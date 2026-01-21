लगातार 9 दिन से लुढ़क रहा यह शेयर, 25% लुढ़का दाम, अब 400 रुपये से नीचे पहुंचा शेयर

संक्षेप: कल्याण ज्वैलर्स के शेयर बुधवार को 14% लुढ़ककर 390 रुपये पर पहुंच गए हैं। ज्वैलरी कंपनी के शेयरों में लगातार नौवें दिन गिरावट आई है। बुधवार को आई गिरावट के साथ ही कंपनी के शेयर 9 दिन में 25% टूट गए हैं।

ज्वैलरी कंपनी कल्याण ज्वैलर्स के शेयरों में पिछले कुछ दिन से बिकवाली का दबाव देखने को मिल रहा है। कल्याण ज्वैलर्स के शेयर बुधवार को धड़ाम हो गए हैं। ज्वैलरी कंपनी के शेयर बुधवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 14 पर्सेंट टूटकर 390 रुपये पर पहुंच गए हैं। कल्याण ज्वैलर्स के शेयरों में लगातार नौवें दिन गिरावट देखने को मिली है। बुधवार को आई गिरावट के साथ ही कंपनी के शेयर 9 दिन में 25 पर्सेंट लुढ़क गए हैं। इस साल के शुरुआती 14 कारोबारी सेशंस में से केवल 3 में कल्याण ज्वैलर्स के शेयरों में उछाल आया है। कंपनी के शेयर बुधवार को 52 हफ्ते के नए निचले स्तर पर भी पहुंच गए हैं।

क्यों लुढ़क रहे हैं कल्याण ज्वैलर्स के शेयर

ज्वैलरी कंपनी कल्याण ज्वैलर्स के शेयरों के कमजोर प्रदर्शन के पीछे मार्केट एक्सपर्ट्स कोई बड़ा फंडामेंटल निगेटिव नहीं देख रहे हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक, सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव की वजह से शेयरों पर कुछ दबाव हो सकता है, लेकिन ओवरऑल फंडामेंटल्स स्थिर हैं। कल्याण ज्वैलर्स शुक्रवार 6 फरवरी को दिसंबर 2025 तिमाही के नतीजों की घोषणा करेगी। ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज का मानना है कि कल्याण ज्वैलर्स के इंडिया बिजनेस रेवेन्यू में 38 पर्सेंट का उछाल देखने को मिल सकता है।

कुछ म्यूचुअल फंड्स ने कंपनी में घटाई है अपनी हिस्सेदारी

कुछ म्यूचुअल फंड्स ने कल्याण ज्वैलर्स में अपनी हिस्सेदारी घटाई है। सुंदरम मिडकैप फंड का नाम पब्लिक शेयरहोल्डर्स की लिस्ट में नहीं है। दिसंबर 2024 तिमाही में सुंदरम मिडकैप फंड की कंपनी में 1.02 पर्सेंट हिस्सेदारी थी। पब्लिक शेयरहोल्डर्स की लिस्ट में नाम न होने का मतलब है कि या तो फंड ने अपनी हिस्सेदारी घटाकर 1 पर्सेंट से कम कर ली है या फंड पूरी तरह से बाहर हो गया है। पिछले 12 महीने में सिंगापुर गवर्नमेंट ने भी कंपनी में अपनी हिस्सेदारी घटाई है। गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर की कंपनी में हिस्सेदारी अब 1.75 पर्सेंट रह गई है, जो कि पहले 2.01 पर्सेंट थी। कंपनी के प्रमोटर्स ने अगस्त 2024 में 535 रुपये प्रति शेयर के दाम पर वारबर्ग पिनकस से 2.36 पर्सेंट हिस्सेदारी खरीदी थी। यह बात सीएनबीसी-टीवी 18 की एक रिपोर्ट में कही गई है।