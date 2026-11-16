रिकॉर्ड हाई से 63% से ज्यादा लुढ़का, बाजार खुलते ही इस शेयर के बुरे हाल, कर्ज भी बढ़ा

मुख्य बातें

इंडस्ट्रियल प्रॉडक्ट्स इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी केन्स टेक्नोलॉजी के शेयर सोमवार को बाजार खुलते ही बिखर गए हैं। कंपनी के शेयर सोमवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 18 पर्सेंट से अधिक की गिरावट के साथ 2780 रुपये पर जा पहुंचे हैं। केन्स टेक्नोलॉजी के शेयर अपने 52 हफ्ते के नए निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में मुनाफे और ऑपरेटिंग मार्जिन्स में आई तेज गिरावट की वजह से केन्स टेक्नोलॉजी के शेयर सोमवार को धड़ाम हो गए हैं। ब्रोकरेज हाउसेज ने स्मार्ट मीटरिंग बिजनेस के कमजोर कंट्रीब्यूशंस, कंसॉलिडेटेड कर्ज बढ़ने और निराशाजनक ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस को प्रमुखता से हाइलाइट किया है। हालांकि, कंपनी के स्टैंडअलोन बिजनेस में मजबूत ग्रोथ देखने को मिली है। केन्स टेक्नोलॉजी के शेयर अपने रिकॉर्ड हाई लेवल से 63 पर्सेंट से अधिक टूट गए हैं।

कंपनी के मुनाफे में 61.6% की गिरावट

केन्स टेक्नोलॉजी (Kaynes Technology) ने रविवार 15 नवंबर 2026 को चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के वित्तीय नतीजे अनाउंस किए। रिजल्ट की घोषणा के बाद सोमवार को केन्स टेक्नोलॉजी के शेयरों में तेज बिकवाली देखने को मिली है। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में केन्स टेक्नोलॉजी का कंसॉलिडेटेड मुनाफा सालाना आधार पर 61.6 पर्सेंट घट गया है। कंपनी का कंसॉलिडेटेड मुनाफा सितंबर 2026 तिमाही में 45.4 करोड़ रुपये रहा है, जो कि एक साल पहले की समान अवधि में 118.2 करोड़ रुपये रहा। सितंबर 2026 तिमाही में ऑपरेशंस से मिलने वाला कंपनी का रेवेन्यू सालाना आधार पर 4.4 पर्सेंट बढ़कर 952.2 करोड़ रुपये रहा, जो कि एक साल पहले की समान अवधि में 912 करोड़ रुपये था। चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में केन्स टेक्नोलॉजी का इबिट्डा सालाना आधार पर 16.2 पर्सेंट घटकर 125.6 करोड़ रुपये रहा, जो कि एक साल पहले की समान अवधि के दौरान 150 करोड़ रुपये था। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में कंपनी का इबिट्डा मार्जिन तेजी से घटकर 13.2 पर्सेंट पहुंच गया है, जो कि एक साल पहले की समान अवधि में 16.4 पर्सेंट था। यह ऑपरेटिंग प्रॉफिटैबिलिटी पर दबाव को दिखाता है।

रिकॉर्ड हाई से 63% से अधिक टूट गए हैं केन्स टेक्नोलॉजी के शेयर

केन्स टेक्नोलॉजी (Kaynes Technology) के शेयरों में पिछले कुछ समय में तेज गिरावट आई है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज कंपनी के शेयर अपने रिकॉर्ड हाई लेवल से 63 पर्सेंट से अधिक लुढ़क गए हैं। केन्स टेक्नोलॉजी के शेयर जनवरी 2025 में 7822 रुपये के स्तर पर थे। कंपनी के शेयर 16 नवंबर 2026 को 2780 रुपये पर जा पहुंचे हैं। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 6400 रुपये है। पिछले एक साल में कंपनी के शेयरों में 53 पर्सेंट से अधिक की गिरावट देखने को मिली है।

क्या कह रहे हैं ब्रोकरेज हाउस

ब्रोकरेज हाउस सीएलएसए (CLSA) ने केन्स टेक्नोलॉजी पर होल्ड रेटिंग बनाए रखी है। ब्रोकरेज हाउस ने कंपनी के शेयरों के लिए 3580 रुपये का टारगेट दिया है। ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि कंपनी का कंसॉलिडेटेड इबिट्डा अनुमान से कहीं कम रहा है। हालांकि, ब्रोकरेज हाउस ने कंपनी के स्टैंडअलोन बिजनेस में अपेक्षाकृत मजबूत परफॉर्मेंस को हाइलाइट किया है। सीएलएसए का कहना है कि कंपनी का कंसॉलिडेटेड नेट डेट वित्त वर्ष 2027 की पहली छमाही में करीब 1000 करोड़ रुपये बढ़ गया है और यह 1700 करोड़ रुपये पहुंच गया है। ब्रोकरेज हाउस जेपी मॉर्गन ने केन्स टेक्नोलॉजी पर न्यूट्रल रेटिंग बनाए रखी है और कंपनी के शेयरों के लिए 3150 रुपये का टारगेट दिया है।