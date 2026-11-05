2.25% DA बढ़ाने का ऐलान, दिवाली से पहले इन सरकारी कर्मचारियों को तोहफा
मुख्य बातें
- सरकार की ओर से बढ़ाया गया महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2026 से लागू माना जाएगा
- यानी कर्मचारियों को जुलाई से बढ़े हुए DA का लाभ मिलेगा
- इस फैसले से राज्य के लाखों सरकारी कर्मचारियों को राहत मिलेगी
DA Hike: कर्नाटक सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को दिवाली से पहले बड़ी खुशखबरी दी है। सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) में 2.25 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। इसके बाद कर्मचारियों का DA 15.75% से बढ़कर 18% हो गया है। सरकार का यह फैसला 5 नवंबर 2026 को जारी अधिसूचना के जरिए सामने आया है।
1 जुलाई से लागू होगी बढ़ोतरी
सरकार की ओर से बढ़ाया गया महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2026 से लागू माना जाएगा। यानी कर्मचारियों को जुलाई से बढ़े हुए DA का लाभ मिलेगा। इस फैसले से राज्य के लाखों सरकारी कर्मचारियों को राहत मिलेगी।
पेंशनर्स को भी मिलेगा फायदा
कर्नाटक सरकार के इस फैसले का फायदा सिर्फ नौकरी कर रहे कर्मचारियों को ही नहीं, बल्कि रिटायर्ड कर्मचारियों और फैमिली पेंशनर्स को भी मिलेगा। उनकी पेंशन पर मिलने वाला महंगाई भत्ता भी 15.75% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया है। बता दें कि बढ़ा हुआ DA 1 जुलाई 2026 से लागू होगा। जुलाई से लागू होने के कारण कर्मचारियों को एरियर यानी बकाया रकम भी मिलेगी। हालांकि, भुगतान का समय सरकार के आदेश में दिए गए नियमों के अनुसार होगा।
दिवाली से पहले देश के कई राज्यों में तोहफा
बता दें कि दिवाली से पहले देश के कई राज्यों की सरकारों ने अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी का तोहफा दिया है। तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, केरल और छत्तीसगढ़, उत्तराखंड समेत कई राज्यों ने DA में बढ़ोतरी की है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने भी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का DA 3% बढ़ाकर 63% कर दिया है। इन फैसलों से लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत मिलेगी।
केंद्रीय कर्मचारियों को भी राहत
बता दें कि हाल ही में केंद्र सरकार की कैबिनेट ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते (DA) में 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। इस बढ़ोतरी के बाद DA बेसिक सैलरी के 60% से बढ़कर 63% हो गया है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई से लागू होगी और 7वें वेतन आयोग (7th CPC) की सिफारिशों के आधार पर की गई है। 7वें वेतन आयोग के नियमों के मुताबिक, केंद्र सरकार साल में दो बार महंगाई भत्ते (DA) में बदलाव करती है। इसके लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) के आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। दिवाली से पहले की गई यह बढ़ोतरी इस साल की दूसरी DA बढ़ोतरी है। इससे पहले अप्रैल में सरकार ने DA को 2% बढ़ाकर 58% से 60% किया था, जो 1 जनवरी से लागू हुआ था।
दरअसल, महंगाई भत्ता कर्मचारियों की बेसिक सैलरी का एक हिस्सा होता है। इसका मकसद बढ़ती महंगाई और रोजमर्रा की चीजों की कीमतों में इजाफे से कर्मचारियों को राहत देना है। आमतौर पर केंद्र सरकार मार्च और अक्टूबर के आसपास DA बढ़ाने का ऐलान करती है, जबकि इसका फायदा जनवरी और जुलाई से दिया जाता है।
लेखक के बारे मेंVarsha Pathak
वर्षा पाठक लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 4 सालों से इस संस्थान से जुड़ी हुई हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें लगभग 8 साल का अनुभव है। उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। बिहार की रहने वाली वर्षा वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी, टैक्स, बजट, एक्सप्लेनर, इंटरव्यूज और कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़ी खबरों की समझ है। जटिल आर्थिक विषयों को सरल, तथ्यात्मक और पाठकों के लिए उपयोगी भाषा में प्रस्तुत करना उनकी लेखन शैली की विशेषता है। हिन्दुस्तान से पहले वर्षा दैनिक भास्कर (प्रिंट), मनी भास्कर और नेटवर्क18 जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम कर चुकी हैं। उन्हें फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव भी है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्षा को मनी भास्कर में सबसे अधिक UVs-PVs का पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा, लाइव हिन्दुस्तान में भी वर्षा का टॉप परफॉर्मेंस रहा है और इसके लिए पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है।और पढ़ें