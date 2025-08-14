₹75 से ₹500 के पार ट्रेड कर रहा यह शेयर, निवेशकों की अचानक बढ़ी दिलचस्पी, आपका है दांव?

Kalyan Jewellers share: साल 2021 में यह शेयर 75 रुपये का था। इस लिहाज से शेयर ने रॉकेट सी रफ्तार पकड़ी है। गुरुवार को ट्रेडिंग के दौरान बीएसई पर शेयर 6% बढ़कर ₹546.50 प्रति शेयर के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था।

Kalyan Jewellers share: भारतीय शेयर बाजार रिकवरी मोड में है। इस माहौल में कल्याण ज्वैलर्स के शेयर की कीमत गुरुवार को लगभग 6% बढ़ गई। ट्रेडिंग के दौरान बीएसई पर शेयर 6% बढ़कर ₹546.50 प्रति शेयर के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था। शेयर के 52 हफ्ते का लो 399.20 रुपये है। वहीं, शेयर के 52 हफ्ते का हाई 794.60 रुपये है। शेयर के ये दोनों भाव इसी साल थे। साल 2021 में यह शेयर 75 रुपये का था। इस लिहाज से शेयर ने रॉकेट सी रफ्तार पकड़ी है।

शेयर का परफॉर्मेंस बता दें कि कल्याण ज्वैलर्स के शेयर की कीमत एक महीने में 8% गिर गई है लेकिन छह महीनों में 11% की बढ़त दर्ज की गई है। यह शेयर साल-दर-साल (YTD) आधार पर 30% नीचे है। हालांकि, लंबी अवधि में कल्याण ज्वैलर्स के शेयर की कीमत ने शानदार रिटर्न दिया है। यह शेयर दो सालों में 60% उछला है और तीन साल में 675% का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है।

कंपनी के तिमाही नतीजे आभूषण विक्रेता कल्याण ज्वेलर्स का 30 जून को समाप्त तिमाही के दौरान प्रॉफिट 48.73 प्रतिशत बढ़कर 264.08 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। इससे पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में कंपनी ने 177.55 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था। कंपनी का परिचालन राजस्व 31.48 प्रतिशत बढ़कर 7268.47 करोड़ रुपये हो गया जबकि एक साल पहले समान तिमाही में यह 5527.81 करोड़ रुपये था।