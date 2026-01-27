पहले ही दिन पूरा भर गया यह IPO, प्राइस बैंड ₹64, चेक करें GMP

Hindustan Hindi News
Kasturi Metal Composite IPO Day 1: स्टील और मेटल सेक्टर की कंपनी कस्तूरी मेटल कम्पोजिट का SME IPO आज यानी 27 जनवरी को सब्सक्रिप्शन के लिए खुल गया है और यह 29 जनवरी तक खुला रहेगा। कंपनी ने इसका प्राइस बैंड ₹61 से ₹64 प्रति शेयर तय किया है। आज पहले ही दिन यह इश्यू पूरी तरह भर गया। इसे 1.05 गुना सब्सक्राइब किया गया। बता दें कि कंपनी इस आईपीओ के जरिए करीब ₹17.61 करोड़ जुटाना चाहती है। यह पूरा इश्यू फ्रेश इश्यू है, यानी इसमें कोई ऑफर फॉर सेल नहीं है और कुल 28 लाख नए शेयर जारी किए जा रहे हैं। अलॉटमेंट 30 जनवरी को होने की उम्मीद है, जबकि सफल निवेशकों के डीमैट अकाउंट में शेयर 1 फरवरी को आने की संभावना है। कंपनी की लिस्टिंग 3 फरवरी को BSE SME प्लेटफॉर्म पर हो सकती है।

निवेश के लिहाज से यह IPO आम रिटेल निवेशकों के लिए थोड़ा भारी माना जा रहा है। इसका लॉट साइज 2,000 शेयर का है और अपर प्राइस बैंड पर एक लॉट की कीमत ₹1.28 लाख बैठती है। वहीं रिटेल कैटेगरी में मिनिमम दो लॉट (4,000 शेयर) लेने होते हैं, यानी करीब ₹2.56 लाख का निवेश जरूरी है। कंपनी ने पहले ही एंकर निवेशकों से ₹5 करोड़ जुटा लिए हैं। इश्यू स्ट्रक्चर की बात करें तो कुल नेट ऑफर का 47.38% QIBs, 33.28% रिटेल निवेशकों और 14.32% NII (HNI) निवेशकों के लिए रिजर्व किया गया है।

ग्रे मार्केट में फिलहाल इस IPO को लेकर ज्यादा उत्साह नहीं दिख रहा है। 27 जनवरी को कस्तूरी मेटल का GMP ₹0 रहा, यानी शेयर के लिस्टिंग पर खास प्रीमियम मिलने की उम्मीद नहीं है। इसका मतलब यह है कि स्टॉक की लिस्टिंग करीब ₹64 के आसपास ही हो सकती है।

कंपनी की प्रोफाइल की बात करें तो कस्तूरी मेटल की शुरुआत 2005 में हुई थी। यह कंपनी स्टील फाइबर प्रोडक्ट्स के निर्माण, सप्लाई और एक्सपोर्ट में काम करती है। इसके प्रोडक्ट्स ब्रेक पैड, क्लच, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग और ऑटोमोबाइल जैसे सेक्टर्स में इस्तेमाल होते हैं। कंपनी के पास अमरावती (महाराष्ट्र) में तीन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं और IPO से जुटाए गए पैसों का बड़ा हिस्सा नई यूनिट (Proposed Unit IV) लगाने में खर्च किया जाएगा। इसमें मशीनरी, इलेक्ट्रिकल-मैकेनिकल इंस्टॉलेशन और फैक्ट्री डेवलपमेंट शामिल है।

