KEC International share surges 11 percent get order 1402 crore rupees कंपनी को मिले ₹1402 करोड़ के ऑर्डर, शेयर खरीदने की मची लूट, 11% चढ़ गया भाव
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़

कंपनी को मिले ₹1402 करोड़ के ऑर्डर, शेयर खरीदने की मची लूट, 11% चढ़ गया भाव

 केईसी इंटरनेशनल के शेयरों में इस तेजी के पीछे एक बड़ा ऑर्डर है। दरअसल, कंपनी ने शेयर बाजार को दी जानकारी में बताया है कि उसे विभिन्न क्षेत्रों में ₹1,402 करोड़ के नए ऑर्डर मिले हैं।

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानMon, 18 Aug 2025 01:32 PM
KEC International shares: केईसी इंटरनेशनल के शेयर आज सोमवार को कारोबार के दौरान फोकस में रहे। कंपनी के शेयर आज 11 पर्सेंट तक चढ़कर 861.95 रुपये पर आ गए थे। शेयरों में इससे तेजी के पीछे एक बड़ा ऐलान है। दरअसल, केईसी इंटरनेशनल के शेयरों में इस तेजी के पीछे एक बड़ा ऑर्डर है। दरअसल, कंपनी ने शेयर बाजार को दी जानकारी में बताया है कि उसे विभिन्न क्षेत्रों में ₹1,402 करोड़ के नए ऑर्डर मिले हैं।

क्या है डिटेल

कंपनी के ट्रांसमिशन और वितरण (टीएंडडी) विभाग को भारत में एक प्रमुख निजी कंपनी से 765 केवी ट्रांसमिशन लाइन परियोजना मिली है। यह अमेरिका में टावर, हार्डवेयर और खंभे भी सप्लाई करेगी। इसके सिविल व्यवसाय को उत्तरी भारत के एक प्रसिद्ध रियल एस्टेट डेवलपर से ऊंची आवासीय परियोजना के लिए पुनः ऑर्डर प्राप्त हुआ है। इसके अलावा, इसके केबल और कंडक्टर व्यवसाय ने भारत और विदेशी बाज़ार में विभिन्न प्रकार के केबल और कंडक्टर की आपूर्ति के लिए ऑर्डर प्राप्त किए हैं।

कंपनी ने क्या कहा

केईसी इंटरनेशनल लिमिटेड के एमडी और सीईओ विमल केजरीवाल ने कहा, "हम अपने व्यवसायों में प्राप्त ऑर्डरों से प्रसन्न हैं। भारत के परिवहन एवं वितरण व्यवसाय में, हमने एक प्रतिष्ठित निजी कंपनी से एक प्रतिष्ठित ऑर्डर प्राप्त करके अपने ग्राहक आधार का विस्तार किया है। भारत में भवन एवं कारखाना (बीएंडएफ) खंड में एक प्रमुख प्राइवेट डेवलपर से प्राप्त बार-बार प्राप्त ऑर्डर से भी हम उत्साहित हैं। इन अतिरिक्त ऑर्डरों के साथ, हमारा वर्ष-दर-वर्ष प्राप्त ऑर्डर ₹8,400 करोड़ को पार कर गया है। ये ऑर्डर, वर्ष के दौरान पहले घोषित किए गए ऑर्डरों के साथ, आगे चलकर हमारे लक्षित विकास में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।" बता दें कि केईसी इंटरनेशनल एक वैश्विक अवसंरचना इंजीनियरिंग, खरीद व निर्माण (ईपीसी) प्रमुख कंपनी है।

