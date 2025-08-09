JSW Cement IPO Subscribed 56 percent in 2 days what experts says JSW Cement IPO पर लगाने पर मिलेगा अच्छा रिटर्न? क्या बोल रहे हैं एक्सपर्ट्स, GMP ने दिया टेंशन, Business Hindi News - Hindustan
JSW Cement IPO Subscribed 56 percent in 2 days what experts says

JSW Cement IPO पर लगाने पर मिलेगा अच्छा रिटर्न? क्या बोल रहे हैं एक्सपर्ट्स, GMP ने दिया टेंशन

JSW Cement IPO: देश की दिग्गज सीमेंट कंपनी जेएसडब्ल्यू सीमेंट आईपीओ को 2 दिन में 56 प्रतिशत सब्सक्रिप्शन मिला है। यह आईपीओ 7 अगस्त को खुल गया था। निवेशकों के पास 11 अगस्त तक दांव लगाने का मौका रहेगा।

Tarun Pratap Singh मिंटSat, 9 Aug 2025 12:48 PM
JSW Cement IPO पर लगाने पर मिलेगा अच्छा रिटर्न? क्या बोल रहे हैं एक्सपर्ट्स, GMP ने दिया टेंशन

JSW Cement IPO: देश की दिग्गज सीमेंट कंपनी जेएसडब्ल्यू सीमेंट आईपीओ को 2 दिन में 56 प्रतिशत सब्सक्रिप्शन मिला है। यह आईपीओ 7 अगस्त को खुल गया था। निवेशकों के पास 11 अगस्त तक दांव लगाने का मौका रहेगा। यानी रिटेल निवेशकों के पास इस आईपीओ पर अभी दांव लगाने के लिए एक दिन और मिलेगा। आइए जानते हैं कि ग्रे मार्केट और एक्सपर्ट्स इस आईपीओ को लेकर किस तरह के संकते दे रहे हैं?

जेएसडब्ल्यू सीमेंट आईपीओ को 2 दिन में 59 प्रतिशत सब्सक्राइब किया गया था। इन दो दिनों के दौरान रिटेल कैटगरी में सबसे अधिक 76 प्रतिशत सब्सक्रिप्शन मिला है। वहीं, क्यूआईबी कैटगरी में आईपीओ को 26 प्रतिशत सब्सक्रिप्शन और एनआईआई कैटगरी में 65 प्रतिशत सब्सक्रिप्शन प्राप्त हुआ है।

क्या है प्राइस बैंड?

जेएसडब्ल्यू सीमेंट का प्राइस बैंड 139 रुपये से 147 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। कंपनी ने 102 शेयरों का एक लॉट बनाया है। जिसकी वजह से निवेशकों को 14178 रुपये का दांव लगाना होगा। कंपनी का आईपीओ एंकर निवेशकों के लिए 6 अगस्त 2025 को ओपन हुआ था। कंपनी ने एंकर निवेशकों से 1080 करोड़ रुपये जुटाए थे।

क्या है जीएमपी? (JSW Cement IPO GMP Today)

7 अगस्त को ग्रे मार्केट में कंपनी का आईपीओ 13 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा था। आज यानी 9 अगस्त को कंपनी के शेयर 8.5 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। 2 दिन में कंपनी के जीएमपी में 4.5 रुपये की गिरावट आई है।

क्या दांव लगाना रहेगा सही? (JSW Cement IPO Review)

मेहता इक्विटी के राजन शिंदे कहते हैं कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए रिस्क उठाने वाले निवेशकों को इस आईपीओ पर दांव लगाने की सलाह दी जाएगी। उन्होंने कहा कि निवेशक लॉन्ग टर्म को ध्यान में रखकर दांव लगाएं।

AUM कैपिटल ने इस इश्यू को सब्सक्राइब करने की सलाह दी है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

