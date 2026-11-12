64% बढ़ा इस ज्वैलरी कंपनी का मुनाफा! रॉकेट बन गया शेयर, क्या आपने लगाया दांव?

मुख्य बातें

Kalyan Jewellers Share Price: ज्वैलरी कंपनी कल्याण ज्वैलर्स (Kalyan Jewellers) के शेयरों में तेजी का सिलसिला लगातार दूसरे दिन भी जारी रहा। बुधवार 12 नवंबर 2026 को कंपनी का शेयर पहली बार लंबे समय बाद ₹700 के पार पहुंच गया और कारोबार के दौरान करीब 6% की तेजी के साथ ₹702.30 तक चढ़ गया। शेयर में यह जोरदार उछाल कंपनी के सितंबर तिमाही के मजबूत नतीजों के बाद देखने को मिल रहा है। कल्याण ज्वैलर्स (Kalyan Jewellers) ने Q2 FY27 में मुनाफे और रेवेन्यू, दोनों मोर्चों पर मजबूत प्रदर्शन किया है। नतीजों के बाद निवेशकों का उत्साह बढ़ा और शेयर नई 52-वीक हाई पर पहुंच गया।

₹700 के पार पहुंचा शेयर

कल्याण ज्वैलर्स (Kalyan Jewellers) के शेयर ने 12 नवंबर के कारोबार में ₹700 का अहम स्तर पार कर ₹702.30 का इंट्रा-डे हाई बनाया। इससे एक दिन पहले, 11 नवंबर को भी कंपनी के शेयर में जोरदार तेजी देखने को मिली थी। 11 नवंबर को शेयर करीब 8.6% की बढ़त के साथ बंद हुआ था और कारोबार के दौरान ₹689 तक पहुंचा था। मजबूत तिमाही नतीजों के बाद दो कारोबारी सत्रों में स्टॉक में तेज खरीदारी देखने को मिली है।

सितंबर तिमाही में मुनाफा 64% बढ़ा

सितंबर 2026 को समाप्त तिमाही में कल्याण ज्वैलर्स (Kalyan Jewellers) का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट (Consolidated Net Profit) सालाना आधार पर करीब 64% बढ़कर ₹427 करोड़ हो गया। पिछले साल की समान तिमाही में कंपनी ने करीब ₹261 करोड़ का शुद्ध मुनाफा दर्ज किया था। कंपनी की रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन (Revenue from Operations) भी मजबूत रही और सालाना आधार पर 31% बढ़कर ₹10,323 करोड़ पहुंच गई, यानी कंपनी ने पहली बार सितंबर तिमाही में ₹10,000 करोड़ से ज्यादा की रेवेन्यू (Revenue) दर्ज की है।

मुनाफे में जमीन बेचने से मिले ₹73 करोड़ भी शामिल

तिमाही के मुनाफे में एक खास बात यह भी है कि कंपनी को गैर-प्रमुख जमीन बेचने से करीब ₹73 करोड़ का एक्सेप्शनल गेन (Exceptional Gain) मिला। इस एकमुश्त लाभ को हटाकर भी कंपनी का अनुमानित मुनाफा करीब ₹354 करोड़ रहा, जो पिछले साल की तुलना में लगभग 36% अधिक है। इससे पता चलता है कि कंपनी के मुख्य कारोबार में भी मजबूत बढ़त बनी हुई है।

पहली छमाही में भी मजबूत प्रदर्शन

सिर्फ सितंबर तिमाही ही नहीं, वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही में भी कंपनी के नतीजे मजबूत रहे हैं। पहली छमाही में कल्याण ज्वैलर्स (Kalyan Jewellers) का कंसॉलिडेटेड नेट प्रॉफिट (Consolidated Net Profit) 48% बढ़कर ₹776 करोड़ हो गया। वहीं, 6 महीने की रेवेन्यू 38% बढ़कर ₹20,912 करोड़ पहुंच गई। फेस्टिव सीजन और शादी-ब्याह के मौसम में ज्वैलरी की मांग से कंपनी को आगे भी कारोबार में तेजी की उम्मीद है।

फिर शेयर में इतनी तेजी क्यों?

कल्याण ज्वैलर्स (Kalyan Jewellers) के शेयर में तेजी के पीछे सबसे बड़ा कारण कंपनी के मजबूत तिमाही नतीजे हैं। रेवेन्यू (Revenue) में 30% से ज्यादा की वृद्धि और मुनाफे में तेज उछाल ने निवेशकों का भरोसा बढ़ाया है। इसके अलावा नवरात्रि (Navratri) और धनतेरस (Dhanteras) के दौरान बिक्री में अच्छी बढ़त और अब शादी के सीजन से मजबूत मांग की उम्मीद भी शेयर के लिए सकारात्मक माहौल बना रही है।

ब्रोकरेज फर्म जेफरीज (Jefferies) ने भी कंपनी पर अपनी Buy रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट (Target Price) को बढ़ाकर ₹900 कर दिया है। हालांकि, निवेशकों को यह ध्यान रखना चाहिए कि ब्रोकरेज के टारगेट केवल अनुमान होते हैं और शेयर बाजार में कीमतों की दिशा बदल सकती है।

निवेशकों के लिए क्या है संकेत?

कल्याण ज्वैलर्स (Kalyan Jewellers) के लिए सितंबर तिमाही के आंकड़े मजबूत कारोबारी गति का संकेत देते हैं। कंपनी की रेवेन्यू (Revenue) तेजी से बढ़ रही है और फेस्टिव व वेडिंग सीजन से मांग को सहारा मिल सकता है। हालांकि, निवेशकों को सिर्फ शेयर की तेजी देखकर फैसला नहीं लेना चाहिए। कंपनी की आगे की बिक्री वृद्धि, प्रॉफिट मार्जिन और सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव जैसे कारकों पर भी नजर रखना जरूरी है।

कल्याण ज्वैलर्स (Kalyan Jewellers) के लिए यह सप्ताह शेयर बाजार में शानदार रहा है। मजबूत सितंबर तिमाही नतीजों के बाद कंपनी का शेयर ₹700 के पार पहुंच गया और निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ी है। Q2 FY27 में ₹427 करोड़ का मुनाफा और ₹10,323 करोड़ की रेवेन्यू (Revenue) कंपनी की मजबूत कारोबारी स्थिति दिखाते हैं। अब निवेशकों की नजर फेस्टिव और वेडिंग सीजन की मांग पर रहेगी, जो कंपनी के अगले तिमाही नतीजों की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकती है।