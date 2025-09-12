25% से ज्यादा उछलेगा यह शेयर? दिग्गज ब्रोकरेज ने टारगेट प्राइस को किया अपडेट

Karur Vysya Bank Share: घरेलू ब्रोकरेज आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने करूर वैश्य बैंक के लिए अपने आउटलुक को अपडेट किया है और बाय यानी 'खरीदें' की रेटिंग बरकरार रखी है। बता दें कि शेयर की वर्तमान कीमत 210 रुपये के स्तर पर है।

Karur Vysya Bank Share: प्राइवेट सेक्टर के करूर वैश्य बैंक (KVB) के शेयर को लेकर एक्सपर्ट बुलिश नजर आ रहे हैं। घरेलू ब्रोकरेज आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने करूर वैश्य बैंक के लिए अपने आउटलुक को अपडेट किया है और बाय यानी 'खरीदें' की रेटिंग बरकरार रखी है। इसके लिए ब्रोकरेज ने टारगेट प्राइस संशोधित कर ₹267 कर दिया है। बता दें कि शेयर की वर्तमान कीमत 210 रुपये के स्तर पर है। इस लिहाज से शेयर में 25% से ज्यादा की संभावित वृद्धि हो सकती है।

क्या कहा ब्रोकरेज ने? ब्रोकरेज फर्म ने तकनीकी रूप से बट्टे खाते में डाली गई संपत्तियों (RTWO) से बैंक की मजबूत रिकवरी को अपने आकलन में एक प्रमुख कारक बताया है। बैंक का परिकलित रिटर्न ऑन एसेट्स (आरओए) लगभग 1.7% था, जो अपने समकक्ष बैंकों में सबसे अधिक और बड़े निजी बैंकों के बराबर था। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने नोट किया है कि वित्त वर्ष 25 में करूर वैश्य बैंक का RTWO में योगदान अधिक है, जो एसेट्स में 57 बीपीएस (सालाना आधार पर 35 बीपीएस की तुलना में) है।

जून तिमाही के नतीजे चालू वित्त वर्ष की जून तिमाही में करूर वैश्य बैंक का नेट प्रॉफिट 13.51 प्रतिशत बढ़कर 521.45 करोड़ रुपये रहा है। बैंक को इससे पूर्व वित्त वर्ष 2024-25 की इसी तिमाही में 458.65 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था। बैंक की आय जून, 2025 को समाप्त तिमाही में 3,015.8 करोड़ रुपये रही जो एक साल पहले इसी तिमाही में 2,672.88 करोड़ रुपये थी। संपत्ति गुणवत्ता के मोर्चे पर बैंक का सकल एनपीए (गैर-निष्पादित परिसंपत्ति) जून, 2025 को समाप्त तिमाही में 0.66 प्रतिशत रहा जो एक साल पहले इसी तिमाही में 1.32 प्रतिशत था।