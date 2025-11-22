10% तक चढ़ा यह प्राइवेट बैंक का शेयर, एक्सपर्ट्स बुलिश, कीमत 200 रुपये से कम

संक्षेप: Karnataka Bank Ltd Share Price: शुक्रवार को दिन में कर्नाटक बैंक लिमिटेड का शेयर 10 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। मार्केट के क्लोजिंग के टाइम पर यह स्टॉक 7.88 प्रतिशत की तेजी के साथ 188.95 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था।

Karnataka Bank Ltd Share Price: शुक्रवार को कर्नाटक बैंक लिमिटेड के शेयरों में तूफानी तेजी देखने को मिली थी। एक तरफ मार्केट में कल जहां बिकवाली देखने को मिल रही थी तो वहीं यह बैंकिंग स्टॉक अच्छा प्रदर्शन कर रहा था। शुक्रवार को दिन में कर्नाटक बैंक लिमिटेड का शेयर 10 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। मार्केट के क्लोजिंग के टाइम पर यह स्टॉक 7.88 प्रतिशत की तेजी के साथ 188.95 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था। 39.47 लाख शेयरों की खरीद-बिक्री कल शुक्रवार को हुई थी। इस बैंक का मार्केट कैप 7143 करोड़ रुपये का है।

कर्नाटक बैंक राघवेंद्र एस भट्ट को नया मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ नियुक्त किया गया है। राघवेंद्र एस भट्ट का कार्यकाल एक साल के लिए है। उनका कार्यकाल 16 नवंबर 2025 से प्रभावी होगा।

एक्सपर्ट्स बुलिश टेक्निकल चार्ट्स पर यह स्टॉक बुलिश नजर आ रहा है। चार्ट पर स्टॉक 184 से 180 रुपये के रेंज में दिखा रहा है। अगर इस लेवल को स्टॉक क्रॉस करने में सफल रहा तो आने वाले समय में स्टॉक 194 रुपये से 200 रुपये के स्तर तक जा सकता है।

बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के अनुसार कृष्णन कहते हैं, “हालिया डेवलपमेंट दर्शाता है कि शॉर्ट टर्म में 200 के करीब दर्शाता है। शॉर्ट टर्म 184 रुपये से 180 रुपये के लेवल पर सपोर्ट दिखा रहा है।” बता दें, एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह स्टॉक 212 रुपये के लेवल तक जा सकता है।

लॉन्ग टर्म में संघर्ष कर रही है कंपनी बीते तीन महीने के दौरान कर्नाटक बैंक लिमिटेड के शेयरों की कीमतों करीब 10 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। हालांकि, इसके बाद भी एक भी साल में स्टॉक का भाव 5.48 प्रतिशत गिरा है। इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 10.47 प्रतिशत की तेजी आई है।

इसी साल सितंबर के महीने में कंपनी के शेयर एक्स-डिविडेंड ट्रेड किया था। तब कंपनी ने एक शेयर पर 5 रुपये का डिविडेंड दिया था।