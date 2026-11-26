मुख्य बातें

Jupiter Wagons stock: रेलवे सेक्टर से जुड़ी कंपनी जुपिटर वैगन्स के शेयर इन दिनों डिमांड में हैं। सप्ताह के चौथे दिन गुरुवार को यह शेयर 222.50 रुपये की पिछली क्लोजिंग के मुकाबले करीब 9 पर्सेंट उछला और इसका भाव 242.90 रुपये तक जा पहुंचा। इससे पहले, बुधवार को भी शेयर में 20 फीसदी का अपर सर्किट लगा था। इस तरह महज दो कारोबारी सत्रों में शेयर करीब 30 फीसदी उछल चुका है। सवाल है कि शेयर में अचानक इतनी बड़ी तेजी क्यों आई है? आइए डिटेल जान लेते हैं।

शेयर में तेजी क्यों? दरअसल, शेयरों में इस तेजी के पीछे जुपिटर वैगन्स की दक्षिण कोरिया की कंपनी वूजिन इंडस्ट्रियल सिस्टम्स के साथ ज्वाइंट वेंचर (JV) की घोषणा है। इस साझेदारी के जरिए जुपिटर वैगन्स अब भारत में मेट्रो कोच और प्रोपल्शन सिस्टम का निर्माण करेगी। इस डील को वंदे भारत प्रोजेक्ट के लिए काफी अहम माना जा रहा है।

डील की डिटेल स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार ज्वाइंट वेंचर में जुपिटर वैगन्स की 80% हिस्सेदारी है जबकि बाकी 20% हिस्सेदारी वूजिन के पास है। दोनों कंपनियों ने भारत में रोलिंग स्टॉक (रेलवे कोच और वैगन) से जुड़े अवसरों पर मिलकर काम करने के लिए एक फ्रेमवर्क समझौता भी किया है। इस कंसोर्टियम में जुपिटर वैगन्स लीड पार्टनर के रूप में काम करेगी।

वहीं, वूजिन अपने रेफरेंस क्रेडेंशियल्स, तकनीकी सहायता, मुख्य पुर्जे और टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराएगी। यह ज्वाइंट वेंचर भारत में पूरे मेट्रो कोच का निर्माण करेगा, जिसमें वूजिन के पोर्टफोलियो से लिए गए अहम पुर्जे भी शामिल होंगे। इनमें प्रोपल्शन सिस्टम, ट्रेन कंट्रोल एंड मैनेजमेंट सिस्टम (TCMS), ऑटोमैटिक डोर सिस्टम, बोगियां और एल्युमिनियम कार बॉडी शेल शामिल हैं। इस साझेदारी के तहत, दोनों कंपनियां मिलकर मेट्रो टेंडरों के लिए बोली लगाएंगी और सरकार की 'मेक इन इंडिया' पहल के अनुरूप, भारत में ही कोचों का निर्माण करेंगी।

वंदे भारत ट्रेन के लिए क्यों अहम है यह साझेदारी? यह साझेदारी सिर्फ मेट्रो कोच तक सीमित नहीं रहेगी। इसके जरिए कंपनी रेलवे के उन तकनीकी क्षेत्रों में भी अपनी मौजूदगी बढ़ाना चाहती है, जिनमें अब तक उसकी विशेषज्ञता सीमित थी। खास तौर पर प्रोपल्शन सिस्टम इस साझेदारी का अहम हिस्सा है। बता दें कि प्रोपल्शन सिस्टम किसी भी आधुनिक इलेक्ट्रिक ट्रेन का अहम हिस्सा होता है। यह ट्रेन को गति देने और उसकी परिचालन क्षमता से जुड़ा होता है।