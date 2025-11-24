Hindustan Hindi News
6% चढ़ा यह बैंक का शेयर, ₹200 के पार पहुंचा भाव, एक्सपर्ट की क्या है राय?

संक्षेप:

आज एक बार फिर से कर्नाटक बैंक लिमिटेड (Karnataka Bank Ltd) के शेयरों की कीमतों में 6 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। इस उछाल के प्राइवेट बैंक के शेयरों का भाव 200 रुपये के पार पहुंच गया है।

Mon, 24 Nov 2025 11:27 AMTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
आज एक बार फिर से कर्नाटक बैंक लिमिटेड (Karnataka Bank Ltd) के शेयरों की कीमतों में 6 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। इस उछाल के प्राइवेट बैंक के शेयरों का भाव 200 रुपये के पार पहुंच गया है। इससे पहले शुक्रवार को कर्नाटक बैंक के शेयरों का भाव 8 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली थी।

200 रुपये के पार पहुंचा कर्नाटक शेयरों का भाव

बीएसई में कर्नाटक बैंक के शेयरों का भाव 191.65 रुपये के लेवल पर खुला था। 6 प्रतिशत की तेजी के साथ यह स्टॉक 201.80 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया। हालांकि, इसके बाद शेयरों में नरमी देखने को मिली। जिसकी वजह से कर्नाटक बैंक लिमिटेड के शेयरों का भाव फिर से 200 के नीचे आ गया है।

दिग्गज निवेशक ने लगाया दांव

क्यूपिड लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर आदित्य कुमार हलवासिया ने इस बैंक में बड़ा निवेश किया है। एनएसई के डाटा के अनुसार हलवासिया ने शुक्रवार को 38 लाख शेयर खरीदा था। बता दें, सितंबर तिमाही में आदित्य कुमार हलवासिया का नाम कंपनी की शेयरहोल्डिंग में नहीं था।

प्रमोटर्स के पास कोई हिस्सा नहीं

कर्नाटक बैंक में प्रमोटर्स की कोई हिस्सेदारी नहीं है। बंधन म्यूचुअल फंड्स के पास कर्नाटक बैंक का 2.56 प्रतिशत हिस्सा है। वहीं, क्वांट स्मॉल कैप फंड के पास 3.9 प्रतिशत हिस्सा है। एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस के पास 3.59 प्रतिशत और एलआईसी के पास 1.62 प्रतिशत हिस्सा है। बता दें, 4 लाख निवेशक ऐसे हैं जिनके पास 2 लाख रुपये से अधिक की हिस्सेदारी कंपनी में है। ऐसे निवेशकों के पास 36.19 प्रतिशत हिस्सा है।

सीएनबीसी टीवी18 की रिपोर्ट 3 एक्सपर्ट्स ने कर्नाटक बैंक को BUY रेटिंग दी है। बता दें, पिछले तीन महीने के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 14 प्रतिशत की तेजी आई है। हालांकि, एक साल में यह स्टॉक करीब 2 प्रतिशत गिरा है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें। यहां प्रस्तुत एक्सपर्ट्स के विचार निजी हैं। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)

