वोडाफोन आइडिया में 49% के पार जाएगी सरकार की हिस्सेदारी? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिया अपडेट
टेलीकॉम मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया (Jyotiraditya Scindia) ने आज 27 फरवरी को साफ कर दिया कि सरकार का वोडाफोन आइडिया (Vodafone Idea) में हिस्सेदारी बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है। न्यूज18 के एक कार्यक्रम में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हम कंपनी में 49 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी नहीं बढ़ाएंगे। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, “एजीआर बकाया के कन्वर्जन के साथ वोडाफोन आइडिया में हिस्सेदारी 49 प्रतिशत है। हम सुप्रीम के फैसले का पालन कर रहे हैं।” उन्होंने वोडाफोन आइडिया के संदर्भ में कहा कि चीजें अच्छी लग रही हैं।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हम वोडाफोन में इक्विटी के संदर्भ में तो जरूर हैं। पर मैनेजमेंट में हिस्सेदारी नहीं है। ग्रोथ को पूरी तरह से मैनेजमेंट को देखना होगा।
केंद्रीय कैबिनेट ने वोडाफोन आइडिया के एजीआर को किया फ्रीज
टेलीकॉम मिनिस्टर का बयान ऐसे समय में आया है जब केंद्रीय कैबिनेट ने वोडाफोन आइडिया के 87695 करोड़ रुपये के एजीआर बकाया (AGR Dues) को फ्रीज कर दिया है। इसके साथ वित्त वर्ष 32 से वित्त वर्ष 41 तक के रिपेमेंट प्लान को अप्रूव कर दिया है। बता दें, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अक्टूबर और नवंबर में एजीआर पर दिए गए फैसले की वजह से एजीआर बकाया का रिअसेसमेंट शुरू कर दिया गया है। DoT यह रिअसेसमेंट वित्त वर्ष 2027 और वित्त वर्ष 2029 के लिए कर रहा है।
आज VI के शेयरों की क्या स्थिति?
बीएसई में आज शुक्रवार को वोडाफोन आइडिया के सेयर 10.85 रुपये के लेवल पर खुले जरूर थे। लेकिन गिरावट के बाद दिन में यह 10.75 रुपये के स्तर पर आ गए। कंपनी के शेयरों का इंट्रा-डे हाई 10.94 रुपये रहा है।
6 महीने में 60% चढ़ा वोडाफोन का शेयर
बीते 6 महीने वोडाफोन आइडिया के शेयरों के लिए शानदार रहे हैं। इन 6 महीनों में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 60 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, एक साल में कंपनी के शेयरों का भाव 38 प्रतिशत बढ़ा है। कंपनी का 52 वीक हाई 12.80 रुपये और 52 वीक लो लेवल 6.12 रुपये है। इस कंपनी का मार्केट कैप 1.16 लाख करोड़ रुपये का है।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।