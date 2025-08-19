एक ही दिन में 8700% से ज्यादा चढ़ गया यह शेयर, रोकनी पड़ गई ट्रेडिंग

माइनिंग कंपनी कैली रिसोर्सेज के शेयर सोमवार को स्टॉक मार्केट सेशन के दौरान 8733% या 88 गुना उछलकर 3.18 डॉलर के हाई पर पहुंच गए। कंपनी के शेयर इससे पिछले सेशन में 0.360 डॉलर पर बंद हुए थे।

घाटे में चल रही एक कंपनी के शेयर सोमवार को एकदम से रॉकेट बन गए। कंपनी के शेयर अचानक से 8700 पर्सेंट से ज्यादा उछल गए। कंपनी के शेयरों में आई इस तूफानी तेजी की वजह से स्टॉक एक्सचेंज को इसके शेयरों की ट्रेडिंग रोकनी पड़ी। यह स्टॉक ऑस्ट्रेलिया की कंपनी कैली रिसोर्सेज का है। ऑस्ट्रेलियाई कंपनी रेयर अर्थ की माइनिंग करती है।

एक दिन में 88 गुना का उछाल

कैली रिसोर्सेज (Kaili Resources) के शेयर सोमवार को स्टॉक मार्केट सेशन के दौरान 8733 पर्सेंट या 88 गुना उछलकर 3.18 डॉलर के हाई पर पहुंच गए। कंपनी के शेयर इससे पिछले सेशन में 0.360 डॉलर पर बंद हुए थे। इस तूफानी तेजी की वजह से कैली रिसोर्सेज के शेयरों में करीब 11000 डॉलर का इनवेस्टमेंट एक ही दिन में बढ़कर 1 मिलियन डॉलर पहुंच गया। कैली रिसोर्सेज के शेयर सोमवार को अपने 52 हफ्ते के हाई पर भी पहुंच गए। माइनिंग कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 0.0060 डॉलर है।