इस साल 40% से ज्यादा टूट गया है रेलवे शेयर, अब रेल मंत्रालय से मिला 1140 करोड़ रुपये का ऑर्डर
मुख्य बातें
- जुपिटर वैगन्स को रेलवे मिनिस्ट्री (रेलवे बोर्ड) से 2583 वैगन्स बनाने और सप्लाई करने का ऑर्डर मिला है
- इस ऑर्डर की वैल्यू 1140 करोड़ रुपये है
रेलवे वैगन्स इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी जुपिटर वैगन्स के शेयरों में गुरुवार को अच्छी तेजी देखने को मिली है। रेलवे इंडस्ट्री की इस कंपनी के शेयर गुरुवार को BSE में 8 पर्सेंट से ज्यादा के उछाल के साथ 198.10 रुपये पर जा पहुंचे हैं। जुपिटर वैगन्स ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया है कि उसे रेलवे मिनिस्ट्री (रेलवे बोर्ड) से 2583 वैगन्स की मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई का ऑर्डर मिला है। कंपनी को मिले इस ऑर्डर की वैल्यू 1140 करोड़ रुपये है। हालांकि, इस साल जुपिटर वैगन्स के शेयरों में बिकवाली का दबाव देखने को मिला है। कंपनी के शेयर इस साल अब तक 40 पर्सेंट से अधिक लुढ़क गए हैं।
इस साल अब तक 40% से ज्यादा टूट गए जुपिटर वैगन्स के शेयर
जुपिटर वैगन्स के शेयरों में इस साल अब तक 40 पर्सेंट से ज्यादा की तेज गिरावट देखने को मिली है। कंपनी के शेयर इस साल की शुरुआत में 1 जनवरी 2026 को 337.10 रुपये पर थे। जुपिटर वैगन्स के शेयर 29 अक्टूबर 2026 को 198.10 रुपये पर पहुंच गए हैं। पिछले 6 महीने में कंपनी के शेयरों में 29 पर्सेंट से अधिक की गिरावट आई है। वहीं, पिछले एक महीने में जुपिटर वैगन्स के शेयर 9 पर्सेंट से ज्यादा टूट गए हैं। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 358.20 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का निचला स्तर 169.50 रुपये है।
493% से अधिक उछल गए हैं जुपिटर वैगन्स के शेयर
रेलवे इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी जुपिटर वैगन्स (Jupiter Wagons) के शेयर पिछले 5 साल में 493 पर्सेंट से ज्यादा चढ़ गए हैं। रेल कंपनी के शेयर 29 अक्टूबर 2021 को 32.90 रुपये पर थे। जुपिटर वैगन्स के शेयर 29 अक्टूबर 2026 को 198.10 रुपये पर पहुंच गए हैं। पिछले 4 साल में कंपनी के शेयरों में 160 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। अगर पिछले 10 साल की बात करें तो जुपिटर वैगन्स के शेयरों में 1180 पर्सेंट का उछाल आया है। जुपिटर वैगन्स का मार्केट कैप गुरुवार को 8000 करोड़ रुपये के पार जा पहुंचा है।
मजबूत बनी हुई है कंपनी की प्राइवेट सेक्टर ऑर्डर बुक
जुपिटर वैगन्स (Jupiter Wagons) ने कहा है कि उसकी प्राइवेट सेक्टर ऑर्डर बुक मजबूत बनी हुई है। प्राइवेट फ्रेट ऑपरेटर्स, वैगन लीजिंग कंपनियों और कोर सेक्टर कस्टमर्स से आने वाली मजबूत डिमांड ने ऑर्डर बुक को सपोर्ट किया है। जुपिटर वैगन्स को चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में करीब 2000 करोड़ रुपये के इंक्रीमेंटल ऑर्डर इनफ्लो की उम्मीद है।
लेखक के बारे मेंVishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ
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पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।