मंदी वाले मोड में दिख रहा चर्चित शेयर, 6 फरवरी है कंपनी के लिए बड़ा दिन
Kalyan Jewellers share price: शेयर बाजार में भारी उतार-चढ़ाव के बीच कुछ शेयरों ने 52 हफ्ते का सबसे बुरा परफॉर्मेंस देखा है। इनमें से एक शेयर- कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड है। सप्ताह के दूसरे दिन यानी मंगलवार को कंपनी के शेयर करीब 6 पर्सेंट टूटकर 347.65 रुपये के निचले स्तर पर आ गए। यह 52 हफ्ते का लो भी है। इस शेयर की क्लोजिंग 369.10 रुपये पर हुई। शेयर ने एक महीने में 24.86 प्रतिशत और पिछले छह महीनों में 38.82 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की है। अब इस शेयर के फ्यूचर को लेकर एक्सपर्ट का क्या कहना है, आइए जान लेते हैं।
क्या कहते हैं एक्सपर्ट?
तकनीकी दृष्टिकोण से, कुछ विश्लेषक शेयर को लेकर 'मंदी' का रुख अपनाए हुए हैं। वहीं, अगला सपोर्ट लगभग 340 रुपये के आसपास होगा। एंजल वन के सीनियर एनालिस्ट – टेक्निकल एंड डेरिवेटिव रिसर्च, ओशो कृष्णन ने बिजनेस टुडे से कहा- कल्याण ज्वेलर्स के शेयर में भारी गिरावट आई है, यह शेयर ओवरसोल्ड जोन में पहुंच गया है। वहीं, मास्टरट्रस्ट के मुख्य अनुसंधान अधिकारी रवि सिंह ने बताया कि शेयर चार्ट पर कमजोर दिख रहा है और 340 रुपये के स्तर तक गिर सकता है। हालांकि, मोतीलाल ओसवाल शेयर को लेकर पॉजिटिव है।
6 फरवरी कंपनी के नतीजे
केरल की यह ज्वैलरी कंपनी अगले महीने 6 फरवरी को अपने तीसरी तिमाही के नतीजे घोषित करने वाली है। ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ने कंपनी को लेकर सकारात्मक फंडामेंटल आउटलुक जताया है। मोतीलाल के अनुसार दिसंबर तिमाही में कंपनी के भारत कारोबार का रेवेन्यू 38% बढ़ सकता है। इसमें 25% समान स्टोर बिक्री वृद्धि (SSSG) का योगदान रहेगा। इस दौरान कंपनी 47 नए स्टोर जोड़ने की उम्मीद है, जिसमें कैंडेर और मिडिल ईस्ट के स्टोर शामिल हैं। इसके बाद कुल स्टोर संख्या 483 हो सकती है। मोतीलाल ने स्टॉक पर ₹650 का टारगेट प्राइस देते हुए ‘बाय’ रेटिंग बरकरार रखी है।