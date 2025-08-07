आज से खुल गया चर्चित कंपनी का IPO, ग्रे मार्केट ने डराया, लगातार गिरा रहा भाव

कंपनी आईपीओ के जरिए लगभग 3,600 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रही है। यह आईपीओ 11 अगस्त को बंद होगा, जबकि कंपनी के शेयर एनएसई और बीएसई दोनों पर सूचीबद्ध होंगे। संभावित लिस्टिंग तिथि 14 अगस्त निर्धारित की गई है।

JSW Cement IPO: सज्जन जिंदल के नेतृत्व वाले जेएसडब्ल्यू समूह का हिस्सा जेएसडब्ल्यू सीमेंट का आईपीओ आज, गुरुवार 7 अगस्त को सदस्यता के लिए खुल गया। कंपनी आईपीओ के जरिए लगभग 3,600 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रही है। यह आईपीओ 11 अगस्त को बंद होगा, जबकि कंपनी के शेयर एनएसई और बीएसई दोनों पर सूचीबद्ध होंगे। संभावित लिस्टिंग तिथि 14 अगस्त निर्धारित की गई है। जेएसडब्ल्यू सीमेंट के आईपीओ के लिए प्राइस बैंड ₹139-147 तय किया गया है।

क्या चल रहा GMP? ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयर ₹6 प्रीमियम पर उपलब्ध है। यह सिर्फ 4.08% मुनाफे का संकेत है। कंपनी के शेयरों की संभावित लिस्टिंग कीमत 153 रुपये हो सकती है। बता दें कि कंपनी के शेयर ग्रे मार्केट में लगातार गिर रहे हैं। 5 अगस्त को इस आईपीओ का जीएमपी ₹14 था। उससे पहले 4 अगस्त को ₹19 था। निवेशक कम से कम 102 शेयरों के लिए बोली लगा सकते हैं और इसके बाद 102 के गुणांक में बोली लगा सकते हैं।