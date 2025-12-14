लिस्टिंग से पहले मचा धमाल, ₹130 के फायदे पर शेयर, 352 गुना हुआ है सब्सक्राइब

संक्षेप: निवेशकों की मजबूत दिलचस्पी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हर कैटेगरी में बंपर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला। खासतौर पर छोटे निवेशकों से लेकर बड़े निवेशकों तक सभी ने इस IPO में जमकर दांव लगाया।

K.V. Toys India IPO: के.वी. टॉयज इंडिया आईपीओ का SME IPO कल यानी सोमवार को शेयर बाजार में लिस्ट होने को तैयार है। इस बीच कंपनी के शेयर ग्रे मार्केट में ₹130 प्रीमियम पर पहुंच गए। निवेशकों के बीच जबरदस्त हिट साबित हुआ है। यह इश्यू कुल 352.63 गुना सब्सक्राइब हुआ, जो अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है। कंपनी ने जहां सिर्फ 11,11,200 शेयर ऑफर किए थे, वहीं इसके मुकाबले करीब 39.18 करोड़ शेयरों के लिए बोलियां मिलीं। निवेशकों की मजबूत दिलचस्पी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हर कैटेगरी में बंपर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला। खासतौर पर छोटे निवेशकों से लेकर बड़े निवेशकों तक सभी ने इस IPO में जमकर दांव लगाया।

किस कैटेगरी से कितना सब्सक्रिप्शन अगर कैटेगरी वाइज बात करें तो QIB यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स का हिस्सा 193.25 गुना भरा, वहीं NII यानी नॉन-इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स ने तो रिकॉर्ड तोड़ते हुए इसे 505.19 गुना सब्सक्राइब किया। रिटेल निवेशकों की भागीदारी भी जबरदस्त रही और यह हिस्सा 376.41 गुना भर गया। ₹40 करोड़ का यह SME IPO 8 दिसंबर से 10 दिसंबर तक खुला था। आमतौर पर IPO बंद होने के एक दिन बाद अलॉटमेंट फाइनल हो जाता है। जिन निवेशकों को शेयर मिलेंगे, उनके डीमैट अकाउंट में 12 दिसंबर को शेयर क्रेडिट हो जाएंगे और बाकी लोगों को उसी दिन रिफंड भी मिल जाएगा। कंपनी की लिस्टिंग 15 दिसंबर को तय है।

आईपीओ का डिटेल यह IPO पूरी तरह से फ्रेश इश्यू था, जिसमें कंपनी ने 0.17 करोड़ शेयर जारी किए। इसका प्राइस बैंड ₹227 से ₹239 प्रति शेयर रखा गया था और एक लॉट में 600 शेयर थे। कंपनी इस IPO से जुटाए गए पैसों का इस्तेमाल अपने कैपेक्स यानी पूंजीगत खर्च, कुछ पुराने कर्ज चुकाने और जनरल कॉर्पोरेट जरूरतों को पूरा करने में करेगी। SME IPO होने के बावजूद जिस तरह से इसे रिस्पॉन्स मिला है, उसने बाजार में इसकी मजबूत पोजिशन को दिखा दिया है।