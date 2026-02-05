घाटे से मुनाफे में आई यह दिग्गज कंपनी, शेयर खरीदने की मची लूट, ₹127 पर आया दाम
JSW Cement Share: JSW ग्रुप की कंपनी जेएसडब्ल्यू सीमेंट के शेयरों में गुरुवार, 5 फरवरी को जबरदस्त तेजी देखने को मिली। कंपनी के Q3FY26 (दिसंबर तिमाही) के नतीजे आने के बाद शेयर करीब 9% से ज्यादा उछल गए। नतीजों में सबसे बड़ी बात यह रही कि कंपनी घाटे से बाहर निकलते हुए मुनाफे में लौट आई। दिसंबर तिमाही में जेएसडब्ल्यू सीमेंट ने ₹130.6 करोड़ का शुद्ध मुनाफा दर्ज किया, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी को ₹80.22 करोड़ का नुकसान हुआ था। इससे साफ है कि कंपनी की वित्तीय सेहत में मजबूत सुधार हुआ है।
कंपनी की कमाई
कंपनी की कमाई यानी रेवेन्यू में भी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है। दिसंबर तिमाही में जेएसडब्ल्यू सीमेंट का ऑपरेशंस से रेवेन्यू 13% बढ़कर ₹1,621 करोड़ रहा, जो एक साल पहले इसी तिमाही में ₹1,433 करोड़ था। इस ग्रोथ के पीछे सीमेंट की मजबूत डिमांड रही। कंपनी की सीमेंट बिक्री (वॉल्यूम) सालाना आधार पर 14% बढ़कर 3.56 मिलियन टन पहुंच गई, जो पिछले साल 3.12 मिलियन टन थी। ऑपरेटिंग लेवल पर भी कंपनी का प्रदर्शन बेहतर रहा और EBITDA 32% उछलकर ₹285.1 करोड़ हो गया, जिससे ऑपरेटिंग मार्जिन 17.6% तक पहुंच गया।
विस्तार प्लान पर भी तेजी से काम
जेएसडब्ल्यू सीमेंट अपने विस्तार प्लान पर भी तेजी से काम कर रही है। कंपनी का लक्ष्य आने वाले समय में 41.85 MTPA ग्राइंडिंग कैपेसिटी और 13.04 MTPA क्लिंकर कैपेसिटी हासिल करने का है, जिससे उसकी पैन-इंडिया मौजूदगी और मजबूत होगी। इसके अलावा कंपनी ने एक बड़ा रणनीतिक फैसला लेते हुए UAE के फुजैरा में अपनी पहली विदेशी यूनिट लगाने की मंजूरी दी है। इसके तहत 1.65 MTPA की सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट स्थापित की जाएगी, जिस पर करीब $39 मिलियन (करीब ₹320 करोड़) का निवेश होगा। यह निवेश कर्ज और इक्विटी के मिश्रण से किया जाएगा। हालांकि, दिसंबर 2025 के अंत तक कंपनी पर ₹3,557 करोड़ का नेट कर्ज भी दर्ज किया गया है।
शेयरों में तेजी
शेयर बाजार में जेएसडब्ल्यू सीमेंट के स्टॉक ने नतीजों के बाद जोरदार रिएक्शन दिया। शेयर 9.3% चढ़कर ₹127 के दिन के उच्च स्तर तक पहुंच गया। हालांकि, यह अभी भी अपने 52-हफ्ते के उच्च स्तर ₹162.20 से करीब 22% नीचे है, जो सितंबर 2025 में बना था। स्टॉक ने दिसंबर 2025 में ₹106.65 का 52-हफ्ते का निचला स्तर भी छुआ था। हालिया प्रदर्शन की बात करें तो शेयर ने पिछले 3 महीनों में 6.5% और एक महीने में करीब 4% की गिरावट दिखाई है। जेएसडब्ल्यू सीमेंट अगस्त 2025 में बाजार में लिस्ट हुआ था और IPO के मुकाबले इसकी शुरुआत थोड़ी सुस्त रही थी, लेकिन अब मजबूत नतीजों ने निवेशकों में नई उम्मीद जगा दी है।