1 शेयर पर 1 शेयर बोनस दे रही है कंपनी, रिकॉर्ड डेट का किया ऐलान, भाव 10 रुपये

Bonus Share: कमजोर शेयर बाजार में Julien Agro Infratech Ltd के शेयर आज उछाल के साथ ट्रेड कर रहे हैं। इस 10 रुपये की कीमत वाले स्टॉक में तेजी के पीछे की वजह बोनस शेयर के लिए रिकॉर्ड डेट का ऐलान है।

Bonus Share: कमजोर शेयर बाजार में Julien Agro Infratech Ltd के शेयर आज उछाल के साथ ट्रेड कर रहे हैं। इस 10 रुपये की कीमत वाले स्टॉक में तेजी के पीछे की वजह बोनस शेयर के लिए रिकॉर्ड डेट का ऐलान है।

कब तय हुआ है रिकॉर्ड डेट? एक्सचेंज को दी जानकारी में Julien Agro Infratech Ltd ने बताया है कि 5 रुपये के फेस वैल्यू वाले एक शेयर पर एक शेयर बोनस दिया जाएगा। इस बोनस इश्यू के लिए कंपनी ने 6 अक्टूबर 2025, दिन सोमवार की तारीख को रिकॉर्ड डेट तय किया है। यानी इस दिन जिन निवेशकों के पास कंपनी के शेयर रहेंगे उन्हें बोनस शेयर का फायदा मिलेगा। बता दें, Julien Agro Infratech Ltd पहली बार निवेशकों को बोनस शेयर दे रही है।

कंपनी के शेयरों में तेजी बीएसई में यह स्टॉक 10.03 रुपये के लेवल पर खुला था। लेकिन कुछ ही देर के बाद कंपनी के शेयरों का भाव बीएसई में 10.09 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया है। हालांकि, इसके बाद थोड़ी सी नरमी देखने को मिली है।

बीते 2 हफ्तों में Julien Agro Infratech Ltd के शेयरों की कीमतों में 18 प्रतिशत से अधिक की तेजी आई है। वहीं, 6 महीने से कंपनी के शेयरों को होल्ड करने वाले निवेशकों को पोर्टफोलियो 4.85 प्रतिशत निगेटिव दिखा रहा है। एक साल में कंपनी के शेयरों का भाव 22 प्रतिशत गिरा है। Julien Agro Infratech Ltd का 52 वीक हाई 17.32 रुपये और 52 वीक लो लेवल 6.55 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 39.06 करोड़ रुपये का है। बता दें, 5 साल में यह स्टॉक निवेशकों को 145 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।

कंपनी के शेयरों का हो चुका है बंटवारा Julien Agro Infratech Ltd के शेयर जुलाई के महीने में एक्स-डिविडेंड ट्रेड किए थे। तब कंपनी ने एक शेयर पर 0.02 रुपये का डिविडेंड दिया था। वहीं, उससे पहले कंपनी इसी साल फरवरी में एक्स-डिविडेंड ट्रेड की थी। तब योग्य निवेशकों को एक शेयर पर 0.05 रुपये का डिविडेंड मिला था। बता दें, Julien Agro Infratech Ltd के शेयरों का बंटवारा 2 हिस्सों में किया गया था। जिसके बाद कंपनी के शेयरों की फेस वैल्यू घटकर 5 रुपये प्रति शेयर हो गई थी।