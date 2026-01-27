Hindustan Hindi News
बैंक शेयर ने बना दिया नया रिकॉर्ड, तूफानी तेजी में झूमा शेयर, झुनझुनवाला का भी दांव

करूर वैश्य बैंक के शेयरों ने मंगलवार को नया रिकॉर्ड बना दिया है। बैंक के शेयर लाइफ टाइम हाई पर जा पहुंचे हैं। बैंक के शेयर मंगलवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 11% से अधिक की तेजी के साथ 297.65 रुपये पर पहुंच गए हैं।

Jan 27, 2026 02:41 pm ISTVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
प्राइवेट सेक्टर के करूर वैश्य बैंक के शेयरों में तूफानी तेजी आई है। करूर वैश्य बैंक के शेयर मंगलवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 11 पर्सेंट से अधिक की तेजी के साथ 297.65 रुपये पर पहुंच गए हैं। बैंक के शेयरों ने नया रिकॉर्ड बना दिया है, बैंक के शेयर लाइफ टाइम हाई पर जा पहुंचे हैं। चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में शानदार वित्तीय नतीजों के बाद करूर वैश्य बैंक के शेयरों में यह उछाल आया है। दिग्गज इनवेस्टर रेखा झुनझुनवाला का भी करूर वैश्य बैंक पर दांव है।

बैंक को हुआ है 690 करोड़ रुपये का मुनाफा
करूर वैश्य बैंक (Karur Vysya Bank) को चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में 690 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ है। सालाना आधार पर प्राइवेट बैंक का प्रॉफिट 39 पर्सेंट बढ़ा है। चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में करूर वैश्य बैंक की कोर नेट इंटरेस्ट इनकम सालाना आधार पर 14.62 पर्सेंट बढ़कर 1239 करोड़ रुपये रही है। एक साल पहले की समान अवधि में बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम 1081 करोड़ रुपये थी। बैंक के लोन्स में 17 पर्सेंट का उछाल देखने को मिला है।

रेखा झुनझुनवाला के पास बैंक के 4 करोड़ से ज्यादा शेयर
दिग्गज निवेशक रेखा झुनझुनवाला का करूर वैश्य बैंक पर बड़ा दांव है। रेखा झुनझुनवाला के पास करूर वैश्य बैंक के 40,185,019 शेयर हैं। करूर वैश्य बैंक में झुनझुनवाला की 4.16 पर्सेंट हिस्सेदारी है। शेयरहोल्डिंग का यह डेटा दिसंबर 2025 तिमाही तक का है। एंटीक स्टॉक ब्रोकिंग ने करूर वैश्य बैंक के शेयरों पर अपनी बाय रेटिंग बनाए रखी है। ब्रोकरेज हाउस ने बैंक के शेयरों के लिए 320 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। ब्रोकरेज हाउस ने इससे पहले करूर वैश्य बैंक के शेयरों के लिए 285 रुपये का टारगेट दिया था। यह बात बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट में कही गई है।

5 साल में 735% से ज्यादा उछल गए हैं बैंक के शेयर
करूर वैश्य बैंक (Karur Vysya Bank) के शेयर पिछले पांच साल में 735 पर्सेंट से ज्यादा चढ़ गए हैं। प्राइवेट सेक्टर के इस बैंक के शेयर 29 जनवरी 2021 को 35.38 रुपये पर थे। बैंक के शेयर 27 जनवरी 2026 को BSE में 297.65 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले 4 साल में बैंक के शेयरों में 630 पर्सेंट की जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। पिछले 3 साल में करूर वैश्य बैंक के शेयर 240 पर्सेंट उछल गए हैं। अगर पिछले एक साल की बात करें तो बैंक के शेयरों में करीब 60 पर्सेंट की तेजी आई है।

