Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़K V Toys India share may give bumper return on listing GMP over 63 percent know details
ग्रे मार्केट में जलवा दिखा रहे खिलौना कंपनी के शेयर, 150 रुपये के पार GMP, 352 गुना लगा है दांव

ग्रे मार्केट में जलवा दिखा रहे खिलौना कंपनी के शेयर, 150 रुपये के पार GMP, 352 गुना लगा है दांव

ग्रे मार्केट में के. वी. टॉयज इंडिया के शेयर 151 रुपये के प्रीमियम पर कारोबार कर रहे हैं। आईपीओ में कंपनी के शेयर का दाम 239 रुपये है। के. वी. टॉयज इंडिया का आईपीओ 352 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ था।

Dec 12, 2025 05:23 pm ISTVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
खिलौना कंपनी के. वी. टॉयज इंडिया के शेयर ग्रे मार्केट में धमाल मचाए हुए हैं। के. वी. टॉयज इंडिया के मौजूदा ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) के हिसाब से देखें तो लिस्टिंग पर कंपनी के शेयर तगड़ा फायदा करा सकते हैं। के. वी. टॉयज इंडिया के शेयर ग्रे मार्केट में 63 पर्सेंट से ज्यादा के प्रीमियम के साथ कारोबार कर रहे हैं। कंपनी के IPO में निवेशकों ने जमकर दांव लगाया है। के. वी. टॉयज इंडिया का आईपीओ 352 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ है। कंपनी के शेयर सोमवार 15 दिसंबर को बाजार में लिस्ट होंगे।

151 रुपये पहुंच गया GMP, 239 रुपये है IPO में शेयर का दाम
के. वी. टॉयज इंडिया (K V Toys India) के आईपीओ में शेयर का दाम 239 रुपये है। ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयर 151 रुपये के प्रीमियम पर कारोबार कर रहे हैं। अगर मौजूदा ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से देखें तो कंपनी के शेयर 390 रुपये के करीब बाजार में लिस्ट हो सकते हैं। ग्रे मार्केट प्रीमियम का किसी कंपनी के शेयरों की लिस्टिंग से कोई नाता नहीं है, केवल यह ग्रे मार्केट के ट्रेंड का इशारा करता है। के. वी. टॉयज इंडिया के शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) के SME प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होंगे। के. वी. टॉयज इंडिया के आईपीओ का टोटल साइज 40.15 करोड़ रुपये तक का था।

क्या करती है कंपनी
के. वी. टॉयज इंडिया लिमिटेड की शुरुआत साल 2009 में हुई है। कंपनी बच्चों के लिए प्लास्टिक मोल्डेड और मेटल-बेस्ड खिलौनों की कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग और सेल के बिजनेस में है। कंपनी एजुकेशनल और रीक्रिएशनल दोनों ही सेगमेंट को कवर करती है। कंपनी के पास फ्रिक्शन-पावर्ड टॉयज, सॉफ्ट बुलेट गन्स, ABS टॉयज, पुलबैक टॉयज, बैटरी ऑपरेटेड एंड इलेक्ट्रॉनिक टॉयज, प्रेश एंड गो टॉयज, बबल टॉयज और दूसरे प्ले-बेस्ड प्रॉडक्ट्स की व्यापक रेंज ऑफर करती है।

352 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ कंपनी का IPO
के. वी. टॉयज इंडिया का आईपीओ टोटल 352.63 गुना सब्सक्राइब हुआ है। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशकों की कैटेगरी में 376.41 गुना दांव लगा। वहीं, गैर संस्थागत निवेशकों की कैटेगरी में 505.19 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है। के. वी. टॉयज इंडिया के आईपीओ में क्वॉलीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) का कोटा 193.25 गुना सब्सक्राइब हुआ। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशक 2 लॉट के लिए ही दांव लगा सकते थे। आईपीओ की दो लॉट में 1200 शेयर थे। यानी, आम निवेशकों को कंपनी के आईपीओ में कम से कम 2,86,800 रुपये का निवेश करना पड़ा है।

