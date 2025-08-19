Kaili Resources shares jumped over 8700 Percent in a single day Know details एक ही दिन में 8700% से ज्यादा चढ़ गया यह शेयर, रोकनी पड़ गई ट्रेडिंग, Business Hindi News - Hindustan
एक ही दिन में 8700% से ज्यादा चढ़ गया यह शेयर, रोकनी पड़ गई ट्रेडिंग

माइनिंग कंपनी कैली रिसोर्सेज के शेयर सोमवार को स्टॉक मार्केट सेशन के दौरान 8733% या 88 गुना उछलकर 3.18 डॉलर के हाई पर पहुंच गए। कंपनी के शेयर इससे पिछले सेशन में 0.360 डॉलर पर बंद हुए थे।

Tue, 19 Aug 2025 05:39 PM
घाटे में चल रही एक कंपनी के शेयर सोमवार को एकदम से रॉकेट बन गए। कंपनी के शेयर अचानक से 8700 पर्सेंट से ज्यादा उछल गए। कंपनी के शेयरों में आई इस तूफानी तेजी की वजह से स्टॉक एक्सचेंज को इसके शेयरों की ट्रेडिंग रोकनी पड़ी। यह स्टॉक ऑस्ट्रेलिया की कंपनी कैली रिसोर्सेज का है। ऑस्ट्रेलियाई कंपनी रेयर अर्थ की माइनिंग करती है।

एक दिन में 88 गुना का उछाल
कैली रिसोर्सेज (Kaili Resources) के शेयर सोमवार को स्टॉक मार्केट सेशन के दौरान 8733 पर्सेंट या 88 गुना उछलकर 3.18 डॉलर के हाई पर पहुंच गए। कंपनी के शेयर इससे पिछले सेशन में 0.360 डॉलर पर बंद हुए थे। इस तूफानी तेजी की वजह से कैली रिसोर्सेज के शेयरों में करीब 11000 डॉलर का इनवेस्टमेंट एक ही दिन में बढ़कर 1 मिलियन डॉलर पहुंच गया। कैली रिसोर्सेज के शेयर सोमवार को अपने 52 हफ्ते के हाई पर भी पहुंच गए। माइनिंग कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 0.0060 डॉलर है।

इस वजह से शेयर में आई तूफानी तेजी
कैली रिसोर्सेज की मैनेजमेंट टीम ने ऑस्ट्रेलियन स्टॉक एक्सचेंज को बताया है कि कंपनी की तरफ से 15 अगस्त 2025 को किया गया अनाउंसमेंट शेयरों में तेज उछाल की वजह हो सकता है। कंपनी ने 15 अगस्त को घोषणा की थी कि उसे दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में रेयर अर्थ मेटल्स की ड्रिलिंग के लिए मंजूरी मिल गई है। कंपनी ने कहा है कि उसने लाइमस्टोन कोस्ट पर लोक्सटन/पैरिला सैंड्स को टारगेट करते हुए 3 टेनमेंट्स के भीतर एक ड्रिलिंग प्रोग्राम मिलने की घोषणा की थी। यह प्रोग्राम रेयर अर्थ एलिमेंट्स खोजने के लिए है। ऑस्ट्रेलियाई माइनिंग कंपनी कैली रिसोर्सेज के शेयरों में आए अप्रत्याशित उछाल की वजह से कंपनी की रिक्वेस्ट पर एक्सचेंज ने ट्रेडिंग रोकी। माइनिंग कंपनी के शेयरों में अब बुधवार 20 अगस्त 2025 को ट्रेडिंग शुरू होगी।

