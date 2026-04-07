Q4 अपडेट से गदगद निवेशक, 4% चढ़ा शेयर, सोने का करोबार करती है कंपनी
Kalyan Jewellers India Ltd Share Price: कंपनी के शेयरों की कीमतों में आज 4% की तेजी दर्ज की गई है। कंपनी के शेयरों में उछाल के पीछे की वजह Q4 बिजनेस अपडेट है।
Kalyan Jewellers India Ltd Share Price: ज्वैलर्स का उत्पादन करने वाली कंपनी कल्याण ज्वैलर्स लिमिटेड के शेयरों में आज की तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों की कीमतों में आज 4 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई है। इस उछाल के पीछे की वजह कंपनी का बिजनेस अपडेट है।
कंपनी के रेवन्यू में 64% का इजाफा
कल्याण ज्वैलर्स ने दी जानकारी में बताया है कि सालाना आधार पर उनका रेवन्यू 64 प्रतिशत बढ़ा है। कंपनी का टॉप लाइन ग्रोथ 42 पूरे वित्त वर्ष में 42 प्रतिशत रहा है। बता दें, कंपनी का इंडिया ऑपरेशंस में 65 प्रतिशत अधिक रहा है। वहीं, पूरे वित्त वर्ष में कंपनी के बिजनेस रेवन्यू में 43 प्रतिशत की ग्रोथ दर्ज की गई है। इंटरनेशनल ऑपरेशंस से कंपनी का रेवन्यू 45 प्रतिशत बढ़ा है।
मार्च तिमाही में कंपनी ने 24 शो रूम जोड़े हैं। 31 मार्च 2026 तक के डाटा के अनुसार कंपनी पास कुल 507 शो रूम हैं। जिसमें 342 शो रूम भारत में हैं। वहीं, 38 शो रूम मिडिल ईस्ट में है। दो अमेरिका में और 1 यूके में है।
शेयरों में 4% तक की तेजी
कल्याण ज्वैलर्स लिमिटेड के शेयर बीएसई 434.10 रुपये के लेवल पर खुला था। बीएसई में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 4 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों का भाव दिन में 437.45 रुपये के इंट्रा-डे हाई पहुंच गया था।
बीते एक हफ्ते में इस कंपनी के शेयरों की कीमतों में 10.79 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। बीते एक साल में स्टॉक का भाव 14.39 प्रतिशत गिरा है। कंपनी का 52 वीक हाई 617.30 रुपये और 52 वीक लो लेवल 347.65 रुपये का है। कंपनी का मार्केट कैप 42977 करोड़ रुपये का है।
5 साल में 495 प्रतिशत बढ़ा है
दो साल में कंपनी के शेयरों का भाव 3.37 प्रतिशत गिरा है। तीन साल में कंपनी के शेयरों का भाव 299 प्रतिशत बढ़ा है। वहीं, 5 साल में Kalyan Jewellers के शेयरों की कीमतों में 495 प्रतिशत की तेजी दर्ज की है।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।