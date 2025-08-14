Kalyan Jewellers share price jumps 6 percent more upside possible know here ₹75 से ₹500 के पार ट्रेड कर रहा यह शेयर, निवेशकों की अचानक बढ़ी दिलचस्पी, आपका है दांव?, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
Kalyan Jewellers share price jumps 6 percent more upside possible know here

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानThu, 14 Aug 2025 03:48 PM
₹75 से ₹500 के पार ट्रेड कर रहा यह शेयर, निवेशकों की अचानक बढ़ी दिलचस्पी, आपका है दांव?

Kalyan Jewellers share: भारतीय शेयर बाजार रिकवरी मोड में है। इस माहौल में कल्याण ज्वैलर्स के शेयर की कीमत गुरुवार को लगभग 6% बढ़ गई। ट्रेडिंग के दौरान बीएसई पर शेयर 6% बढ़कर ₹546.50 प्रति शेयर के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था। शेयर के 52 हफ्ते का लो 399.20 रुपये है। वहीं, शेयर के 52 हफ्ते का हाई 794.60 रुपये है। शेयर के ये दोनों भाव इसी साल थे। साल 2021 में यह शेयर 75 रुपये का था। इस लिहाज से शेयर ने रॉकेट सी रफ्तार पकड़ी है।

शेयर का परफॉर्मेंस

बता दें कि कल्याण ज्वैलर्स के शेयर की कीमत एक महीने में 8% गिर गई है लेकिन छह महीनों में 11% की बढ़त दर्ज की गई है। यह शेयर साल-दर-साल (YTD) आधार पर 30% नीचे है। हालांकि, लंबी अवधि में कल्याण ज्वैलर्स के शेयर की कीमत ने शानदार रिटर्न दिया है। यह शेयर दो सालों में 60% उछला है और तीन साल में 675% का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है।

कंपनी के तिमाही नतीजे

आभूषण विक्रेता कल्याण ज्वेलर्स का 30 जून को समाप्त तिमाही के दौरान प्रॉफिट 48.73 प्रतिशत बढ़कर 264.08 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। इससे पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में कंपनी ने 177.55 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था। कंपनी का परिचालन राजस्व 31.48 प्रतिशत बढ़कर 7268.47 करोड़ रुपये हो गया जबकि एक साल पहले समान तिमाही में यह 5527.81 करोड़ रुपये था।

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

कल्याण ज्वैलर्स के शेयर की कीमत में निगेटिव प्रतिक्रिया देखी गई। लक्ष्मीश्री इन्वेस्टमेंट्स के रिसर्च हेड अंशुल जैन ने कहा- मौजूदा स्तरों से गिरावट से गिरावट की गति तेज होने की संभावना है और निकट भविष्य में ₹400 और उससे कम के टारगेट बन सकते हैं। उनके अनुसार जब तक कल्याण ज्वैलर्स के शेयर की कीमत मजबूत कारोबार के साथ प्रमुख प्रतिरोध स्तरों को पुनः प्राप्त नहीं कर लेती तब तक व्यापक रुझान मंदी का ही रहेगा।

