4 दिन में 47% चढ़ गए ज्वैलरी कंपनी के शेयर, एक्सपर्ट बोले- 750 रुपये तक जाएगा शेयर का भाव

ज्वैलरी कंपनी कल्याण ज्वैलर्स के शेयरों में गजब की तेजी देखने को मिल रही है। कंपनी के शेयर सोमवार को BSE में 9 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 527.40 रुपये पर पहुंच गए हैं। पिछले 4 दिन में ज्वैलरी कंपनी के शेयर 47 पर्सेंट चढ़ गए हैं। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कंपनी के बिजनेस अपडेट्स उम्मीद से बेहतर रहे हैं, जिससे कंपनी के शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिली है। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि कल्याण ज्वैलर्स के शेयरों में और उछाल आ सकता है।

750 रुपये तक जा सकते हैं कल्याण ज्वैलर्स के शेयर

ब्रोकरेज हाउस सिटी (Citi), कल्याण ज्वैलर्स के शेयरों पर बुलिश है। सिटी ने कल्याण ज्वैलर्स (Kalyan Jewellers) के शेयरों को खरीदने की सलाह दी है। ब्रोकरेज हाउस ने कंपनी के शेयरों के लिए 750 रुपये तक का टारगेट प्राइस दिया है। घरेलू ब्रोकरेज हाउस आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने भी कल्याण ज्वैलर्स के शेयरों पर बाय रेटिंग बनाए रखी है। ब्रोकरेज हाउस ने कल्याण ज्वैलर्स के शेयरों के लिए 670 रुपये का टारगेट दिया है।

पहली तिमाही में 38% बढ़ा है कंपनी का कंसॉलिडेटेड रेवेन्यू

कल्याण ज्वैलर्स (Kalyan Jewellers) ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के बिजनेस अपडेट में बताया है कि उसके कंसॉलिडेटेड रेवेन्यू में सालाना आधार पर 38 पर्सेंट की ग्रोथ देखने को मिली है। ज्वैलरी कंपनी ने बताया है कि अच्छे ऑपरेटिंग मोमेंटम और प्रमुख इंडियन मार्केट्स में मजबूत सेम-स्टोर सेल्स ग्रोथ की वजह से उसका परफॉर्मेंस बेहतरीन रहा है।