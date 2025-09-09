80% चांस है रॉकेट बनेगा यह स्टील शेयर, एक्सपर्ट को है उम्मीद, खरीदने की होड़

पिछले पांच सालों में जेएसडब्ल्यू स्टील ने करीब 300% का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। शेयर ने सितंबर 2024 में अपना 52-सप्ताह का उच्च स्तर ₹1,112 छुआ था, जबकि जनवरी 2025 में यह 52-सप्ताह के निचले स्तर ₹879.60 तक गिर गया था।

JSW Steel Share: ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस मॉर्गन स्टैनली ने स्टील सेक्टर की दिग्गज कंपनी जेएसडब्ल्यू स्टील के शेयर पर सकारात्मक रुख अपनाया है। ब्रोकरेज ने कहा कि कंपनी का शेयर अगले 60 दिनों में बाजार से बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। इसके साथ ही मॉर्गन स्टैनली ने स्टॉक पर एक टैक्टिकल कॉल देते हुए ‘ओवरवेट’ रेटिंग बरकरार रखी है। ब्रोकरेज ने जेएसडब्ल्यू स्टील का टारगेट प्राइस ₹1,300 तय किया है, जो मौजूदा भाव से करीब 18% की संभावित तेजी दर्शाता है। आज मंगलवार को कंपनी के शेयर 1,109 रुपये पर आ गए। दो कारोबारी दिन से इस शेयर में अच्छी तेजी देखी जा रही है।

स्टील सेक्टर की दिग्गज कंपनी जेएसडब्ल्यू स्टील के शेयर ने निवेशकों को पिछले कुछ समय में अच्छा रिटर्न दिया है। पिछले एक साल में शेयर 16% चढ़ा है, जबकि छह महीने में 9.5% की तेजी और पिछले तीन महीनों में 1% की मामूली बढ़त देखने को मिली है। पिछले पांच सालों में जेएसडब्ल्यू स्टील ने करीब 300% का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। शेयर ने सितंबर 2024 में अपना 52-सप्ताह का उच्च स्तर ₹1,112 छुआ था, जबकि जनवरी 2025 में यह 52-सप्ताह के निचले स्तर ₹879.60 तक गिर गया था।

क्या है एक्सपर्ट की राय मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि घरेलू मांग, उत्पादन में सुधार और कंपनी की मजबूत कैपेसिटी एक्सपैंशन योजना आने वाले दिनों में शेयर के लिए बड़ा सहारा बन सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि ग्लोबल स्टील कीमतों में स्थिरता रहती है और कंपनी का मार्जिन मजबूत होता है, तो निवेशकों को अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। ब्रोकरेज हाउस मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि जेएसडब्ल्यू स्टील का शेयर अच्छा प्रदर्शन करने की 80% से ज्यादा संभावना है। उन्होंने बताया कि भारत की स्टील इंडस्ट्री अभी स्प्रेड्स एक्सपैंशन साइकिल की शुरुआत में है, यानी आने वाले समय में मांग बढ़ने के साथ-साथ स्टील की कीमतों में धीरे-धीरे सुधार देखने को मिलेगा। इसमें चीन की नीतियां और वैश्विक स्तर पर अनुकूल परिस्थितियाँ भी मदद करेंगी। अगर भारत में सेफगार्ड ड्यूटी (सुरक्षात्मक शुल्क) बढ़ाई जाती है, तो स्टील कंपनियों को और फायदा होगा। जेएसडब्ल्यू स्टील की खासियत यह है कि इसका ज़्यादातर बिजनेस घरेलू बाज़ार पर आधारित है और कंपनी फ्लैट स्टील पर फोकस करती है।