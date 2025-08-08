Kalyan Jewellers India Ltd Share Falls upto 14 percent from today intraday expert raises target price 14% टूटा यह शेयर, मजबूत Q1 नतीजों के बाद भी भारी बिकवाली, इस बीच एक्सपर्ट ने बढ़ाया टारगेट प्राइस, Business Hindi News - Hindustan
14% टूटा यह शेयर, मजबूत Q1 नतीजों के बाद भी भारी बिकवाली, इस बीच एक्सपर्ट ने बढ़ाया टारगेट प्राइस

Stock Crash: मजबूत तिमाही नतीजों के बाद भी कल्याण ज्वैलर्स इंडिया लिमिटेड (Kalyan Jewellers India Ltd) के शेयरों में आज भारी गिरावट देखने को मिली है। कंपनी के शेयर शुक्रवार के इंट्रा-डे हाई के मुकाबले 14 प्रतिशत तक टूट चुके हैं।

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तानFri, 8 Aug 2025 10:42 AM
14% टूटा यह शेयर, मजबूत Q1 नतीजों के बाद भी भारी बिकवाली, इस बीच एक्सपर्ट ने बढ़ाया टारगेट प्राइस

Stock Crash: मजबूत तिमाही नतीजों के बाद भी कल्याण ज्वैलर्स इंडिया लिमिटेड (Kalyan Jewellers India Ltd) के शेयरों में आज भारी गिरावट देखने को मिली है। कंपनी के शेयर शुक्रवार के इंट्रा-डे हाई के मुकाबले 14 प्रतिशत तक टूट चुके हैं। बता दें, बीते 3 कारोबारी दिन के दौरान इस ज्वैलरी बनाने वाली कंपनी के शेयरों में उछाल देखने को मिली है।

बीएसई में आज यह स्टॉक बढ़त के साथ 615.65 रुपये के लेवल पर ओपन हुआ था। लेकिन कुछ ही देर के बाद कंपनी के शेयरों में भारी बिकवाली का सिलसिला जारी हो गया है। जिसके बाद कंपनी के शेयरों का भाव 534.95 रुपये के इंट्रा-डे लो तक आ गया।

7 अगस्त को कंपनी ने जारी किए थे तिमाही नतीजे

कंपनी की तरफ से दी जानकारी के अनुसार जून तिमाही में कुल नेट प्रॉफिट 264 करोड़ रुपये रहा था। जोकि सालाना आधार पर 48.60 प्रतिशत अधिक है। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 177.70 करोड़ रुपये रहा था। रेवन्यू की बात करें तो मार्च तिमाही में यह 7268.40 करोड़ रुपये रहा है। बीते वित्त वर्ष की पहली तिमाही में यह 5527.80 करोड़ रुपये रहा था। यानी सालाना आधार पर कंपनी के रेवन्यू में 31.50 प्रतिशत की तेजी आई है।

कल्याण ज्वैलर्स का EBITDA जून क्वार्टर में 508 करोड़ रुपये रहा है। सालाना आधार पर कंपनी का EBITDA 89.30 प्रतिशत बढ़ा है। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी का EBITDA 268.30 करोड़ रुपये रहा था।

700 रुपये सेट किया गया है टारगेट प्राइस

सीएनबीसी टीवी18 की रिपोर्ट के अनुसार ब्रोकरेज हाउस सिटी ने टारगेट प्राइस में इजाफा किया है। ब्रोकरेज ने 700 रुपये के टारगेट प्राइस के साथ ही BUY रेटिंग दी है। बता दें, बीते एक साल में इस कंपनी के शेयरों का भाव करीब 4 प्रतिशत ही बढ़ा है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ सलाह जरूर लें। यहां प्रस्तुत एक्सपर्ट्स के विचार निजी हैं। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)

