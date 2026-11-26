बुलेट ट्रेन की रफ्तार से दौड़ रहा यह स्टॉक, वंदे भारत प्रोजेक्ट में होगी एंट्री?
मुख्य बातें
- 2026 में अब तक जुपिटर वैगन्स के स्टॉक में 30% से अधिक की गिरावट आई है
- पिछले एक साल में यह शेयर 17% गिरा है
- पांच वर्षों में इस शेयर में 629% की तेजी आई है
Jupiter Wagons stock: रेलवे सेक्टर से जुड़ी कंपनी जुपिटर वैगन्स के शेयर इन दिनों डिमांड में हैं। सप्ताह के चौथे दिन गुरुवार को यह शेयर 222.50 रुपये की पिछली क्लोजिंग के मुकाबले करीब 9 पर्सेंट उछला और इसका भाव 242.90 रुपये तक जा पहुंचा। इससे पहले, बुधवार को भी शेयर में 20 फीसदी का अपर सर्किट लगा था। इस तरह महज दो कारोबारी सत्रों में शेयर करीब 30 फीसदी उछल चुका है। सवाल है कि शेयर में अचानक इतनी बड़ी तेजी क्यों आई है? आइए डिटेल जान लेते हैं।
शेयर में तेजी क्यों?
दरअसल, शेयरों में इस तेजी के पीछे जुपिटर वैगन्स की दक्षिण कोरिया की कंपनी वूजिन इंडस्ट्रियल सिस्टम्स के साथ ज्वाइंट वेंचर (JV) की घोषणा है। इस साझेदारी के जरिए जुपिटर वैगन्स अब भारत में मेट्रो कोच और प्रोपल्शन सिस्टम का निर्माण करेगी। इस डील को वंदे भारत प्रोजेक्ट के लिए काफी अहम माना जा रहा है।
डील की डिटेल
स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार ज्वाइंट वेंचर में जुपिटर वैगन्स की 80% हिस्सेदारी है जबकि बाकी 20% हिस्सेदारी वूजिन के पास है। दोनों कंपनियों ने भारत में रोलिंग स्टॉक (रेलवे कोच और वैगन) से जुड़े अवसरों पर मिलकर काम करने के लिए एक फ्रेमवर्क समझौता भी किया है। इस कंसोर्टियम में जुपिटर वैगन्स लीड पार्टनर के रूप में काम करेगी।
वहीं, वूजिन अपने रेफरेंस क्रेडेंशियल्स, तकनीकी सहायता, मुख्य पुर्जे और टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराएगी। यह ज्वाइंट वेंचर भारत में पूरे मेट्रो कोच का निर्माण करेगा, जिसमें वूजिन के पोर्टफोलियो से लिए गए अहम पुर्जे भी शामिल होंगे। इनमें प्रोपल्शन सिस्टम, ट्रेन कंट्रोल एंड मैनेजमेंट सिस्टम (TCMS), ऑटोमैटिक डोर सिस्टम, बोगियां और एल्युमिनियम कार बॉडी शेल शामिल हैं। इस साझेदारी के तहत, दोनों कंपनियां मिलकर मेट्रो टेंडरों के लिए बोली लगाएंगी और सरकार की 'मेक इन इंडिया' पहल के अनुरूप, भारत में ही कोचों का निर्माण करेंगी।
वंदे भारत ट्रेन के लिए क्यों अहम है यह साझेदारी?
यह साझेदारी सिर्फ मेट्रो कोच तक सीमित नहीं रहेगी। इसके जरिए कंपनी रेलवे के उन तकनीकी क्षेत्रों में भी अपनी मौजूदगी बढ़ाना चाहती है, जिनमें अब तक उसकी विशेषज्ञता सीमित थी। खास तौर पर प्रोपल्शन सिस्टम इस साझेदारी का अहम हिस्सा है। बता दें कि प्रोपल्शन सिस्टम किसी भी आधुनिक इलेक्ट्रिक ट्रेन का अहम हिस्सा होता है। यह ट्रेन को गति देने और उसकी परिचालन क्षमता से जुड़ा होता है।
वूजिन इस क्षेत्र में अपनी तकनीक और विशेषज्ञता भारतीय JV के साथ साझा करेगी। इसके तहत भारत में प्रोपल्शन सिस्टम, इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट (EMU), ट्रेन कंट्रोल एंड मैनेजमेंट सिस्टम और संबंधित उपकरणों का डिजाइन, निर्माण और मेंटेनेंस किया जा सकेगा। इन तकनीकों का इस्तेमाल मेट्रो, वंदे भारत, सेमी हाई-स्पीड और हाई-स्पीड ट्रेनों में किया जा सकता है। ऐसे में इस साझेदारी से जुपिटर वैगन्स को भविष्य की रेलवे परियोजनाओं में नए कारोबारी अवसर मिलने की संभावना है।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।और पढ़ें