670 रुपये तक जा सकते हैं कल्याण ज्वैलर्स के शेयर, 50% तक उछल सकता है शेयर का दाम

आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने कल्याण ज्वैलर्स के शेयर खरीदने की सलाह दी है। ब्रोकरेज हाउस ने ज्वैलरी कंपनी के शेयरों को बाय रेटिंग दी है। ब्रोकरेज हाउस ने कंपनी के शेयरों के लिए 670 रुपये का टारगेट दिया है।

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तानTue, 7 Oct 2025 11:33 AM
कल्याण ज्वैलर्स इंडिया लिमिटेड के शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। घरेलू ब्रोकरेज हाउस आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की मानें तो ज्वैलरी स्टॉक 50 पर्सेंट तक उछल सकता है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने यह बात सोमवार को अपने एक नोट में कही है। कल्याण ज्वैलर्स के शेयर मंगलवार को BSE में 487.10 रुपये पर कारोबार कर रहे हैं। कल्याण ज्वैलर्स ने सोमवार को चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही का बिजनेस अपडेट दिया है। कंपनी ने बताया है कि दूसरी तिमाही में उसकी कंसॉलिडेटेड रेवेन्यू ग्रोथ सालाना आधार पर करीब 30 पर्सेंट रही है। मजबूत वेडिंग डिमांड की वजह से कंपनी के कंसॉलिडेटेड रेवेन्यू में यह ग्रोथ देखने को मिली है।

ज्वैलरी कंपनी के शेयर खरीदने की सलाह
घरेलू ब्रोकरेज हाउस आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज (ICICI Securities) ने कल्याण ज्वैलर्स इंडिया लिमिटेड के शेयर खरीदने की सलाह दी है। ब्रोकरेज हाउस ने ज्वैलरी कंपनी के शेयरों को बाय (BUY) रेटिंग दी है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने पहले कंपनी के शेयरों के लिए ऐड (Add) रेटिंग दी थी। हालांकि, ब्रोकरेज हाउस ने कंपनी के टारगेट प्राइस में कोई बदलाव नहीं किया है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने कंपनी के शेयरों के लिए 670 रुपये का टारगेट प्राइस बनाए रखा है। ब्रोकरेज हाउस ने अपने नोट में लिखा है कि पिछले साल स्टॉक प्राइस में आए 35 पर्सेंट करेक्शन ने मार्जिन ऑफ सेफ्टी उपलब्ध कराई है, इसी वजह से ब्रोकरेज हाउस ने कंपनी की रेटिंग अपग्रेड की है।

3 साल में कंपनी के शेयरों में 375% से ज्यादा का उछाल
कल्याण ज्वैलर्स इंडिया लिमिटेड के शेयरों में पिछले 3 साल में 375 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। पिछले दो साल में कंपनी के शेयरों में 89 पर्सेंट की तेजी आई है। कल्याण ज्वैलर्स के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 794.60 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 399.20 रुपये है। कल्याण ज्वैलर्स के शेयरों का कवरेज करने वाले 10 एनालिस्ट्स में से 8 ने कंपनी के शेयरों को खरीदने की सलाह दी है। वहीं, एक एनालिस्ट ने होल्ड रेटिंग और एक ने कंपनी के शेयर बेचने की सलाह दी है। यह बात सीएनबीसी-टीवी 18 की एक रिपोर्ट में कही गई है।

