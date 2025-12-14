Sun, Dec 14, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़K V Toys India IPO GMP 130 rupees premium before listing days 352x times subscribe
लिस्टिंग से पहले मचा धमाल, ₹130 के फायदे पर शेयर, 352 गुना हुआ है सब्सक्राइब

लिस्टिंग से पहले मचा धमाल, ₹130 के फायदे पर शेयर, 352 गुना हुआ है सब्सक्राइब

संक्षेप:

निवेशकों की मजबूत दिलचस्पी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हर कैटेगरी में बंपर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला। खासतौर पर छोटे निवेशकों से लेकर बड़े निवेशकों तक सभी ने इस IPO में जमकर दांव लगाया।

Dec 14, 2025 08:07 pm ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
share

K.V. Toys India IPO: के.वी. टॉयज इंडिया आईपीओ का SME IPO कल यानी सोमवार को शेयर बाजार में लिस्ट होने को तैयार है। इस बीच कंपनी के शेयर ग्रे मार्केट में ₹130 प्रीमियम पर पहुंच गए। निवेशकों के बीच जबरदस्त हिट साबित हुआ है। यह इश्यू कुल 352.63 गुना सब्सक्राइब हुआ, जो अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है। कंपनी ने जहां सिर्फ 11,11,200 शेयर ऑफर किए थे, वहीं इसके मुकाबले करीब 39.18 करोड़ शेयरों के लिए बोलियां मिलीं। निवेशकों की मजबूत दिलचस्पी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हर कैटेगरी में बंपर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला। खासतौर पर छोटे निवेशकों से लेकर बड़े निवेशकों तक सभी ने इस IPO में जमकर दांव लगाया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

किस कैटेगरी से कितना सब्सक्रिप्शन

अगर कैटेगरी वाइज बात करें तो QIB यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स का हिस्सा 193.25 गुना भरा, वहीं NII यानी नॉन-इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स ने तो रिकॉर्ड तोड़ते हुए इसे 505.19 गुना सब्सक्राइब किया। रिटेल निवेशकों की भागीदारी भी जबरदस्त रही और यह हिस्सा 376.41 गुना भर गया। ₹40 करोड़ का यह SME IPO 8 दिसंबर से 10 दिसंबर तक खुला था। आमतौर पर IPO बंद होने के एक दिन बाद अलॉटमेंट फाइनल हो जाता है। जिन निवेशकों को शेयर मिलेंगे, उनके डीमैट अकाउंट में 12 दिसंबर को शेयर क्रेडिट हो जाएंगे और बाकी लोगों को उसी दिन रिफंड भी मिल जाएगा। कंपनी की लिस्टिंग 15 दिसंबर को तय है।

आईपीओ का डिटेल

यह IPO पूरी तरह से फ्रेश इश्यू था, जिसमें कंपनी ने 0.17 करोड़ शेयर जारी किए। इसका प्राइस बैंड ₹227 से ₹239 प्रति शेयर रखा गया था और एक लॉट में 600 शेयर थे। कंपनी इस IPO से जुटाए गए पैसों का इस्तेमाल अपने कैपेक्स यानी पूंजीगत खर्च, कुछ पुराने कर्ज चुकाने और जनरल कॉर्पोरेट जरूरतों को पूरा करने में करेगी। SME IPO होने के बावजूद जिस तरह से इसे रिस्पॉन्स मिला है, उसने बाजार में इसकी मजबूत पोजिशन को दिखा दिया है।

ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयर

ग्रे मार्केट में भी के.वी. टॉयज इंडिया आईपीओ की धूम मची हुई है। investorgain.com के मुताबिक, इसका GMP ₹130 तक पहुंच गया है, जो अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है। अगर ₹239 के ऊपरी इश्यू प्राइस को देखें, तो लिस्टिंग करीब ₹369 पर हो सकती है, यानी करीब 54% का संभावित मुनाफा। कंपनी बच्चों के लिए प्लास्टिक और मेटल बेस्ड खिलौने बनाती और बेचती है। इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में फ्रिक्शन टॉयज, बैटरी से चलने वाले खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक टॉयज, डॉल्स, डाई-कास्ट मेटल गाड़ियां और एजुकेशनल टॉयज शामिल हैं। यही वजह है कि निवेशकों को इस कंपनी के ग्रोथ स्टोरी पर भरोसा दिख रहा है।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak
वर्षा पाठक बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर करीब 2 साल से हिन्दुस्तान डिजिटल से जुड़ी हुई हैं। मूल रूप से मधुबनी (बिहार) की रहने वाली वर्षा लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें बिजनेस सेक्शन के अलग-अलग जॉनर की खबरों की समझ है। इसमें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी आदि शामिल हैं। करीब 7 साल से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय वर्षा ने यहां से पहले दैनिक भास्कर और नेटवर्क 18 में बतौर कंटेंट राइटर काम किया है। उन्हें रिपोर्टिंग का भी अनुभव है। करियर की छोटी अवधि में ही वर्षा के काम की ना सिर्फ सराहना हुई है बल्कि सम्मानित भी किया गया है। वर्षा ने जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में डिप्लोमा की डिग्री ली। और पढ़ें
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।