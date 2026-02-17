कंपनी के मालिक ने खरीद डाले 4.65 लाख शेयर, अब निवेशकों की रहेगी नजर
Kalyan Jewellers India Ltd Share: कल्याण ज्वैलर्स इंडिया लिमिटेड के शेयर मंगलवार को हल्की गिरावट के साथ कारोबार करते नजर आए, जबकि कंपनी के प्रमोटर ने बाजार से अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। जानकारी के मुताबिक प्रमोटर ने 4.65 लाख अतिरिक्त शेयर खरीदे हैं। 9 फरवरी से अब तक वह कुल 9.25 लाख शेयर खरीद चुके हैं। आमतौर पर प्रमोटर की खरीदारी को कंपनी के भविष्य को लेकर भरोसे के संकेत के तौर पर देखा जाता है, लेकिन इसके बावजूद शेयर में दबाव दिखा और दोपहर करीब 2:10 बजे यह 0.9% गिरकर ₹423.4 पर ट्रेड कर रहा था। पिछले छह महीनों में स्टॉक करीब 19% टूट चुका है।
कंपनी की वित्तीय प्रदर्शन
वित्तीय प्रदर्शन की बात करें तो कंपनी ने तीसरी तिमाही में दमदार नतीजे पेश किए हैं। राजस्व सालाना आधार पर 42.1% बढ़कर ₹10,343.4 करोड़ पहुंच गया, जो पिछले साल इसी तिमाही में ₹7,278 करोड़ था। मुनाफे में तो और भी तेज उछाल देखने को मिला। टैक्स के बाद लाभ (PAT) 90.4% बढ़कर ₹416.2 करोड़ हो गया, जो एक साल पहले ₹218.6 करोड़ था। इससे साफ है कि कंपनी की बिक्री ही नहीं, कमाई की गुणवत्ता भी बेहतर हुई है।
क्या है डिटेल
ऑपरेटिंग स्तर पर भी कंपनी ने मजबूत प्रदर्शन किया। EBITDA 74.6% बढ़कर ₹750.4 करोड़ हो गया, जो पिछले साल ₹429.9 करोड़ था। वहीं EBITDA मार्जिन 5.9% से बढ़कर 7.3% पर पहुंच गया। कंपनी ने बताया कि मार्जिन में सुधार बेहतर प्रोडक्ट मिक्स, ऑपरेटिंग लीवरेज और चांदी व प्लेटिनम जैसी कैटेगरी में बढ़त की वजह से हुआ। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ 27% रही, जबकि स्टडेड ज्वेलरी की हिस्सेदारी 29.5% से बढ़कर 31.2% हो गई, जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स की मजबूत मांग को दिखाती है।
दिलचस्प बात यह रही कि कंपनी की ग्रोथ में नॉन-साउथ मार्केट्स की बड़ी भूमिका रही। कुल राजस्व में इन बाजारों की हिस्सेदारी 58.5% रही, जिससे साफ है कि कंपनी अब पारंपरिक दक्षिण भारत से बाहर भी तेजी से विस्तार कर रही है। मजबूत नतीजों और प्रमोटर की खरीदारी के बावजूद शेयर में फिलहाल दबाव दिख रहा है, लेकिन लंबी अवधि के निवेशकों के लिए कंपनी की ग्रोथ कहानी अभी भी मजबूत मानी जा रही है।
