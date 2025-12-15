खिलौना कंपनी की बाजार में धमाकेदार शुरुआत, पहले ही दिन 300 रुपये के पार पहुंचे शेयर

Mon, Dec 15, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़K V Toys India bumper listing Share listed with over 33 percent Premium IPO Price 239 rupee
खिलौने बनाने वाली कंपनी के. वी. टॉयज इंडिया के शेयर सोमवार को BSE में 33% से अधिक के फायदे के साथ 320 रुपये पर लिस्ट हुए हैं। IPO में के. वी. टॉयज इंडिया के शेयर का दाम 239 रुपये था।

Dec 15, 2025 10:27 am ISTVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
खिलौने बनाने वाली कंपनी के. वी. टॉयज इंडिया की शेयर बाजार में धमाकेदार एंट्री हुई है। के. वी. टॉयज इंडिया के शेयर सोमवार को BSE में 33 पर्सेंट से अधिक के फायदे के साथ 320 रुपये पर लिस्ट हुए हैं। IPO में के. वी. टॉयज इंडिया के शेयर का दाम 239 रुपये था। कंपनी का आईपीओ दांव लगाने के लिए 8 दिसंबर 2025 को खुला था और यह 10 दिसंबर तक ओपन रहा। के. वी. टॉयज इंडिया के आईपीओ का टोटल साइज 40.15 करोड़ रुपये तक का था।

लिस्टिंग के बाद लुढ़क गए शेयर
जबरदस्त लिस्टिंग के बाद खिलौना कंपनी के. वी. टॉयज इंडिया के शेयर लुढ़क गए हैं। कंपनी के शेयर 5 पर्सेंट टूटकर 304 रुपये पर पहुंच गए हैं। यानी, IPO प्राइस से के. वी. टॉयज इंडिया के शेयर 27 पर्सेंट से ज्यादा ऊपर हैं। के. वी. टॉयज इंडिया की शुरुआत साल 2009 में हुई है। कंपनी बच्चों के लिए प्लास्टिक मोल्डेड और मेटल बेस्ड खिलौनों की मैन्युफैक्चरिंग और सेल करती है। के. वी. टॉयज इंडिया एजुकेशनल और रीक्रिएशनल दोनों सेगमेंट्स को कवर करती है। कंपनी पोर्टफोलियो में फ्रिक्शन-पावर्ड टॉयज, सॉफ्ट बुलेट गन्स, ABS टॉयज, पुलबैक टॉयज, बैटरी-ऑपरेटेड एंड इलेक्ट्रॉनिक टॉयज, प्रेस-एंड-गो टॉयज, डाई-कॉस्ट मेटल व्हीकल्स, बबल टॉयज, डॉल्स शामिल हैं।

352 गुना सब्सक्राइब हुआ था कंपनी का IPO
के. वी. टॉयज इंडिया का आईपीओ (K.V.Toys India IPO) टोटल 352.63 गुना सब्सक्राइब हुआ था। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशकों की कैटेगरी में 376.41 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। वहीं, नॉन-इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स (गैर-संस्थागत निवेशकों) कैटेगरी में 505.19 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। के. वी. टॉयज इंडिया के आईपीओ में क्वॉलीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) कैटेगरी में 193.25 गुना दांव लगा। के. वी. टॉयज इंडिया के आईपीओ में आम निवेशक 2 लॉट के लिए ही दांव लगा सकते थे। आईपीओ के 2 लॉट में 1200 शेयर हैं। यानी, आम निवेशकों को के. वी. टॉयज इंडिया के आईपीओ में 2,86,800 रुपये का इनवेस्टमेंट करना पड़ा है।

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह शेयर बाजार, कॉरपोरेट्स, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। वह नवभारत टाइम्स, नेटवर्क 18 डिजिटल और इकनॉमिक टाइम्स हिंदी में काम कर चुके हैं। और पढ़ें
