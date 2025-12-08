बच्चों के लिए खिलौने बनाने वाली कंपनी का IPO ओपन, GMP दिखा रहा ₹80 का फायदा
के वी टॉयज इंडिया आईपीओ (K. V. Toys India IPO) आज से खुल गया है। कंपनी का आईपीओ 8 दिसंबर से 11 दिसंबर तक ओपन रहेगा। ग्रे मार्केट में कंपनी का आईपीओ शानदार प्रदर्शन कर रहा है। आईपीओ आज ग्रे मार्केट में 80 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। जोकि शानदार स्थिति है।
क्या है प्राइस बैंड
के वी टॉयज इंडिया आईपीओ का प्राइस बैंड 227 रुपये से 239 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। कंपनी ने 600 शेयरों का एक लॉट बनाया है। लेकिन रिटेल निवेशकों को कम से कम 2 लॉट पर दांव लगाना होगा। जिसकी वजह से रिटेल निवेशकों को कम से कम 286800 रुपये का दांव लगाना होगा।
क्या है इश्यू साइज
के वी टॉयज इंडिया आईपीओ का साइज 40.15 करोड़ रुपये का है। यह आईपीओ पूरी तरह से फ्रेश शेयरों पर आधारित है। निवेशकों को 17 लाख नए शेयर जारी करेगी। यानी मौजूदा निवेशकों आईपीओ में शेयरों की बिक्री नहीं करेंगे। बता दें, एंकर निवेशकों के लिए यह आईपीओ 5 दिसंबर 2025 को खुला था। के वी टॉयज इंडिया आईपीओ एंकर निवेशकों से 11.19 करोड़ रुपये जुटाया है।
दो लॉट पर 48000 रुपये का फायदा
ग्रे मार्केट में कंपनी का आईपीओ 80 रुपये के प्रीमियम पर आज ट्रेड कर रहा है। आज का जीएमपी 33.47 प्रतिशत का फायदा दिखा रहा है। आज का जीएमपी दो लॉट पर 48000 रुपये का फायदा दिखा रहा है।
ग्रे मार्केट में कंपनी की स्थिति आज सबसे मजबूत है। इस आईपीओ का सबसे कम जीएमपी 24 रुपये का है।
बच्चों को खिलौना बनाती है कंपनी
इस कंपनी की स्थापना 2009 में हुई थी। कंपनी प्लास्टिक और मेटल आधारित बच्चों के लिए खिलौने बनाती है। कंपनी सॉफ्ट बुलेट गन, पुलबैक टॉय, बैटरी आधारित आदि खिलौना बनाती है।
