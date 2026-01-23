तीन गुना बढ़ा इस कंपनी का मुनाफा, तिमाही नतीजों के बीच शेयर बेचते दिखे निवेशक
JSW स्टील ने दिसंबर तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। इस तिमाही के दौरान कंपनी के नेट प्रॉफिट में लगभग तीन गुना वृद्धि दर्ज की गई है। शेयर परफॉर्मेंस की बात करें तो शुक्रवार को 1.31% टूटकर 1169.35 रुपये पर बंद हुआ।
घरेलू उत्पादन क्षमता के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी इस्पात निर्माता कंपनी JSW स्टील ने दिसंबर तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। इस तिमाही के दौरान कंपनी के नेट प्रॉफिट में लगभग तीन गुना वृद्धि दर्ज की गई है। कंपनी ने 31 दिसंबर 2025 को समाप्त तिमाही के लिए ₹2139 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया, जो एक वर्ष पहले के ₹717 करोड़ से काफी अधिक है।
कंपनी को बड़ा टैक्स मुनाफा
हालांकि, इस तेज बढ़त की बड़ी वजह एकमुश्त टैक्स लाभ रही। कंपनी को भूषण पावर एंड स्टील से जुड़े परिसंपत्तियों पर ₹1439 करोड़ का एकमुश्त डिफर्ड टैक्स गेन मिला। अगर इस असाधारण लाभ को हटा दिया जाए तो कंपनी का वास्तविक मुनाफा करीब ₹700 करोड़ रहता। कंपनी ने यह भी बताया कि नए श्रम कानूनों के लागू होने के कारण उसे कर्मचारियों के लाभ से जुड़ी देनदारियों में बढ़ोतरी को देखते हुए ₹529 करोड़ का एकमुश्त असाधारण खर्च दर्ज करना पड़ा है।
राजस्व के मोर्चे पर कंपनी का प्रदर्शन मजबूत रहा। दिसंबर तिमाही में ऑपरेशंस से रेवेन्यू 11% बढ़कर ₹45,991 करोड़ हो गया, जो पिछले साल की समान अवधि से ज्यादा है। बिक्री के लिहाज से भी कंपनी ने अच्छा प्रदर्शन किया।
इस्पात उत्पादन का हाल
बीते दिनों कंपनी ने अपने कारोबार को लेकर अपडेट दिया था। दिसंबर 2025 तिमाही में JSW स्टील का इस्पात उत्पादन सालाना आधार पर छह प्रतिशत बढ़कर 74.8 लाख हो गया। कंपनी का कच्चे इस्पात का उत्पादन अक्टूबर-दिसंबर 2024 में 70.3 लाख टन रहा था। JSW स्टील ने बताया कि विजयनगर स्थित ब्लास्ट फर्नेस 3 (बीएफ3) की क्षमता को बढ़ाने के लिए सितंबर 2025 के अंत से इसे बंद कर दिया गया था। वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी (जनवरी-मार्च) तिमाही के अंत तक इसके चालू होने की उम्मीद है।
शेयर का परफॉर्मेंस
JSW स्टील के शेयर परफॉर्मेंस की बात करें तो शुक्रवार को 1.31% टूटकर 1169.35 रुपये पर बंद हुआ। शेयर का ट्रेडिंग रेंज 1165 रुपये से 1191 रुपये के बीच रहा। शेयर के 52 हफ्ते का हाई 1,223.75 रुपये और लो 898.90 रुपये है।