मेट्रो कोच और वंदे भारत के सिस्टम बनाएगी कंपनी, अब फोकस में रहेगा यह शेयर
मुख्य बातें
- रेलवे सेक्टर की कंपनी जुपिटर वैगन्स ने भारत में मेट्रो कोच और ट्रेन के जरूरी सिस्टम बनाने के लिए साउथ कोरिया की कंपनी वूजिन इंडस्ट्रियल सिस्टम्स के साथ हाथ मिलाया है
Jupiter Wagons Share: रेलवे सेक्टर की कंपनी जुपिटर वैगन्स ने भारत में मेट्रो कोच और ट्रेन के जरूरी सिस्टम बनाने के लिए साउथ कोरिया की कंपनी वूजिन इंडस्ट्रियल सिस्टम्स के साथ हाथ मिलाया है। दोनों कंपनियों ने सोमवार, 23 नवंबर को एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर साइन किए। इसके तहत भारत में एक जॉइंट वेंचर (JV) बनाया जाएगा। इस जॉइंट वेंचर में जुपिटर वैगन्स की 80% और वूजिन की 20% हिस्सेदारी होगी। इस साझेदारी की खबर के बावजूद सोमवार को जुपिटर वैगन्स के शेयर में गिरावट रही। BSE पर कंपनी का शेयर 3.08% यानी 5.90 रुपये टूटकर 185.45 रुपये पर बंद हुआ। बता दें कि अब बुधवार को यह शेयर फोकस में रह सकता है।
क्या है डिटेल
इस डील के तहत दोनों कंपनियां भारत में मेट्रो रेल के टेंडर के लिए मिलकर बोली लगाएंगी और मेट्रो कोच का निर्माण करेंगी। इसका मकसद सरकार की मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देना और देश में ही आधुनिक ट्रेनों से जुड़ी टेक्नोलॉजी तैयार करना है। इस समझौते के तहत वूजिन अपनी तकनीक जुपिटर वैगन्स के साथ साझा करेगी। इसमें मेट्रो कोच, इलेक्ट्रिक ट्रेन, प्रोपल्शन सिस्टम और ट्रेन कंट्रोल से जुड़ी तकनीक शामिल है। प्रोपल्शन सिस्टम वह तकनीक होती है, जो ट्रेन को चलाने के लिए जरूरी ताकत और गति देती है। इस तकनीक का इस्तेमाल मेट्रो, वंदे भारत, सेमी हाई-स्पीड और हाई-स्पीड ट्रेनों में किया जा सकेगा। इससे भारत में इन ट्रेनों के डिजाइन, निर्माण और रखरखाव का काम भी आसान होगा।
जुपिटर वैगन्स के पास होगी 80% हिस्सेदारी
इस जॉइंट वेंचर में जुपिटर वैगन्स मुख्य साझेदार की भूमिका निभाएगी। कंपनी जमीन, प्लांट, मशीनरी और रोजमर्रा के कारोबार के लिए जरूरी फंड का इंतजाम करेगी। भारत में प्रोजेक्ट को लागू करने और स्थानीय स्तर पर कामकाज संभालने की जिम्मेदारी भी उसी की होगी। वहीं, साउथ कोरिया की वूजिन कंपनी तकनीकी मदद, जरूरी इक्विपमेंट, मुख्य पुर्जे और अपनी पुरानी परियोजनाओं का अनुभव साझा करेगी। यानी दोनों कंपनियां मिलकर भारत में ट्रेन बनाने से लेकर उनके जरूरी सिस्टम तैयार करने तक का काम करेंगी।
साउथ कोरिया में 2,200 से ज्यादा कोच का अनुभव
वूजिन इंडस्ट्रियल सिस्टम्स के पास मेट्रो और रेल कोच बनाने का अच्छा अनुभव है। कंपनी के मुताबिक, साल 2019 से अब तक उसे साउथ कोरिया में 2,200 से ज्यादा मेट्रो और कम्यूटर ट्रेन कोच की जिम्मेदारी मिल चुकी है। कंपनी ने सियोल मेट्रो और कोरिया रेलरोड कॉरपोरेशन जैसी संस्थाओं के लिए भी काम किया है। इसके अलावा उसकी प्रोपल्शन तकनीक का इस्तेमाल कोरिया की KTX हाई-स्पीड ट्रेनों में भी हुआ है।
जुपिटर वैगन्स के मैनेजिंग डायरेक्टर विवेक लोहिया ने कहा कि भारत में मेट्रो और हाई-स्पीड रेल नेटवर्क का तेजी से विस्तार हो रहा है। ऐसे में देश में ही ट्रेन और उनसे जुड़ी आधुनिक तकनीक तैयार करना जरूरी है। इस साझेदारी से कंपनी को पहियों से लेकर ट्रेन के प्रोपल्शन सिस्टम तक का पूरा कारोबार विकसित करने में मदद मिलेगी।
लेखक के बारे मेंVarsha Pathak
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