427 करोड़ रुपये का मुनाफा, नई ऊंचाई पर शेयर, एक्सपर्ट बोले- खरीदो शेयर

मुख्य बातें

ज्वैलरी कंपनी कल्याण ज्वैलर्स के शेयरों में बुधवार को बाजार खुलते ही तूफानी तेजी आई है। कंपनी के शेयर 52 हफ्ते की नई ऊंचाई पर जा पहुंचे हैं। कल्याण ज्वैलर्स के शेयर बुधवार को BSE में 10 पर्सेंट के उछाल के साथ 672.10 रुपये पर पहुंच गए हैं। चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही के मजबूत नतीजों के बाद कंपनी के शेयरों में यह तेजी देखने को मिली है। इस बीच, ब्रोकरेज हाउस यूबीएस (UBS) ने कल्याण ज्वैलर्स के शेयर खरीदने को कहा है। ब्रोकरेज हाउस ने कंपनी के शेयरों को बाय रेटिंग दी है और 900 रुपये का प्राइस टारगेट दिया है।

कल्याण ज्वैलर्स को हुआ है 427 करोड़ रुपये का मुनाफा

कल्याण ज्वैलर्स (Kalyan Jewellers) को चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में 427 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ है। ज्वैलरी कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर 63.6 पर्सेंट बढ़ा है। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी को 261 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ था। अगर ऑपरेशंस से मिलने वाले रेवेन्यू की बात करें तो सितंबर 2026 तिमाही में कल्याण ज्वैलर्स का रेवेन्यू 10,323 करोड़ रुपये रहा है, जो कि एक साल पहले की समान अवधि में 7,856 करोड़ रुपये था। कल्याण ज्वैलर्स का इबिट्डा सालाना आधार पर 29.7 पर्सेंट बढ़कर 644.7 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले की समान अवधि में यह 497.2 करोड़ रुपये था।

5 साल में 760% उछल गए हैं कल्याण ज्वैलर्स के शेयर

ज्वैलरी कंपनी कल्याण ज्वैलर्स (Kalyan Jewellers) के शेयरों में 5 साल में अच्छी तेजी आई है। कल्याण ज्वैलर्स के शेयर 5 साल में 760 पर्सेंट उछल गए हैं। कंपनी के शेयर 12 नवंबर 2021 को 77.95 रुपये पर थे। ज्वैलरी कंपनी के शेयर 11 नवंबर 2026 को 672.10 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले 4 साल में कल्याण ज्वैलर्स के शेयरों में 548 पर्सेंट का उछाल आया है। पिछले 3 साल में कंपनी के शेयर 93 पर्सेंट से अधिक उछले हैं। कल्याण ज्वैलर्स के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 672.10 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का निचला स्तर 327.15 रुपये है।