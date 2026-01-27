Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Kalyan Jewellers share hit fresh 52 week low what target price and brokerage firm says
मंदी वाले मोड में दिख रहा चर्चित शेयर, 6 फरवरी है कंपनी के लिए बड़ा दिन

मंदी वाले मोड में दिख रहा चर्चित शेयर, 6 फरवरी है कंपनी के लिए बड़ा दिन

संक्षेप:

मंगलवार को कंपनी के शेयर करीब 6 पर्सेंट टूटकर 347.65 रुपये के निचले स्तर पर आ गए। यह 52 हफ्ते का लो भी है। इस शेयर की क्लोजिंग 369.10 रुपये पर हुई। केरल की यह ज्वैलरी कंपनी अगले महीने 6 फरवरी को अपने तीसरी तिमाही के नतीजे घोषित करने वाली है।

Jan 27, 2026 05:25 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Kalyan Jewellers share price: शेयर बाजार में भारी उतार-चढ़ाव के बीच कुछ शेयरों ने 52 हफ्ते का सबसे बुरा परफॉर्मेंस देखा है। इनमें से एक शेयर- कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड है। सप्ताह के दूसरे दिन यानी मंगलवार को कंपनी के शेयर करीब 6 पर्सेंट टूटकर 347.65 रुपये के निचले स्तर पर आ गए। यह 52 हफ्ते का लो भी है। इस शेयर की क्लोजिंग 369.10 रुपये पर हुई। शेयर ने एक महीने में 24.86 प्रतिशत और पिछले छह महीनों में 38.82 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की है। अब इस शेयर के फ्यूचर को लेकर एक्सपर्ट का क्या कहना है, आइए जान लेते हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

तकनीकी दृष्टिकोण से, कुछ विश्लेषक शेयर को लेकर 'मंदी' का रुख अपनाए हुए हैं। वहीं, अगला सपोर्ट लगभग 340 रुपये के आसपास होगा। एंजल वन के सीनियर एनालिस्ट – टेक्निकल एंड डेरिवेटिव रिसर्च, ओशो कृष्णन ने बिजनेस टुडे से कहा- कल्याण ज्वेलर्स के शेयर में भारी गिरावट आई है, यह शेयर ओवरसोल्ड जोन में पहुंच गया है। वहीं, मास्टरट्रस्ट के मुख्य अनुसंधान अधिकारी रवि सिंह ने बताया कि शेयर चार्ट पर कमजोर दिख रहा है और 340 रुपये के स्तर तक गिर सकता है। हालांकि, मोतीलाल ओसवाल शेयर को लेकर पॉजिटिव है।

6 फरवरी कंपनी के नतीजे

केरल की यह ज्वैलरी कंपनी अगले महीने 6 फरवरी को अपने तीसरी तिमाही के नतीजे घोषित करने वाली है। ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ने कंपनी को लेकर सकारात्मक फंडामेंटल आउटलुक जताया है। मोतीलाल के अनुसार दिसंबर तिमाही में कंपनी के भारत कारोबार का रेवेन्यू 38% बढ़ सकता है। इसमें 25% समान स्टोर बिक्री वृद्धि (SSSG) का योगदान रहेगा। इस दौरान कंपनी 47 नए स्टोर जोड़ने की उम्मीद है, जिसमें कैंडेर और मिडिल ईस्ट के स्टोर शामिल हैं। इसके बाद कुल स्टोर संख्या 483 हो सकती है। मोतीलाल ने स्टॉक पर ₹650 का टारगेट प्राइस देते हुए ‘बाय’ रेटिंग बरकरार रखी है।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar
दीपक कुमार, हिन्दुस्तान डिजिटल में बिजनेस की खबरें लिखते हैं। वह स्टॉक मार्केट, यूटिलिटी समेत बिजनेस सेक्शन से जुड़ी हर खबरों की ना सिर्फ समझ रखते हैं, बल्कि आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाने का काम करते हैं। दीपक की बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी जबरदस्त पकड़ है। उन्हें बेहतरीन काम की सराहना मिलती रही है और सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से सीवान (बिहार) के रहने वाले दीपक के पास करीब 11 साल का अनुभव है। करियर की बात करें तो अमर उजाला से शुरू हुआ सफर दैनिक भास्कर,आजतक, इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप होते हुए हिन्दुस्तान डिजिटल तक पहुंच चुका है। फिलहाल, वह हिन्दुस्तान डिजिटल में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर कार्यरत हैं। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है। वहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए हिमाचल यूनिवर्सिटी चले गए। दीपक सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहते हैं। उन्हें नई-नई तकनीक से रूबरू होना अच्छा लगता है। खाली वक्त में फिल्में देखना या क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। और पढ़ें
Business News
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।