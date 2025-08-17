KEC International Ltd gets 1402 crore rupee new work stock in focus इस कंपनी को मिला 1402 करोड़ रुपये का नया काम, सोमवार को फोकस में रहेंगे शेयर, Business Hindi News - Hindustan
ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी केईसी इंटरनेशनल (KEC International Ltd) ने 17 अगस्त रविवार को दी जानकारी के अनुसार कंपनी को 1402 करोड़ रुपये का नया काम मिला है। गुरुवार को यह इंफ्रा स्टॉक बीएसई में करीब 2 प्रतिशत की गिरावट के साथ 778.05 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था।

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तानSun, 17 Aug 2025 03:28 PM
इस कंपनी को मिला 1402 करोड़ रुपये का नया काम, सोमवार को फोकस में रहेंगे शेयर

इस साल मिला 8400 करोड़ रुपये का काम

केईसी इंटरनेशन को ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट में 765 किलोवाट के ट्रांसमिशन लाइन का काम एक चर्चित कंपनी के मिला है। वहीं, रियल एस्टेट सेगमेंट में कंपनी को उत्तर भारत में एक बड़ा काम मिला है। केबल्स एंड कंडक्टर्स बिजनेस में केईसी इंटरनेशनल को केबल्स और कंडक्टर्स सप्लाई करने का काम मिला है। इन सभी ऑर्डर को मिलाकर इस साल केईसी इंटरनेशन को 8400 करोड़ रुपये से अधिक का ऑर्डर मिल चुका है।

शेयर बाजार में संघर्ष कर रहा है स्टॉक

बीते एक महीने के दौरान केईसी इंटरनेशनल के शेयरों में 10 प्रतिशत से अधिक की गिरावट देखने को मिली है। वहीं, एक साल में इस स्टॉक का भाव 4 प्रतिशत से अधिक गिरा है। कंपनी का 52 वीक हाई 1312 रुपये और 52 वीक लो लेवल 605.05 रुपये है। केईसी इंटरनेशनल का मार्केट कैप 20,711.69 करोड़ रुपये का है।

बीते 5 साल में केईसी इंटरनेशनल के शेयरों की कीमतों में 152 प्रतिशत की तेजी आई है। जोकि सेंसेक्स इंडेक्स के 112 प्रतिशत के रिटर्न से अधिक है।

लगातार डिविडेंड दे रही है कंपनी

केईसी इंटरनेशनल के शेयर इसी साल जुलाई में एक्स-डिविडेंड ट्रेड किए थे। तब कंपनी ने एक शेयर पर 5.50 रुपये का डिविडेंड दिया था। 2024 में कंपनी ने एक शेयर पर 4 रुपये का डिविडेंड दिया था। बता दें, 2010 में कंपनी के शेयरों का बंटवारा 5 हिस्सों में हुआ था। जिसके बाद कंपनी के शेयरों की फेस वैल्यू 10 रुपये से घटकर 2 रुपये प्रति शेयर हो गया था।

