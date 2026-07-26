5वीं फेल…आर्थिक तंगी, लेकिन हौंसला बुलंद! इस शख्स ने ₹350 की नौकरी से खड़ी की ₹800 करोड़ की कंपनी

अगर कोई आपसे कहे कि सिर्फ 350 रुपये महीने की नौकरी करने वाला एक युवक आगे चलकर 800 करोड़ रुपये से ज्यादा वैल्यू वाली साइबर सिक्योरिटी कंपनी खड़ी कर देगा, तो शायद यकीन करना मुश्किल होगा। लेकिन, क्विक हील टेक्नोलॉजीज (Quick Heal Technologies) के संस्थापक कैलाश कटकर ने यही कर दिखाया। पुणे की एक साधारण चॉल में रहने वाले कैलाश कटकर का बचपन आर्थिक तंगी में बीता। उनके पिता रेडियो रिपेयर का काम करते थे और परिवार की आय सीमित थी। पढ़ाई भी उनके लिए आसान नहीं रही। वे 5वीं और 9वीं कक्षा में फेल हो गए थे। आखिरकार, उन्होंने स्कूल छोड़ने का फैसला कर लिया और पिता से रेडियो रिपेयरिंग सीखकर छोटे-मोटे काम करने लगे। उस समय वह करीब 1,200 रुपये महीने तक कमा लेते थे। हालांकि, उनकी एक पुरानी शिक्षिका ने उन्हें दोबारा पढ़ाई के लिए प्रेरित किया और उन्होंने 10वीं की परीक्षा पास की, लेकिन इसके बाद उन्होंने नौकरी और काम को ही अपना भविष्य बना लिया।

उनकी जिंदगी का बड़ा मोड़ तब आया, जब अखबार में कैलकुलेटर रिपेयर टेक्नीशियन की नौकरी का विज्ञापन देखा। मुंबई में इंटरव्यू देने पहुंचे कैलाश के पास न कोई डिग्री थी और न ही कोई बड़ा अनुभव, लेकिन उन्होंने अपने ज्ञान से इंटरव्यू लेने वालों को प्रभावित कर दिया। उन्हें नौकरी मिल गई और 350 रुपये महीने की सैलरी से करियर की शुरुआत हुई। वहां उन्होंने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सीखी और बैंकों की मशीनें ठीक करते-करते पहली बार कंप्यूटर को करीब से देखा। तभी उन्हें एहसास हुआ कि भविष्य कंप्यूटर का है। उन्होंने नौकरी छोड़कर अपना कंप्यूटर रिपेयर सेंटर शुरू किया और धीरे-धीरे बड़े ग्राहकों के साथ काम मिलने लगा।

इसके बाद उनकी जिंदगी में एक और बड़ा बदलाव आया। उनके छोटे भाई संजय कटकर, जो कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे थे, उन्होंने कंप्यूटर वायरस की समस्या का समाधान निकालना शुरू किया। उस दौर में वायरस से परेशान लोग लगातार मदद मांग रहे थे। दोनों भाइयों ने मिलकर वायरस हटाने के छोटे-छोटे टूल बनाए और मुफ्त में लोगों को देने लगे। जब लोगों की मांग बढ़ी, तो उन्होंने इसे एक सॉफ्टवेयर का रूप देने का फैसला किया। करीब डेढ़ साल की मेहनत के बाद 1995 में क्विक हील एंटीवायरस (Quick Heal Antivirus) का पहला एडिशन लॉन्च हुआ।

शुरुआत आसान नहीं थी, क्योंकि उस समय लोग एंटीवायरस खरीदने के बजाय पायरेटेड सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना पसंद करते थे। चार महीने तक एक भी कॉपी नहीं बिकी, तब कैलाश खुद ग्राहकों के पास गए, उन्हें समझाया और सिर्फ दो दिनों में 10 कॉपी बेच डालीं। यहीं से क्विक हील (Quick Heal) की असली शुरुआत हुई।

इसके बाद कंपनी ने छोटे शहरों से अपना नेटवर्क बढ़ाना शुरू किया। नासिक, नागपुर, इंदौर, सूरत, वडोदरा जैसे शहरों में डिस्ट्रीब्यूटर बनाए गए और धीरे-धीरे क्विक हील (Quick Heal) पूरे देश में फैल गई। निवेशकों की मदद से कंपनी तेजी से बढ़ी और बाद में शेयर बाजार में भी लिस्ट हुई। आज क्विक हील (Quick Heal) भारत की प्रमुख साइबर सिक्योरिटी कंपनियों में गिनी जाती है, जिसके देशभर में 33,000 से अधिक पार्टनर हैं। कैलाश कटकर का सपना सिर्फ एक सफल कंपनी बनाना नहीं था, बल्कि ऐसी संस्था तैयार करना था, जो उनके बाद भी दशकों तक चलती रहे। वह चाहते हैं कि क्विक हील (Quick Heal) भी टाटा जैसी विरासत बनाए।