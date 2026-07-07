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कल्याण ज्वैलर्स के शेयर करीब 9% टूटे, निवेशकों को रास न आई 38% कमाई, ₹770 है टार्गेट प्राइस

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • शेयर मार्केट में तेजी है, लेकिन कल्याण ज्वैलर्स के शेयर करीब 9% टूट चुके हैं
  • इसके उलट प्रतिद्वंद्वी टाइटन के शेयरों में उछाल है
  • कल्याण में गिरावट के बावजूद एक्सपर्ट्स खरीदारी की सलाह दे रहे हैं
कल्याण ज्वैलर्स के शेयर करीब 9% टूटे, निवेशकों को रास न आई 38% कमाई, ₹770 है टार्गेट प्राइस

शुरुआती कारोबार में मंगलवार, 7 जुलाई को कल्याण ज्वैलर्स इंडिया लिमिटेड के शेयर करीब 9% तक लुढ़क गए। शेयर 348.85 रुपये तक आ गया। यह गिरावट उस समय आई है, जब कंपनी ने जून तिमाही के लिए बहुत मजबूत कारोबारी अपडेट दिया है। कंपनी ने बताया कि वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में उसका कुल रेवेन्यू पिछले साल की इसी तिमाही के मुकाबले लगभग 38% बढ़ा है।

मौजूदा दुकानों और अंतरराष्ट्रीय कारोबार में तेजी

कंपनी की पुरानी दुकानों की बिक्री में इस तिमाही करीब 28% की वृद्धि हुई है, जो दिखाता है कि मौजूदा स्टोर्स से भी शानदार कमाई हुई है। वहीं, कल्याण का अंतरराष्ट्रीय कारोबार भी तेज गति से चला और इसमें सालाना आधार पर लगभग 35% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। कंपनी के डिजिटल-फर्स्ट ज्वैलरी ब्रांड 'कैंडेरे' ने सबसे शानदार प्रदर्शन किया और इस तिमाही में इसका राजस्व करीब 112% बढ़ गया, जो उसकी ऑनलाइन रणनीति की सफलता को दिखाता है।

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टाइटन से मुकाबले में कहां पीछे रह गया कल्याण?

अगर कल्याण की तुलना उसके प्रतिद्वंद्वी टाइटन से करें, तो टाइटन का उपभोक्ता कारोबार इस तिमाही में 41% बढ़ा है, जिसमें उसके ज्वैलरी कारोबार की हिस्सेदारी 39% रही। सबसे बड़ा अंतर अंतरराष्ट्रीय कारोबार में देखने को मिला। जहां कल्याण का अंतरराष्ट्रीय कारोबार 35% बढ़ा, वहीं टाइटन का अंतरराष्ट्रीय कारोबार पिछले साल की तुलना में दोगुना से भी ज्यादा (128%) बढ़ गया।

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इसके अलावा, टाइटन की घड़ियों और आईकेयर के कारोबार में भी 23-23% की वृद्धि हुई है। इस अच्छे प्रदर्शन के चलते आज सुबह टाइटन के शेयर 1.5% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं, जबकि कल्याण के शेयरों पर बिकवाली का दबाव है।

साल की शुरुआत से अब तक की स्थिति

कल्याण ज्वैलर्स का शेयर मंगलवार सुबह पौने 11 बजे के करीब एनएसई पर को 6.07% की गिरावट के साथ 358.10 रुपये पर कारोबार कर रहे थे। इस साल (2026) अब तक यह स्टॉक 26% नीचे आ चुका है। आज के कारोबार में यह निफ्टी 500 इंडेक्स में दूसरा सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला स्टॉक रहा।

kalyan jewellers share price

फिर भी खरीदारी की सलाह क्यों दे रहे एक्सपर्ट्स?

हालांकि शेयर में इस साल भारी गिरावट आई है, लेकिन मार्केट एनालिस्ट्स का मानना है कि इसमें अभी बहुत दम है। सभी 8 विश्लेषकों ने इस स्टॉक पर 'Buy' की सलाह बरकरार रखी है। विश्लेषकों के अनुमानित औसत लक्ष्य मूल्य के अनुसार, मौजूदा स्तरों से शेयर में 85% की तेजी आने की संभावना दिख रही है, जो निवेशकों के लिए एक मजबूत संकेत है।

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क्या है सबसे ऊंचा टार्गेट प्राइस?

एशियन मार्केट्स सिक्योरिटीज ने कल्याण ज्वैलर्स के लिए सबसे ऊंचा टार्गेट प्राइस 770 रुपये प्रति शेयर रखा है। वहीं, अमेरिकी बैंक सिटी (Citi) ने इसका लक्ष्य 750 रुपये तय किया है। यानी मौजूदा कीमत (करीब 358 रुपये) के मुकाबले इन लक्ष्यों में काफी बड़ी तेजी की उम्मीद जताई जा रही है।

सबसे ऊंचा टार्गेट प्राइस 770 रुपये प्रति शेयर

(डिस्‍क्‍लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। ​इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें

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