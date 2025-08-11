कंपनी को मिला ₹242.41 करोड़ काम, सुस्त शेयरों ने बदली चाल, करीब 2% बढ़ा भाव

जूपिटर वैगन्स लिमिटेड (Jupiter Wagons Ltd) को एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। कंपनी ने दी जानकारी में कहा है कि उन्हें GATX इंडिया से 242.41 करोड़ रुपये का काम मिला है। कंपनी को 583 स्पेशलाइज्ड वैगन्स बनाने का काम मिल है।

जूपिटर वैगन्स लिमिटेड (Jupiter Wagons Ltd) को एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। कंपनी ने दी जानकारी में कहा है कि उन्हें GATX इंडिया से 242.41 करोड़ रुपये का काम मिला है। कंपनी को 583 स्पेशलाइज्ड वैगन्स बनाने का काम मिल है। जूपिटर बैगन्स ने बताया है कि उन्हें बीवीसीएम वैगन्स के साथ-साथ BLSS, ACT2, BOXNHL कॉम्बिनेशन्स में बैगन्स बनाने हैं। इस वर्क ऑर्डर का असर जूपिटर वैगन्स के शेयरों में भी देखने को मिला है। कंपनी के शेयरों का भाव बीएसई में 1.82 प्रतिशत की तेजी के साथ 338.10 रुपये के लेवल पर पहुंच गया। इससे पहले सोमवार की सुबह कंपनी के शेयर 335.05 रुपये के लेवल पर ओपन हुए थे।

शेयर बाजार में संघर्ष कर रहा है यह स्टॉक जूपिटर वैगन्स लिमिटेड के शेयरों की कीमतों में बीते एक महीने के दौरान करीब 10 प्रतिशत की गिरावट आई है। वहीं, 2025 में यह स्टॉक 33 प्रतिशत से अधिक लुढ़क चुका है। 1 साल कंपनी के शेयरों को होल्ड करने वाले निवेशकों को अबतक 39 प्रतिशत का नुकसान हुआ है। बता दें, कंपनी का 52 वीक हाई 588 रुपये और 52 वीक लो लेवल 270.20 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 14,246 करोड़ रुपये का है।

लॉन्ग टर्म में यह स्टॉक निवेशकों को अच्छा रिटर्न देने में सफल रहा है। 2 साल में जूपिटर वैगन्स लिमिटेड के शेयर 36 प्रतिशत का रिटर्न देने में सफल रहे हैं। वहीं, 5 साल में कंपनी के शेयरों का भाव 2434.72 प्रतिशत बढ़ा है।

कंपनी की आर्थिक स्थिति कैसी? बीते महीने जूपिटर वैगन्स लिमिटेड ने जून तिमाही के नतीजों का ऐलान किया था। कंपनी की तरफ से दी जानकारी के अनुसार सालाना आधार पर कंपनी का नेट प्रॉफिट 46 प्रतिशत बढ़ा है। अप्रैल से जून के दौरान जूपिटर वैगन्स लिमिटेड का नेट प्रॉफिट 91.90 करोड़ रुपये रहा था।