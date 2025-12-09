पैसा दोगुना कर सकता है यह शेयर, 100% का आ सकता है उछाल, कमजोर बाजार में बना रॉकेट

संक्षेप: केन्स टेक्नोलॉजी के शेयर मंगलवार को 9% से ज्यादा चढ़ गए हैं। ब्रोकरेज हाउस मैक्वेरी ने केन्स टेक्नोलॉजी के शेयरों के लिए 7700 रुपये का टारगेट दिया है। यानी, सोमवार के क्लोजिंग लेवल से कंपनी के शेयर 100% चढ़ सकते हैं।

मल्टीबैगर स्टॉक केन्स टेक्नोलॉजी कमजोर बाजार में रॉकेट बन गया है। केन्स टेक्नोलॉजी के शेयर मंगलवार को BSE में 9 पर्सेंट से अधिक की तेजी के साथ 4174.20 रुपये पर जा पहुंचे हैं। इंडस्ट्रियल प्रॉडक्ट्स इंडस्ट्री से जुड़ी इस कंपनी के शेयरों में और उछाल आ सकता है। ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस मैक्वेरी की मानें तो केन्स टेक्नोलॉजी के शेयर लोगों का पैसा दोगुना कर सकते हैं। हालांकि, पिछले एक महीने में केन्स टेक्नोलॉजी के शेयरों में बिकवाली का जबरदस्त दबाव देखने को मिला है। पिछले एक महीने में इस मल्टीबैगर कंपनी के शेयर 35 पर्सेंट से ज्यादा लुढ़क गए थे।

मैक्वेरी ने कंपनी के शेयरों को दिया है 7700 रुपये का टारगेट प्राइस

ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस मैक्वेरी ने केन्स टेक्नोलॉजी पर अपनी आउटपरफॉर्म रेटिंग बनाए रखी है। मैक्वेरी ने केन्स टेक्नोलॉजी के शेयरों के लिए 7700 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। यानी, सोमवार के क्लोजिंग लेवल से केन्स टेक्नोलॉजी के शेयरों में 100 पर्सेंट का उछाल देखने को मिल सकता है। यानी, कंपनी के शेयर लोगों का पैसा दोगुना कर सकते हैं। ब्रोकरेज हाउस मैक्वेरी की तरफ से दिया गया प्राइस टारगेट, केन्स टेक्नोलॉजी के 52 हफ्ते के हाई लेवल 7824.95 रुपये से काफी करीब है।

मैक्वेरी ने अपने नोट में कही यह बात

वैश्विक ब्रोकरेज हाउस मैक्वेरी ने मंगलवार को अपने नोट में लिखा है कि केन्स टेक्नोलॉजी को निवेशकों का भरोसा फिर से जीतने के लिए मजबूत कैश फ्लो, ऑर्गेनिक ग्रोथ, कैश सब्सिडीज की बुकिंग और ऑडिटर्स में बदलाव जैसे कुछ कदम उठाने होंगे। यह बात सीएनबीसी-टीवी 18 की एक रिपोर्ट में कही गई है। केन्स टेक्नोलॉजी का कवरेज करने वाले 26 एनालिस्ट्स में से 14 ने कंपनी के शेयरों को खरीदने की सलाह दी है। वहीं, 8 एक्सपर्ट्स ने कंपनी के शेयरों होल्ड रेटिंग दी है, जबकि 4 ने कंपनी के शेयर बेचने को कहा है।