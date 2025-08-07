Kalyan Jewellers profit jumped to 264 crore rupee company Share rallied 730 Percent in 3 year कल्याण ज्वैलर्स को 264 करोड़ रुपये का मुनाफा, 3 साल में 730% उछल गए हैं शेयर, Business Hindi News - Hindustan
कल्याण ज्वैलर्स को 264 करोड़ रुपये का मुनाफा, 3 साल में 730% उछल गए हैं शेयर

कल्याण ज्वैलर्स को पहली तिमाही में 264 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ है। चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में कंपनी का प्रॉफिट 48.6% बढ़ा है। ज्वैलरी कंपनी के शेयर तीन साल में 730% उछल गए हैं।

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तानThu, 7 Aug 2025 04:45 PM
ज्वैलरी कंपनी कल्याण ज्वैलर्स इंडिया लिमिटेड का मुनाफा पहली तिमाही में 48.6 पर्सेंट बढ़ा है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कल्याण ज्वैलर्स को 264 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ है। पिछले साल की समान अवधि में ज्वैलरी कंपनी को 177.7 करोड़ रुपये का लाभ हुआ था। कल्याण ज्वैलर्स के शेयर गुरुवार को BSE में उछाल के साथ 590.75 रुपये पर बंद हुए हैं। कल्याण ज्वैलर्स के शेयर पिछले 3 साल में 730 पर्सेंट उछल गए हैं। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 794.60 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 399.20 रुपये है।

7268 करोड़ रुपये से ज्यादा रहा कंपनी का रेवेन्यू
कल्याण ज्वैलर्स का रेवेन्यू चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में सालाना आधार पर 31.5 पर्सेंट बढ़ा है। पहली तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू 7268.4 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी का रेवेन्यू 5527.8 करोड़ रुपये था। ऑपरेटिंग लेवल पर कंपनी का इबिट्डा चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 38 पर्सेंट बढ़कर 508 करोड़ रुपये रहा है। पिछले वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कंपनी का इबिट्डा 268.3 करोड़ रुपये था। चालू वित्त वर्ष की जून तिमाही में कल्याण ज्वैलर्स का इबिट्डा मार्जिन 7 पर्सेंट रहा, जो कि पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 6.7 पर्सेंट था।

1070 करोड़ रुपये रहा इंटरनेशनल ऑपरेशंस का रेवेन्यू
चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कल्याण ज्वैलर्स के इंटरनेशनल ऑपरेशंस का रेवेन्यू 1070 करोड़ रुपये रहा है। सालाना आधार पर इसमें 32 पर्सेंट की ग्रोथ देखने को मिली है। पहली तिमाही में मिडिल ईस्ट का रेवेन्यू 1026 करोड़ रुपये रहा है। सालाना आधार पर इसमें 27 पर्सेंट की ग्रोथ देखने को मिली है। इस रीजन से टैक्स भुगतान के बाद मुनाफा 22 करोड़ रुपये रहा है।

तीन साल में 730% चढ़ गए कल्याण ज्वैलर्स के शेयर
कल्याण ज्वैलर्स (Kalyan Jewellers) के शेयर पिछले तीन साल में करीब 730 पर्सेंट चढ़ गए हैं। पिछले 3 साल में कंपनी के शेयरों का दाम 519.55 रुपये बढ़ा है। अगर पिछले दो साल की बात करें तो कल्याण ज्वैलर्स के शेयरों में 239 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। हालांकि, पिछले एक साल में ज्वैलरी कंपनी के शेयर करीब 10 पर्सेंट ही उछले हैं।

