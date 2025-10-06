Julien Agro Infratech Ltd share jumps 20 percent on ex bonus date 10 रुपये से कम की कीमत वाले स्टॉक पर टूट पड़े निवेशक, 20% चढ़ा भाव, बोनस शेयर है वजह, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Julien Agro Infratech Ltd share jumps 20 percent on ex bonus date

10 रुपये से कम की कीमत वाले स्टॉक पर टूट पड़े निवेशक, 20% चढ़ा भाव, बोनस शेयर है वजह

Bonus Share: 10 रुपये से कम की कीमत वाले Julien Agro Infratech Ltd के शेयरों में आज अपर सर्किट लगा। कंपनी के शेयरों में 20 प्रतिशत की उछाल दर्ज की है। आज यानी सोमवार को कंपनी शेयर बाजार में एक्स-बोनस ट्रेड की है।

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तानMon, 6 Oct 2025 03:45 PM
share Share
Follow Us on
10 रुपये से कम की कीमत वाले स्टॉक पर टूट पड़े निवेशक, 20% चढ़ा भाव, बोनस शेयर है वजह

Bonus Share: 10 रुपये से कम की कीमत वाले Julien Agro Infratech Ltd के शेयरों में आज अपर सर्किट लगा। कंपनी के शेयरों में 20 प्रतिशत की उछाल दर्ज की है। आज यानी सोमवार को कंपनी शेयर बाजार में एक्स-बोनस ट्रेड की है। आइए डीटेल्स में जानते हैं इस स्टॉक के विषय में ...

आज ही है रिकॉर्ड डेट

कंपनी ने एक्सचेंज को दी जानकारी में बताया था कि 1 शेयर पर 1 शेयर योग्य निवेशकों को बोनस के तौर पर दिया जाएगा। इस बोनस इश्यू के लिए Julien Agro Infratech Ltd ने आज यानी 6 अक्टूबर की तारीख को रिकॉर्ड डेट तय किया है। यानी इस दिन जिन निवेशकों के पास कंपनी के शेयर होगा उन्हें बोनस शेयर मिलेगा।

ये भी पढ़ें:यह 3 डिफेंस शेयर हैं एक्सपर्ट की पसंद, लिस्ट में HAL भी, चेक करें टारगेट प्राइस

शेयरों में 20% की तेजी

आज सोमवार को बीएसई में कंपनी के शेयर 3.69 रुपये के लेवल पर खुले थे। कुछ देर के बाद Julien Agro Infratech Ltd के शेयर 4.11 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया। बीते एक महीने में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 10 प्रतिशत की तेजी आई है। हालांकि, 1 साल में यह स्टॉक 39 प्रतिशत गिरा है। कंपनी का 52 वीक हाई 8.61 रुपये और 52 वीक लो लेवल 3.28 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 48.97 करोड़ रुपये का है।

पिछले 5 साल में Julien Agro Infratech Ltd के शेयरों की कीमतों में 105 प्रतिशत की तेजी आई है।

ये भी पढ़ें:Filpkart के 7.3 करोड़ शेयर बेचने की चर्चा के बीच 10% चढ़ा यह लाइफस्टाइल स्टॉक

21 अक्टूबर को बोर्ड मीटिंग

इस कंपनी की बोर्ड मीटिंग 21 अक्टूबर को प्रस्तावित है। इस बोर्ड मीटिंग में छमाही नतीजों पर चर्चा होगी। वहीं, इसके अलावा दूसरे अंतरिम डिविडेंड पर भी फैसला किया जाएगा। कंपनी आखिरी बार जुलाई के महीने में एक्स-डिविडेंड ट्रेड की थी। तब योग्य निवेशकों को एक शेयर पर 0.02 रुपये का डिविडेंड मिला था।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Bonus Bonus Share Stock Market Update अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।