20% अछल गया शेयर, 13 रुपये पर आया भाव, इस खबर का असर

मुख्य बातें

Jyoti Structures: शेयर बाजार में बुधवार, 11 नवंबर को ज्योति स्ट्रक्चर्स (Jyoti Structures) के शेयरों में जबरदस्त खरीदारी देखने को मिली। लंबे समय से दबाव में चल रहा यह शेयर आज बुधवार को एक ही दिन में 20% उछलकर 13 रुपये पर बंद हुआ। हाल के समय में यह शेयर की एक दिन की सबसे बड़ी तेजी में से एक है। शेयर में तेजी की बड़ी वजह कंपनी की ओर से दी गई एक अहम जानकारी है। कंपनी ने बताया कि उसे कर्ज देने वाले बैंकों और वित्तीय संस्थानों की तरफ से बैंक गारंटी और लेटर ऑफ क्रेडिट मिलने शुरू हो गए हैं। इनकी कुल रकम करीब 510.59 करोड़ रुपये है। यह सुविधा कंपनी को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) की ओर से मंजूर किए गए रेजोल्यूशन प्लान के तहत मिल रही है। इस खबर के बाद निवेशकों की दिलचस्पी ज्योति स्ट्रक्चर्स के शेयर में बढ़ गई।

5 साल बाद बैंकों ने जारी करना शुरू किया पैसा कंपनी के मुताबिक, करीब 5 साल की देरी के बाद अब कर्ज देने वाले बैंक धीरे-धीरे बैंक गारंटी और लेटर ऑफ क्रेडिट जारी कर रहे हैं। कंपनी ने इसके लिए बैंकों से कई बार अनुरोध किया था। इससे पहले 26 मई 2026 को नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT), नई दिल्ली ने इस मामले में आदेश दिया था। इसके बाद कंपनी ने ट्रिब्यूनल के आदेश और मंजूर रेजोल्यूशन प्लान के मुताबिक बैंकों से इन सुविधाओं को जारी करने की मांग की थी। अब बैंकों ने करीब 510.59 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी और लेटर ऑफ क्रेडिट उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कंपनी का कहना है कि इन सुविधाओं का इस्तेमाल मौजूदा कारोबारी जरूरतों के हिसाब से किया जाएगा।

कंपनी को कारोबार बढ़ाने में मिलेगी मदद ज्योति स्ट्रक्चर्स के लिए बैंक गारंटी और लेटर ऑफ क्रेडिट काफी अहम हैं। दरअसल, इनके उपलब्ध नहीं होने की वजह से कंपनी को अपने पुराने और नए ऑर्डर पूरे करने में परेशानी हो रही थी। अब इन सुविधाओं के मिलने से कंपनी को अपने ऑर्डर पूरे करने में आसानी हो सकती है। इससे कंपनी की काम करने की क्षमता मजबूत होगी और वह अपने बढ़ते ऑर्डर बुक को बेहतर तरीके से पूरा कर सकेगी। इसके अलावा कंपनी पावर ट्रांसमिशन और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में नए प्रोजेक्ट हासिल करने के लिए भी काम कर सकेगी।

2025 में 61% गिरा था शेयर, अब 33% चढ़ा बता दें कि इस साल अब तक कंपनी का शेयर करीब 33% चढ़ चुका है। खास बात यह है कि 2025 में इस शेयर में करीब 61% की भारी गिरावट आई थी। हालांकि, लंबी अवधि में देखें तो शेयर का परफॉर्में अभी भी कमजोर रहा है। अपने रिकॉर्ड हाई 278.80 रुपये से यह शेयर करीब 95% नीचे कारोबार कर रहा है। पिछले कई सालों में इस शेयर में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिला है।

कंपनी में रिटेल निवेशकों की करीब 99% हिस्सेदारी ज्योति स्ट्रक्चर्स में छोटे यानी रिटेल निवेशकों की बड़ी हिस्सेदारी है। सितंबर तिमाही के अंत तक कंपनी में पब्लिक शेयरधारकों की हिस्सेदारी करीब 99% थी। इसका मतलब है कि कंपनी के लगभग पूरे शेयर आम पब्लिक निवेशकों के पास हैं। ऐसे में शेयर में होने वाली तेजी और गिरावट का असर बड़ी संख्या में छोटे निवेशकों पर पड़ सकता है।