1 शेयर पर 18.50 रुपये का डिविडेंड दे रही है मल्टीबैगर कंपनी, रिकॉर्ड डेट भी तय

Multibagger Stock: मल्टीबैगर रिटर्न देने वाली कंपनी कामा होल्डिंग्स (Kama Holdings) ने डिविडेंड (Dividend Stock) का ऐलान किया है। कंपनी एक्सचेंज को दी जानकारी में कहा है कि एक शेयर पर योग्य निवेशकों को 18.50 रुपये का डिविडेंड दिया जाएगा। कामा होल्डिंग्स वित्त वर्ष 2025-2026 में दूसरी बार अंतरिम डिविडेंड दे रही है। आइए डीटेल्स में जानते हैं इस मल्टीबैगर रिटर्न देने वाले स्टॉक के विषय में ...

25 अगस्त की तारीख को तय किया है रिकॉर्ड डेट कामा होल्डिंग्स ने बताया है कि बोर्ड ने 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले एक शेयर पर 182.50 प्रतिशत का डिविडेंड देने का फैसला किया है। जिसकी वजह से योग्य निवेशकों को एक शेयर पर 18.50 रुपये का फायदा होगा। कंपनी ने इस डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट का ऐलान किया है। जोकि 25 अगस्त 2025 की तारीख है। बता दें, योग्य निवेशकों को कंपनी की तरफ से 11 सितंबर या फिर उससे पहले डिविडेंड का भुगतान कर दिया जाएगा।

कामा होल्डिंग्स के डिविडेंड का इतिहास कंपनी ने मार्च 2025 में डिविडेंड दिया था। तब कंपनी ने एक शेयर पर 17.75 रुपये का डिविडेंड निवेशकों के बीच बांटा था। 2024 में कंपनी ने एक बार 19 रुपये और दूसरी बार 16 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड का भुगतान किया था।

बता दें, 2023 में ही कामा होल्डिंग्स ने निवेशकों को बोनस शेयर दिया था। तब कंपनी ने एक शेयर पर 4 शेयर बोनस दिया था।

शेयर बाजार में कंपनी का प्रदर्शन बीते एक साल में कैसा रहा? मंगलवार को कंपनी के शेयरों की कीमतों में 1 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। कंपनी का इंट्रा-डे हाई आज 3065 करोड़ रुपये रहा है। बीते एक साल में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 7.46 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई है। बता दें, बीते 5 साल में कंपनी के शेयरों का भाव 183 प्रतिशत बढ़ा है।