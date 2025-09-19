IPO से अबतक मिल चुका है 12 गुना रिटर्न, फिर आज ऐसा क्या हुआ कि 6% टूटा भाव, इस खबर का असर?

Kaynes Technology Ltd के शेयरों में आज डे-हाई से 6 प्रतिशत की गिरावट आई है। कंपनी के शेयरों में इस गिरावट के पीछे की वजह सीईओ राजेश शर्मा का इस्तीफा माना जा रहा है। कंपनी ने दी जानकारी में कहा है कि राजेश शर्मा ने अपने बेहतर संभावनाओं को देखते हुए इस्तीफा दिया है।

Kaynes Technology Ltd के शेयरों में आज डे-हाई से 6 प्रतिशत की गिरावट आई है। कंपनी के शेयरों में इस गिरावट के पीछे की वजह सीईओ राजेश शर्मा का इस्तीफा माना जा रहा है। कंपनी ने दी जानकारी में कहा है कि राजेश शर्मा ने अपने बेहतर संभावनाओं को देखते हुए इस्तीफा दिया है। उनका यह इस्तीफा 31 अक्टूबर 2025 से प्रभावी हो जाएगा। वहीं, राजेश शर्मा कहते हैं कि यह मौका नई प्रोशेनल यात्रा को शुरू करने का है।

बीएसई में शुक्रवार को Kaynes Technology Ltd के शेयर 7234.95 रुपये के लेवल पर खुला था। लेकिन शुक्रवार को दिन में यह स्टॉक 6880.10 रुपये के इंट्रा-डे लो लेवल पर पहुंच गया। इससे पहले आज ही कंपनी के शेयरों का भाव 7344.90 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर भी थे।

IPO से 12 गुना दे चुका है रिटर्न Kaynes Technology Ltd का आईपीओ 10 नवंबर 2022 को आया था। और यह आईपीओ 14 नवंबर 2022 तक खुला था। कंपनी के आईपीओ का साइज 857.82 करोड़ रुपये था। क्योंकि यह एक मेनबोर्ड आईपीओ था इसलिए फ्रेश शेयरों के साथ-साथ ऑफर फॉर सेल के तहत भी शेयर जारी किए गए थे।

कंपनी ने 587 रुपये का प्राइस बैंड बनाया था। वहीं, 25 शेयरों का एक लॉट बनाया गया था। जिसकी वजह से रिटेल निवेशकों को कम से कम 13,975 रुपये का दांव लगाना पड़ा था। इश्यू प्राइस यह स्टॉक 12 गुना से अधिक का रिटर्न देने में सफल रहा है। तीन दिन के ओपनिंग के दौरान Kaynes Technology Ltd के आईपीओ को कुल 34.16 गुना सब्सक्राइब किया गया था।