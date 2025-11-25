रॉकेट बना यह बैंक शेयर, 5 दिन में 23% उछला दाम, इस दिग्गज ने खरीदे 45 लाख और शेयर

संक्षेप: कर्नाटक बैंक के शेयर 8% से अधिक चढ़कर 215.50 रुपये पर पहुंच गए हैं। 5 दिन में बैंक के शेयरों में 23% की तेजी आई है। क्यूपिड लिमिटेड के CMD आदित्य कुमार हलवासिया ने कर्नाटक बैंक के 45 लाख और शेयर खरीदे हैं।

प्राइवेट सेक्टर के कर्नाटक बैंक के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। कर्नाटक बैंक के शेयर मंगलवार को BSE में 8 पर्सेंट से अधिक की तेजी के साथ 215.50 रुपये पर पहुंच गए हैं। 5 दिन में बैंक के शेयरों में 23 पर्सेंट का उछाल देखने को मिला है। क्यूपिड लिमिटेड (Cupid) के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर आदित्य कुमार हलवासिया ने कर्नाटक बैंक के और शेयर खरीदे हैं। क्वांट म्यूचुअल फंड का भी कर्नाटक बैंक पर बड़ा दांव है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

45 लाख शेयर और खरीदे

क्यूपिड लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर आदित्य कुमार हलवासिया ने सोमवार 24 नवंबर को कर्नाटक बैंक के 45 लाख शेयर और खरीदे हैं। उन्होंने यह शेयर 90 करोड़ रुपये में खरीदे हैं। यह बात नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर उपलब्ध डेटा में सामने आई है। पिछले शुक्रवार को क्यूपिड के आदित्य कुमार हलवासिया ने कर्नाटक बैंक के 38 लाख शेयर 71 करोड़ रुपये में खरीदे थे।

बैंक में क्वांट स्मॉलकैप फंड की 3.9% हिस्सेदारी

प्राइवेट सेक्टर के कर्नाटक बैंक में कोई प्रमोटर शेयरहोल्डिंग नहीं है। अगर इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स की बात करें तो क्वांट स्मॉलकैप फंड की कर्नाटक बैंक में 3.9 पर्सेंट हिस्सेदारी है। वहीं, बंधन म्यूचुअल फंड की कर्नाटक बैंक में 2.56 पर्सेंट हिस्सेदारी है। HDFC लाइफ इंश्योरेंस की कर्नाटक बैंक में 3.59 पर्सेंट हिस्सेदारी है, जबकि LIC की इस प्राइवेट बैंक में करीब 1.62 पर्सेंट हिस्सेदारी है।

5 साल में 353% उछले हैं कर्नाटक बैंक के शेयर

कर्नाटक बैंक (Karnataka Bank) के शेयर पिछले पांच साल में 353 पर्सेंट चढ़ गए हैं। इस प्राइवेट बैंक के शेयर 27 नवंबर 2020 को 47.35 रुपये पर थे। बैंक के शेयर 25 नवंबर 2025 को 215.50 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले चार साल में बैंक के शेयरों में 219 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। बैंक के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 231.20 रुपये है। वहीं, बैंक के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 162.20 रुपये है।