रिकॉर्ड हाई से 63% से ज्यादा लुढ़का, बाजार खुलते ही इस शेयर के बुरे हाल, कर्ज भी बढ़ा
मुख्य बातें
- केन्स टेक्नोलॉजी के शेयर सोमवार को धड़ाम हो गए हैं
- कंपनी के शेयर सोमवार को BSE में 18% से ज्यादा की गिरावट के साथ 2780 रुपये पर पहुंच गए हैं
- चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में कंपनी का मुनाफा 61% से ज्यादा घटा है
इंडस्ट्रियल प्रॉडक्ट्स इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी केन्स टेक्नोलॉजी के शेयर सोमवार को बाजार खुलते ही बिखर गए हैं। कंपनी के शेयर सोमवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 18 पर्सेंट से अधिक की गिरावट के साथ 2780 रुपये पर जा पहुंचे हैं। केन्स टेक्नोलॉजी के शेयर अपने 52 हफ्ते के नए निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में मुनाफे और ऑपरेटिंग मार्जिन्स में आई तेज गिरावट की वजह से केन्स टेक्नोलॉजी के शेयर सोमवार को धड़ाम हो गए हैं। ब्रोकरेज हाउसेज ने स्मार्ट मीटरिंग बिजनेस के कमजोर कंट्रीब्यूशंस, कंसॉलिडेटेड कर्ज बढ़ने और निराशाजनक ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस को प्रमुखता से हाइलाइट किया है। हालांकि, कंपनी के स्टैंडअलोन बिजनेस में मजबूत ग्रोथ देखने को मिली है। केन्स टेक्नोलॉजी के शेयर अपने रिकॉर्ड हाई लेवल से 63 पर्सेंट से अधिक टूट गए हैं।
कंपनी के मुनाफे में 61.6% की गिरावट
केन्स टेक्नोलॉजी (Kaynes Technology) ने रविवार 15 नवंबर 2026 को चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के वित्तीय नतीजे अनाउंस किए। रिजल्ट की घोषणा के बाद सोमवार को केन्स टेक्नोलॉजी के शेयरों में तेज बिकवाली देखने को मिली है। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में केन्स टेक्नोलॉजी का कंसॉलिडेटेड मुनाफा सालाना आधार पर 61.6 पर्सेंट घट गया है। कंपनी का कंसॉलिडेटेड मुनाफा सितंबर 2026 तिमाही में 45.4 करोड़ रुपये रहा है, जो कि एक साल पहले की समान अवधि में 118.2 करोड़ रुपये रहा। सितंबर 2026 तिमाही में ऑपरेशंस से मिलने वाला कंपनी का रेवेन्यू सालाना आधार पर 4.4 पर्सेंट बढ़कर 952.2 करोड़ रुपये रहा, जो कि एक साल पहले की समान अवधि में 912 करोड़ रुपये था। चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में केन्स टेक्नोलॉजी का इबिट्डा सालाना आधार पर 16.2 पर्सेंट घटकर 125.6 करोड़ रुपये रहा, जो कि एक साल पहले की समान अवधि के दौरान 150 करोड़ रुपये था। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में कंपनी का इबिट्डा मार्जिन तेजी से घटकर 13.2 पर्सेंट पहुंच गया है, जो कि एक साल पहले की समान अवधि में 16.4 पर्सेंट था। यह ऑपरेटिंग प्रॉफिटैबिलिटी पर दबाव को दिखाता है।
रिकॉर्ड हाई से 63% से अधिक टूट गए हैं केन्स टेक्नोलॉजी के शेयर
केन्स टेक्नोलॉजी (Kaynes Technology) के शेयरों में पिछले कुछ समय में तेज गिरावट आई है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज कंपनी के शेयर अपने रिकॉर्ड हाई लेवल से 63 पर्सेंट से अधिक लुढ़क गए हैं। केन्स टेक्नोलॉजी के शेयर जनवरी 2025 में 7822 रुपये के स्तर पर थे। कंपनी के शेयर 16 नवंबर 2026 को 2780 रुपये पर जा पहुंचे हैं। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 6400 रुपये है। पिछले एक साल में कंपनी के शेयरों में 53 पर्सेंट से अधिक की गिरावट देखने को मिली है।
क्या कह रहे हैं ब्रोकरेज हाउस
ब्रोकरेज हाउस सीएलएसए (CLSA) ने केन्स टेक्नोलॉजी पर होल्ड रेटिंग बनाए रखी है। ब्रोकरेज हाउस ने कंपनी के शेयरों के लिए 3580 रुपये का टारगेट दिया है। ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि कंपनी का कंसॉलिडेटेड इबिट्डा अनुमान से कहीं कम रहा है। हालांकि, ब्रोकरेज हाउस ने कंपनी के स्टैंडअलोन बिजनेस में अपेक्षाकृत मजबूत परफॉर्मेंस को हाइलाइट किया है। सीएलएसए का कहना है कि कंपनी का कंसॉलिडेटेड नेट डेट वित्त वर्ष 2027 की पहली छमाही में करीब 1000 करोड़ रुपये बढ़ गया है और यह 1700 करोड़ रुपये पहुंच गया है। ब्रोकरेज हाउस जेपी मॉर्गन ने केन्स टेक्नोलॉजी पर न्यूट्रल रेटिंग बनाए रखी है और कंपनी के शेयरों के लिए 3150 रुपये का टारगेट दिया है।
डिस्क्लेमर: यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।
लेखक के बारे मेंVishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ
हैं। वह शेयर बाजार, कॉरपोरेट, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। गैजेट्स और ऑटो रिव्यू में भी इनकी
दिलचस्पी है। बिजनेस से जुड़ी खबरों में विष्णु हमेशा इस बात पर फोकस करते हैं कि वह पाठकों के 'काम की बात' वाला एंगल
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विष्णु का ध्यान हमेशा रहा है।
पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।