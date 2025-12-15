खिलौना कंपनी की बाजार में धमाकेदार शुरुआत, पहले ही दिन 300 रुपये के पार पहुंचे शेयर

संक्षेप: खिलौने बनाने वाली कंपनी के. वी. टॉयज इंडिया के शेयर सोमवार को BSE में 33% से अधिक के फायदे के साथ 320 रुपये पर लिस्ट हुए हैं। IPO में के. वी. टॉयज इंडिया के शेयर का दाम 239 रुपये था।

खिलौने बनाने वाली कंपनी के. वी. टॉयज इंडिया की शेयर बाजार में धमाकेदार एंट्री हुई है। के. वी. टॉयज इंडिया के शेयर सोमवार को BSE में 33 पर्सेंट से अधिक के फायदे के साथ 320 रुपये पर लिस्ट हुए हैं। IPO में के. वी. टॉयज इंडिया के शेयर का दाम 239 रुपये था। कंपनी का आईपीओ दांव लगाने के लिए 8 दिसंबर 2025 को खुला था और यह 10 दिसंबर तक ओपन रहा। के. वी. टॉयज इंडिया के आईपीओ का टोटल साइज 40.15 करोड़ रुपये तक का था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

लिस्टिंग के बाद लुढ़क गए शेयर

जबरदस्त लिस्टिंग के बाद खिलौना कंपनी के. वी. टॉयज इंडिया के शेयर लुढ़क गए हैं। कंपनी के शेयर 5 पर्सेंट टूटकर 304 रुपये पर पहुंच गए हैं। यानी, IPO प्राइस से के. वी. टॉयज इंडिया के शेयर 27 पर्सेंट से ज्यादा ऊपर हैं। के. वी. टॉयज इंडिया की शुरुआत साल 2009 में हुई है। कंपनी बच्चों के लिए प्लास्टिक मोल्डेड और मेटल बेस्ड खिलौनों की मैन्युफैक्चरिंग और सेल करती है। के. वी. टॉयज इंडिया एजुकेशनल और रीक्रिएशनल दोनों सेगमेंट्स को कवर करती है। कंपनी पोर्टफोलियो में फ्रिक्शन-पावर्ड टॉयज, सॉफ्ट बुलेट गन्स, ABS टॉयज, पुलबैक टॉयज, बैटरी-ऑपरेटेड एंड इलेक्ट्रॉनिक टॉयज, प्रेस-एंड-गो टॉयज, डाई-कॉस्ट मेटल व्हीकल्स, बबल टॉयज, डॉल्स शामिल हैं।