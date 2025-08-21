Jupiter Wagons Shares surged around 13 Percent on Vande Bharat Wheelset order worth 215 crore rupee वंदे भारत के लिए मिला ऑर्डर, रॉकेट बने रेल कंपनी के शेयर, 370 रुपये के पार दाम, Business Hindi News - Hindustan
वंदे भारत के लिए मिला ऑर्डर, रॉकेट बने रेल कंपनी के शेयर, 370 रुपये के पार दाम

ज्यूपिटर वैगन्स के शेयर करीब 13% चढ़कर 372 रुपये पर पहुंच गए हैं। ज्यूपिटर वैगन्स की सहायक कंपनी को वंदे भारत व्हीलसेट्स ऑर्डर के लिए लेटर ऑफ इंटेंट मिला है। यह ऑर्डर 215 करोड़ रुपये का है।

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तानThu, 21 Aug 2025 01:20 PM
माल ढुलाई के लिए रेल डिब्बे बनाने वाली कंपनी ज्यूपिटर वैगन्स के शेयर गुरुवार को करीब 13 पर्सेंट के जोरदार उछाल के साथ 372 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयरों में यह तेजी एक ऑर्डर मिलने के बाद आई है। ज्यूपिटर वैगन्स की सहायक कंपनी ज्यूपिटर टाट्रावागोंका रेलव्हील फैक्ट्री प्राइवेट लिमिटेड को वंदे भारत व्हीलसेट्स ऑर्डर (पहियों का ऑर्डर) के लिए एक लेटर ऑफ इंटेंट (LoI) मिला है। यह ऑर्डर 215 करोड़ रुपये का है।

5376 व्हीलसेट्स की कंपनी है सप्लाई
इस ऑर्डर में कंपनी को 5376 व्हीलसेट्स की सप्लाई करनी है। पिछले हफ्ते ज्यूपिटर वैगन्स ने कहा है कि उसकी वित्त वर्ष 2026 में दो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च करने की योजना है। ज्यूपिटर वैगन्स के मैनेजिंग डायरेक्टर विवेक लोहिया ने बताया है, 'हमने अपना पहला व्हीकल लॉन्च किया है। हम इस साल के आखिर तक दो और व्हीकल्स लॉन्च करने जा रहे हैं।' इसके अलावा, कंपनी अपने डीलरशिप नेटवर्क को भी बढ़ा रही है। अगले 2 महीने में देश भर में 8-10 नए आउटलेट्स खुलने की उम्मीद है। यह बात सीएनबीसी टीवी-18 की एक रिपोर्ट में कही गई है।

तेजी से बढ़ रहा कंपनी का बैटरी बिजनेस
कंपनी का बैटरी बिजनेस तेज रफ्तार के साथ बढ़ रहा है। कंपनी की सेल्स मासिक आधार पर करीब 200 पर्सेंट बढ़ रही है। लोहिया ने बताया है कि कंपनी इस महीने अपना पहला बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम लॉन्च करेगी। यह 10 फुट और 20 फुट फॉर्मेट्स में उपलब्ध होगा, क्योंकि इस सेगमेंट में मजबूत डिमांड देखने को मिल रही है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 31 करोड़ रुपये रहा, जबकि रेवेन्यू 459 करोड़ रुपये रहा है।

5 साल में 2400% से ज्यादा चढ़ गए हैं कंपनी के शेयर
ज्यूपिटर वैगन्स के शेयर पिछले 5 साल में 2400 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। कंपनी के शेयर 21 अगस्त 2020 को 14.52 रुपये पर थे। ज्यूपिटर वैगन्स के शेयर 21 अगस्त 2025 को 372 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले 4 साल में कंपनी के शेयरों में 1085 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। वहीं, पिछले 3 साल में कंपनी के शेयर 510 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। हालांकि, पिछले एक साल में कंपनी के शेयरों में 33 पर्सेंट से अधिक की गिरावट देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 588 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 270.20 रुपये है।

