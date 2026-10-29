रेलवे ने दिया इस कंपनी को बड़ा काम, शेयर में 9% उछाल, एक्सपर्ट ने कहा- नजर रखें

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Jupiter Wagons share price: जुपिटर वैगन्स लिमिटेड को रेल मंत्रालय से 1140 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है। कंपनी इसके तहत 2583 वैगन को बनाएगी। इस खबर के बीच जुपिटर वैगन्स लिमिटेड पर निवेशक टूट पड़े। सप्ताह के चौथे दिन गुरुवार को यह शेयर 9% से ज्यादा बढ़त के साथ 198 रुपये के स्तर तक जा पहुंचा। बता दें कि शेयर में लगातार चौथे दिन बढ़त दर्ज की गई है। आइए कंपनी के शेयर और ऑर्डर की डिटेल जान लेते हैं।

क्या है ऑर्डर डिटेल? जुपिटर वैगन्स के मुताबिक, इस ऑर्डर में BOXNHL और BOXNS श्रेणी के वैगन शामिल हैं। इसके अलावा, निजी क्षेत्र से भी कंपनी को लगातार ऑर्डर मिल रहे हैं। निजी माल ढुलाई ऑपरेटर, वैगन लीजिंग कंपनियों और प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों के ग्राहकों से मिल रही मांग के कारण कंपनी की ऑर्डर बुक मजबूत बनी हुई है। कंपनी के मुताबिक वित्त वर्ष 2026-27 की चौथी तिमाही में करीब 2,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त ऑर्डर मिलने की उम्मीद है। कंपनी ने कहा कि रेल मंत्रालय की ओर से हाल ही में 5,800 BOBRN वैगन की खरीद के लिए जारी निविदा से भी निकट भविष्य में मांग बढ़ने की संभावना है।

कंपनी के प्रबंध निदेशक विवेक लोहिया ने कहा कि भारतीय रेलवे पहले के मुकाबले कहीं अधिक तेजी और बड़े पैमाने पर माल ढुलाई क्षमता बढ़ा रही है। उन्होंने कहा, "पिछले कुछ वर्षों में हमने वैगन वैल्यू चेन में कास्टिंग और बोगी से लेकर कपलर और ब्रेक सिस्टम तक, हर स्तर पर अपनी क्षमताओं को इंटीग्रेट किया है। अब हम ओडिशा स्थित अपनी फैसलिटी के जरिए इसमें व्हीलसेट को भी शामिल कर रहे हैं। इससे हमें लागत, गुणवत्ता और डिलीवरी की समय-सीमा पर बेहतर नियंत्रण मिलता है। निजी क्षेत्र से हमारे पास मजबूत ऑर्डर हैं, और हमें उम्मीद है कि अगली तिमाही में हमें लगभग 2000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त ऑर्डर मिलेंगे, जिससे हमारे पास काम की अच्छी स्थिति बनी रहेगी।"

शेयर की कीमत का प्रदर्शन पिछले एक महीने में यह शेयर दबाव में रहा है और इसमें 14% की गिरावट आई है। लंबे समय के नजरिए से देखें तो इस शेयर में भारी गिरावट आई है। साल की शुरुआत से अब तक (YTD) इसमें 43.94% और पिछले एक साल में 42.56% की गिरावट दर्ज की गई है।

पिछले तीन सालों में भी यह शेयर 38.94% गिरा है, जो इस पूरी अवधि के दौरान शेयर की कीमत पर लगातार बने दबाव को दिखाता है। लंबे समय में जुपिटर वैगन्स के शेयरों ने शानदार रिटर्न दिया है। पिछले पांच सालों में इसमें 476.19% की तेजी आई है।