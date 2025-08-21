वंदे भारत के लिए मिला ऑर्डर, रॉकेट बने रेल कंपनी के शेयर, 370 रुपये के पार दाम

ज्यूपिटर वैगन्स के शेयर करीब 13% चढ़कर 372 रुपये पर पहुंच गए हैं। ज्यूपिटर वैगन्स की सहायक कंपनी को वंदे भारत व्हीलसेट्स ऑर्डर के लिए लेटर ऑफ इंटेंट मिला है। यह ऑर्डर 215 करोड़ रुपये का है।

माल ढुलाई के लिए रेल डिब्बे बनाने वाली कंपनी ज्यूपिटर वैगन्स के शेयर गुरुवार को करीब 13 पर्सेंट के जोरदार उछाल के साथ 372 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयरों में यह तेजी एक ऑर्डर मिलने के बाद आई है। ज्यूपिटर वैगन्स की सहायक कंपनी ज्यूपिटर टाट्रावागोंका रेलव्हील फैक्ट्री प्राइवेट लिमिटेड को वंदे भारत व्हीलसेट्स ऑर्डर (पहियों का ऑर्डर) के लिए एक लेटर ऑफ इंटेंट (LoI) मिला है। यह ऑर्डर 215 करोड़ रुपये का है।

5376 व्हीलसेट्स की कंपनी है सप्लाई

इस ऑर्डर में कंपनी को 5376 व्हीलसेट्स की सप्लाई करनी है। पिछले हफ्ते ज्यूपिटर वैगन्स ने कहा है कि उसकी वित्त वर्ष 2026 में दो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च करने की योजना है। ज्यूपिटर वैगन्स के मैनेजिंग डायरेक्टर विवेक लोहिया ने बताया है, 'हमने अपना पहला व्हीकल लॉन्च किया है। हम इस साल के आखिर तक दो और व्हीकल्स लॉन्च करने जा रहे हैं।' इसके अलावा, कंपनी अपने डीलरशिप नेटवर्क को भी बढ़ा रही है। अगले 2 महीने में देश भर में 8-10 नए आउटलेट्स खुलने की उम्मीद है। यह बात सीएनबीसी टीवी-18 की एक रिपोर्ट में कही गई है।

तेजी से बढ़ रहा कंपनी का बैटरी बिजनेस

कंपनी का बैटरी बिजनेस तेज रफ्तार के साथ बढ़ रहा है। कंपनी की सेल्स मासिक आधार पर करीब 200 पर्सेंट बढ़ रही है। लोहिया ने बताया है कि कंपनी इस महीने अपना पहला बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम लॉन्च करेगी। यह 10 फुट और 20 फुट फॉर्मेट्स में उपलब्ध होगा, क्योंकि इस सेगमेंट में मजबूत डिमांड देखने को मिल रही है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 31 करोड़ रुपये रहा, जबकि रेवेन्यू 459 करोड़ रुपये रहा है।