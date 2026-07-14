2 दिन में 36% चढ़ा शेयर, मुकेश अंबानी का है बड़ा दांव, एक्सपर्ट बोले- और चढ़ेगा शेयर

जस्ट डॉयल के शेयर इन दिनों मार्केट में दहाड़ रहे हैं। जस्ट डॉयल (Just Dial) के शेयर मंगलवार को BSE में 16 पर्सेंट से अधिक उछलकर 790.35 रुपये पर बंद हुए हैं। कंपनी के शेयरों ने दिन के कारोबार के दौरान 809 रुपये के स्तर को भी छुआ है। दो दिन में कंपनी के शेयरों में 36 पर्सेंट से ज्यादा की तेजी आई है। दो साल में अपनी सबसे मजबूत तिमाही रेवेन्यू ग्रोथ हासिल करने और अपने टॉप मैनेजमेंट में बड़े बदलाव की घोषणा के बाद कंपनी के शेयरों में यह तूफानी तेजी आई है। मुकेश अंबानी का कंपनी पर बड़ा दांव है। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि जस्ट डॉयल के शेयरों में और तेजी देखने को मिल सकती है।

1250 रुपये तक का मिला है टारगेट

जस्ट डॉयल (Just Dial) का कवरेज करने वाले 8 एनालिस्ट्स में से 7 ने कंपनी के शेयरों को खरीदने की सलाह दी है। केवल एक एनालिस्ट ने कंपनी के शेयरों को बेचने की रेटिंग दी है। घरेलू ब्रोकरेज हाउस ICICI डायरेक्ट ने जस्ट डॉयल के शेयरों के लिए 1250 रुपये तक का टारगेट दिया है। यह बात सीएनबीसी-टीवी 18 की एक रिपोर्ट में कही गई है। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने कंपनी के शेयरों पर अपनी बाय (Buy) रेटिंग बनाए रखी है और कंपनी के शेयरों के लिए 1110 रुपये का टारगेट दिया है। ब्रोकरेज हाउस सिटी (Citi) ने जस्ट डॉयल के शेयरों के लिए 930 रुपये का टारगेट दिया है।

8 तिमाहियों में सबसे तेज रेवेन्यू ग्रोथ

चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में जस्ट डॉयल का रेवेन्यू 327 करोड़ रुपये रहा है। सालाना आधार पर यह 9.9 पर्सेंट और तिमाही आधार पर 6.6 पर्सेंट बढ़ा है। 30 जून 2026 को खत्म हुई तिमाही में कंपनी ने 8 तिमाही में सबसे तेज सालाना रेवेन्यू ग्रोथ हासिल की है। पहली तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 166.2 करोड़ रुपये रहा है, सालाना आधार पर यह 4.1 पर्सेंट बढ़ा है। जस्ट डॉयल का इबिट्डा सालाना आधार पर 1.1 पर्सेंट बढ़कर 87.4 करोड़ रुपये रहा है। इबिट्डा मार्जिन 26.7 पर्सेंट रहा है।