विशाल मेगा मार्ट, वोडाफोन आइडिया समेत इन 10 शेयरों पर रखें नजर, बड़ी हलचल की उम्मीद

संक्षेप: Stock Watch: आज कई कंपनियों के तीसरी तिमाही के नतीजे आने हैं, इसलिए मारुति सुजुकी, लार्सन एंड टुब्रो, टीवीएस होल्डिंग्स, कोचीन शिपयार्ड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के शेयरों पर बाजार की नजर बनी रहेगी। इनके अलावा वेदांता, वोडाफोन आइडिया, LIC, मैरिको समेत 10 अन्य स्टॉक्स भी फोकस में रहेंगे।

Stock Watch: आज कई कंपनियों के तीसरी तिमाही के नतीजे आने हैं, इसलिए मारुति सुजुकी, लार्सन एंड टुब्रो, टीवीएस होल्डिंग्स, कोचीन शिपयार्ड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के शेयरों पर बाजार की नजर बनी रहेगी। इनके अलावा वेदांता, वोडाफोन आइडिया, LIC, मैरिको समेत 10 अन्य स्टॉक्स भी फोकस में रहेंगे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

वेदांता वेदांता ने कहा है कि वह हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के 6.7 करोड़ इक्विटी शेयर, जो उसकी चुकता पूंजी का 1.59 प्रतिशत है, 28 और 29 जनवरी को बिक्री हेतु प्रस्ताव के माध्यम से बेचने की योजना बना रही है।

वोडाफोन आइडिया वोडाफोन आइडिया ने तीसरी तिमाही में क्रमिक सुधार दिखाया है। उच्च औसत प्रति उपयोगकर्ता आय और मजबूत परिचालन प्रदर्शन के चलते, कंपनी का नेट लॉस पिछली तिमाही के 5,524 करोड़ रुपये की तुलना में घटकर 5,286 करोड़ रुपये रह गया है।

मैरिको मैरिको ने तीसरी तिमाही में मजबूत प्रदर्शन किया है। कंपनी ने 460 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट दर्ज किया है, जबकि तिमाही के लिए राजस्व 3,537 करोड़ रुपये रहा।

भारतीय जीवन बीमा निगम एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार, एलआईसी ने बजाज फाइनेंस लिमिटेड द्वारा जारी 5.12 लाख डिबेंचर में निवेश किया है। प्रत्येक डिबेंचर का अंकित मूल्य 1 लाख रुपये है, जिससे कुल निवेश 5,120 करोड़ रुपये बनता है।

मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ने तीसरी तिमाही में स्थिर प्रदर्शन किया है। कंपनी का समेकित नेट प्रॉफिट पिछले वर्ष की समान तिमाही की तुलना में 5.9 प्रतिशत बढ़कर 565.9 करोड़ रुपये हो गया, जबकि राजस्व 18 प्रतिशत बढ़कर 2,111.6 करोड़ रुपये हो गया।

रेल विकास निगम लिमिटेड एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार, दक्षिण मध्य रेलवे द्वारा 242.5 करोड़ रुपये के ओवरहेड विद्युतीकरण अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट के लिए आरवीएनएल को सबसे कम बोली लगाने वाला यानी एल-1 बोलीदार घोषित किया गया है।

ओएनजीसी ओएनजीसी ने जापान की मित्सुई ओएसके लाइन्स के साथ अपने संयुक्त उद्यमों के माध्यम से दो बहुत बड़े इथेन वाहक जहाजों के निर्माण के लिए दक्षिण कोरिया की सैमसंग हेवी इंडस्ट्रीज के साथ जहाज निर्माण अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं।

पीसी ज्वैलर पीसी ज्वैलर ने तीसरी तिमाही में मजबूत प्रदर्शन किया है। मजबूत त्योहारी और शादी के मौसम की मांग तथा बेहतर परिचालन लाभ के चलते, कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले वर्ष की समान तिमाही की तुलना में 31 प्रतिशत बढ़कर 190 करोड़ रुपये हो गया और राजस्व 37 प्रतिशत बढ़कर 875 करोड़ रुपये हो गया।