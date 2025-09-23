KEC International share price jumps 8 percent on new orders win worth of 3243 crore rupees ₹3243 करोड़ का मिला नया ऑर्डर, कंपनी के शेयर को खरीदने की मची लूट, एक्सपर्ट भी बुलिश, Business Hindi News - Hindustan
KEC International share price jumps 8 percent on new orders win worth of 3243 crore rupees

₹3243 करोड़ का मिला नया ऑर्डर, कंपनी के शेयर को खरीदने की मची लूट, एक्सपर्ट भी बुलिश

ब्रोकरेज फर्म एक्सिस सिक्योरिटीज ने स्टॉक पर बाय रेटिंग बरकरार रखी है और ₹1,030 का लक्ष्य मूल्य तय किया है। रिपोर्ट के अनुसार, KEC के पास मजबूत और विविधतापूर्ण ऑर्डर बुक है।

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानTue, 23 Sep 2025 10:45 AM
KEC International Share: केईसी इंटरनेशनल के शेयरों में आज मंगलवार, 23 सितंबर को कमजोर बाजार के बावजूद तेजी देखी गई। कंपनी के शेयर आज 8 पर्सेंट तक चढ़ गए। केईसी इंटरनेशनल के शेयरों में इस तेजी के पीछे एक बड़ा ऑर्डर है। दरअसल, कंपनी को ₹3,243 करोड़ का नया ऑर्डर मिला है। इसके बाद यह शेयर इंट्राडे ट्रेडिंग में करीब 8 प्रतिशत उछलकर ₹935 के उच्च स्तर तक पहुंच गया था। कंपनी ने सोमवार को बाजार बंद होने के बाद जानकारी दी थी कि उसे ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन (T&D) प्रोजेक्ट्स के लिए कुल ₹3,243 करोड़ के नए ऑर्डर मिले हैं। इनमें यूएई में 400 kV ट्रांसमिशन लाइन का बड़ा EPC प्रोजेक्ट और अमेरिका में टावर, हार्डवेयर और पोल्स की सप्लाई शामिल हैं।

कंपनी ने क्या कहा

कंपनी के प्रबंध निदेशक और सीईओ विमल केजरीवाल ने कहा कि, “हमें अपने T&D बिजनेस में नए ऑर्डर हासिल करके खुशी है, खासतौर पर यह हमारा अब तक का सबसे बड़ा EPC ऑर्डर है। इसने हमारे मध्य-पूर्व में उपस्थिति को और मजबूत किया है और हमारी अंतरराष्ट्रीय T&D ऑर्डर बुक को भी काफी बढ़ाया है।” कंपनी के एमडी और सीईओ विमल केजरीवाल ने कहा कि “मध्य-पूर्व हमारे लिए एक रणनीतिक विकास चालक बना हुआ है। यह ताजा ऑर्डर और इस साल की शुरुआत में मिले ऑर्डर्स इस दिशा को और मजबूत करते हैं। इन ऑर्डर्स के साथ हमारा वर्ष-प्रारंभ से अब तक का ऑर्डर इंटेक लगभग ₹11,700 करोड़ पर पहुंच गया है। ये ऑर्डर्स आगे चलकर हमारे लक्षित विकास में अहम भूमिका निभाएंगे।”

शेयर के हाल

इस साल अब तक कंपनी के शेयरों पर दबाव बना हुआ है और यह 22% से ज्यादा गिर चुका है। हालांकि, मासिक आधार पर स्टॉक में 14% की तेजी आई है और यह लगातार दो महीनों की गिरावट का सिलसिला तोड़ने की ओर बढ़ रहा है। स्टॉक ने बीते साल 4 दिसंबर को ₹1,313.25 का 52-सप्ताह का उच्च स्तर छुआ था, जबकि 7 अप्रैल को यह ₹627.45 के निचले स्तर तक गिर गया था।

ब्रोकरेज की राय

ब्रोकरेज फर्म एक्सिस सिक्योरिटीज ने स्टॉक पर ‘Buy’ रेटिंग बरकरार रखी है और ₹1,030 का लक्ष्य मूल्य तय किया है। रिपोर्ट के अनुसार, KEC के पास मजबूत और विविधतापूर्ण ऑर्डर बुक है। कंपनी की L1 पोजीशन भी बेहतर राजस्व दृश्यता दे रही है, जो अगले 18–24 महीनों तक कारोबार को सहारा देगी। इसके अलावा, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन (T&D) पर सरकार का जोर और जल जीवन मिशन (JJM) की अवधि 2028 तक बढ़ाना कंपनी के लिए सकारात्मक संकेत हैं।

