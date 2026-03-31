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JSW Group ने इस कंपनी को दिया ₹357.11 करोड़ का काम, कल फोकस में रहेंगे शेयर

Mar 31, 2026 03:04 pm ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
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Texmaco Rail ने स्टॉक एक्सचेंज को दी जानकारी में बताया है कि उन्हें बीएलएसएस, बीएलसीएस और बीएफएनवी रेक्स का काम मिला है। इसके अलावा कंपनी को बीवीसीएम वैगंस का भी ऑर्डर मिला है। कंपनी को यह कॉन्ट्रैक्ट 11 महीने में पूरा करना होगा।

JSW Group ने इस कंपनी को दिया ₹357.11 करोड़ का काम, कल फोकस में रहेंगे शेयर

Stock in Focus: कल बुधवार को शेयर बाजार में Texmaco Rail के स्टॉक फोकस में रहेंगे। कंपनी को 357.11 करोड़ रुपये का काम मिला है। यह काम Texmaco Rail को जेएसडब्ल्यू ग्रुप की तरफ से मिला है। कंपनी ने इसकी जानकारी स्टॉक एक्सचेंज के साथ साझा किया है। Texmaco Rail ने स्टॉक एक्सचेंज को दी जानकारी में बताया है कि उन्हें बीएलएसएस, बीएलसीएस और बीएफएनवी रेक्स का काम मिला है। इसके अलावा कंपनी को बीवीसीएम वैगंस का भी ऑर्डर मिला है। कंपनी को यह कॉन्ट्रैक्ट 11 महीने में पूरा करना होगा।

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फरवरी में मिला था बड़ा काम

Texmaco Rail को इससे पहले मुंबई रेलवे विकास कॉरपोरेशन लिमिटेड से 219.18 करोड़ रुपये का काम मिला था। कंपनी को यह काम फरवरी में मिला था। इस वर्क ऑर्डर के अनुसार कंपनी को सिंगनलिंग इक्विपमेंट के डिजाइन, सप्लाई, इंस्टॉलेशंस, टेस्टिंग और कमिशनिंग का काम मिला है।

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शेयरों का प्रदर्शन कैसा है?

Texmaco Rail के शेयरों में इस साल अबतक 42 प्रतिशत की गिरावट आई है। वहीं, एक साल में कंपनी के शेयरों कीमतों में 41 प्रतिशत यह स्टॉक लुढ़क चुका है। इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 7.06 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है। कंपनी का 52 वीक हाई 189 रुपये है। कंपनी का 52 वीक हाई 78.15 रुपये है। इस कंपनी का मार्केट कैप 3206.09 करोड़ रुपये का है।

दो साल में Texmaco Rail के शेयरों की कीमतों में 52 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है। हालांकि, इसके बाद भी तीन साल में कंपनी के शेयरों का भाव 85 प्रतिशत और 5 साल में यह स्टॉक 223 प्रतिशत का रिटर्न देने में सफल रहा है।

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लगातार डिविडेंड दे रही है कंपनी

2025 में कंपनी ने 1 शेयर पर 75 पैसे का डिविडेंड दिया था। 2024 में कंपनी ने एक शेयर पर 50 पैसे का डिविडेंड कंपनी की तरफ से बांटा गया था।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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