Julien Agro Infratech Ltd announced record date for Bonus share check details here 1 शेयर पर 1 शेयर बोनस दे रही है कंपनी, रिकॉर्ड डेट का किया ऐलान, भाव 10 रुपये, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Julien Agro Infratech Ltd announced record date for Bonus share check details here

1 शेयर पर 1 शेयर बोनस दे रही है कंपनी, रिकॉर्ड डेट का किया ऐलान, भाव 10 रुपये

Bonus Share: कमजोर शेयर बाजार में Julien Agro Infratech Ltd के शेयर आज उछाल के साथ ट्रेड कर रहे हैं। इस 10 रुपये की कीमत वाले स्टॉक में तेजी के पीछे की वजह बोनस शेयर के लिए रिकॉर्ड डेट का ऐलान है।

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तानTue, 26 Aug 2025 10:55 AM
share Share
Follow Us on
1 शेयर पर 1 शेयर बोनस दे रही है कंपनी, रिकॉर्ड डेट का किया ऐलान, भाव 10 रुपये

Bonus Share: कमजोर शेयर बाजार में Julien Agro Infratech Ltd के शेयर आज उछाल के साथ ट्रेड कर रहे हैं। इस 10 रुपये की कीमत वाले स्टॉक में तेजी के पीछे की वजह बोनस शेयर के लिए रिकॉर्ड डेट का ऐलान है।

कब तय हुआ है रिकॉर्ड डेट?

एक्सचेंज को दी जानकारी में Julien Agro Infratech Ltd ने बताया है कि 5 रुपये के फेस वैल्यू वाले एक शेयर पर एक शेयर बोनस दिया जाएगा। इस बोनस इश्यू के लिए कंपनी ने 6 अक्टूबर 2025, दिन सोमवार की तारीख को रिकॉर्ड डेट तय किया है। यानी इस दिन जिन निवेशकों के पास कंपनी के शेयर रहेंगे उन्हें बोनस शेयर का फायदा मिलेगा। बता दें, Julien Agro Infratech Ltd पहली बार निवेशकों को बोनस शेयर दे रही है।

ये भी पढ़ें:₹305 पर लिस्ट हुआ यह सस्ता IPO, निवेशकों को पहले दिन ही 20% तक का फायदा

कंपनी के शेयरों में तेजी

बीएसई में यह स्टॉक 10.03 रुपये के लेवल पर खुला था। लेकिन कुछ ही देर के बाद कंपनी के शेयरों का भाव बीएसई में 10.09 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया है। हालांकि, इसके बाद थोड़ी सी नरमी देखने को मिली है।

बीते 2 हफ्तों में Julien Agro Infratech Ltd के शेयरों की कीमतों में 18 प्रतिशत से अधिक की तेजी आई है। वहीं, 6 महीने से कंपनी के शेयरों को होल्ड करने वाले निवेशकों को पोर्टफोलियो 4.85 प्रतिशत निगेटिव दिखा रहा है। एक साल में कंपनी के शेयरों का भाव 22 प्रतिशत गिरा है। Julien Agro Infratech Ltd का 52 वीक हाई 17.32 रुपये और 52 वीक लो लेवल 6.55 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 39.06 करोड़ रुपये का है। बता दें, 5 साल में यह स्टॉक निवेशकों को 145 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।

ये भी पढ़ें:खुल गए हैं 4 कंपनियों के IPO, आज से दांव लगाने का मिलेगा मौका

कंपनी के शेयरों का हो चुका है बंटवारा

Julien Agro Infratech Ltd के शेयर जुलाई के महीने में एक्स-डिविडेंड ट्रेड किए थे। तब कंपनी ने एक शेयर पर 0.02 रुपये का डिविडेंड दिया था। वहीं, उससे पहले कंपनी इसी साल फरवरी में एक्स-डिविडेंड ट्रेड की थी। तब योग्य निवेशकों को एक शेयर पर 0.05 रुपये का डिविडेंड मिला था। बता दें, Julien Agro Infratech Ltd के शेयरों का बंटवारा 2 हिस्सों में किया गया था। जिसके बाद कंपनी के शेयरों की फेस वैल्यू घटकर 5 रुपये प्रति शेयर हो गई थी।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।

Bonus Bonus Share Stock Market Update अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।