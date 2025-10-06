10 रुपये से कम की कीमत वाले स्टॉक पर टूट पड़े निवेशक, 20% चढ़ा भाव, बोनस शेयर है वजह

Bonus Share: 10 रुपये से कम की कीमत वाले Julien Agro Infratech Ltd के शेयरों में आज अपर सर्किट लगा। कंपनी के शेयरों में 20 प्रतिशत की उछाल दर्ज की है। आज यानी सोमवार को कंपनी शेयर बाजार में एक्स-बोनस ट्रेड की है।

आज ही है रिकॉर्ड डेट कंपनी ने एक्सचेंज को दी जानकारी में बताया था कि 1 शेयर पर 1 शेयर योग्य निवेशकों को बोनस के तौर पर दिया जाएगा। इस बोनस इश्यू के लिए Julien Agro Infratech Ltd ने आज यानी 6 अक्टूबर की तारीख को रिकॉर्ड डेट तय किया है। यानी इस दिन जिन निवेशकों के पास कंपनी के शेयर होगा उन्हें बोनस शेयर मिलेगा।

शेयरों में 20% की तेजी आज सोमवार को बीएसई में कंपनी के शेयर 3.69 रुपये के लेवल पर खुले थे। कुछ देर के बाद Julien Agro Infratech Ltd के शेयर 4.11 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया। बीते एक महीने में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 10 प्रतिशत की तेजी आई है। हालांकि, 1 साल में यह स्टॉक 39 प्रतिशत गिरा है। कंपनी का 52 वीक हाई 8.61 रुपये और 52 वीक लो लेवल 3.28 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 48.97 करोड़ रुपये का है।

पिछले 5 साल में Julien Agro Infratech Ltd के शेयरों की कीमतों में 105 प्रतिशत की तेजी आई है।

21 अक्टूबर को बोर्ड मीटिंग इस कंपनी की बोर्ड मीटिंग 21 अक्टूबर को प्रस्तावित है। इस बोर्ड मीटिंग में छमाही नतीजों पर चर्चा होगी। वहीं, इसके अलावा दूसरे अंतरिम डिविडेंड पर भी फैसला किया जाएगा। कंपनी आखिरी बार जुलाई के महीने में एक्स-डिविडेंड ट्रेड की थी। तब योग्य निवेशकों को एक शेयर पर 0.02 रुपये का डिविडेंड मिला था।