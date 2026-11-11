427 करोड़ रुपये का मुनाफा, नई ऊंचाई पर शेयर, एक्सपर्ट बोले- खरीदो शेयर
मुख्य बातें
- ज्वैलरी कंपनी कल्याण ज्वैलर्स के शेयर बुधवार को 52 हफ्ते की नई ऊंचाई पर जा पहुंचे हैं
- कल्याण ज्वैलर्स के शेयर बुधवार को 10% उछलकर 672.10 रुपये पर पहुंच गए हैं
- कंपनी को सितंबर तिमाही में 427 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ है
ज्वैलरी कंपनी कल्याण ज्वैलर्स के शेयरों में बुधवार को बाजार खुलते ही तूफानी तेजी आई है। कंपनी के शेयर 52 हफ्ते की नई ऊंचाई पर जा पहुंचे हैं। कल्याण ज्वैलर्स के शेयर बुधवार को BSE में 10 पर्सेंट के उछाल के साथ 672.10 रुपये पर पहुंच गए हैं। चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही के मजबूत नतीजों के बाद कंपनी के शेयरों में यह तेजी देखने को मिली है। इस बीच, ब्रोकरेज हाउस यूबीएस (UBS) ने कल्याण ज्वैलर्स के शेयर खरीदने को कहा है। ब्रोकरेज हाउस ने कंपनी के शेयरों को बाय रेटिंग दी है और 900 रुपये का प्राइस टारगेट दिया है।
कल्याण ज्वैलर्स को हुआ है 427 करोड़ रुपये का मुनाफा
कल्याण ज्वैलर्स (Kalyan Jewellers) को चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में 427 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ है। ज्वैलरी कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर 63.6 पर्सेंट बढ़ा है। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी को 261 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ था। अगर ऑपरेशंस से मिलने वाले रेवेन्यू की बात करें तो सितंबर 2026 तिमाही में कल्याण ज्वैलर्स का रेवेन्यू 10,323 करोड़ रुपये रहा है, जो कि एक साल पहले की समान अवधि में 7,856 करोड़ रुपये था। कल्याण ज्वैलर्स का इबिट्डा सालाना आधार पर 29.7 पर्सेंट बढ़कर 644.7 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले की समान अवधि में यह 497.2 करोड़ रुपये था।
5 साल में 760% उछल गए हैं कल्याण ज्वैलर्स के शेयर
ज्वैलरी कंपनी कल्याण ज्वैलर्स (Kalyan Jewellers) के शेयरों में 5 साल में अच्छी तेजी आई है। कल्याण ज्वैलर्स के शेयर 5 साल में 760 पर्सेंट उछल गए हैं। कंपनी के शेयर 12 नवंबर 2021 को 77.95 रुपये पर थे। ज्वैलरी कंपनी के शेयर 11 नवंबर 2026 को 672.10 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले 4 साल में कल्याण ज्वैलर्स के शेयरों में 548 पर्सेंट का उछाल आया है। पिछले 3 साल में कंपनी के शेयर 93 पर्सेंट से अधिक उछले हैं। कल्याण ज्वैलर्स के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 672.10 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का निचला स्तर 327.15 रुपये है।
पहली छमाही में 48% बढ़ा है कंपनी का मुनाफा
कल्याण ज्वैलर्स का मुनाफा चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में 48 पर्सेंट बढ़कर 776 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले की समान अवधि में ज्वैलरी कंपनी को 525 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था। चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में कल्याण ज्वैलर्स का रेवेन्यू 38 पर्सेंट बढ़कर 20,912 करोड़ रुपये रहा है, जो कि इससे पिछले वित्त वर्ष की पहली छमाही में 15,125 करोड़ रुपये था। चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में भारत में कंपनी ने करीब 20 पर्सेंट की सेम-स्टोर सेल्स ग्रोथ हासिल की है। कंपनी के इंटरनेशनल ऑपरेशंस में भी करीब 18 पर्सेंट की रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिली है। कंपनी के वेस्ट एशिया रीजन ऑपरेशंस में 12 पर्सेंट की ग्रोथ देखने को मिली।
लेखक के बारे मेंVishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ
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पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।