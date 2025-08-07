JSW Cement IPO open from today 3600 crore rupees gmp down continue आज से खुल गया चर्चित कंपनी का IPO, ग्रे मार्केट ने डराया, लगातार गिरा रहा भाव, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़JSW Cement IPO open from today 3600 crore rupees gmp down continue

आज से खुल गया चर्चित कंपनी का IPO, ग्रे मार्केट ने डराया, लगातार गिरा रहा भाव

कंपनी आईपीओ के जरिए लगभग 3,600 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रही है। यह आईपीओ 11 अगस्त को बंद होगा, जबकि कंपनी के शेयर एनएसई और बीएसई दोनों पर सूचीबद्ध होंगे। संभावित लिस्टिंग तिथि 14 अगस्त निर्धारित की गई है।

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानThu, 7 Aug 2025 11:08 AM
share Share
Follow Us on
आज से खुल गया चर्चित कंपनी का IPO, ग्रे मार्केट ने डराया, लगातार गिरा रहा भाव

JSW Cement IPO: सज्जन जिंदल के नेतृत्व वाले जेएसडब्ल्यू समूह का हिस्सा जेएसडब्ल्यू सीमेंट का आईपीओ आज, गुरुवार 7 अगस्त को सदस्यता के लिए खुल गया। कंपनी आईपीओ के जरिए लगभग 3,600 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रही है। यह आईपीओ 11 अगस्त को बंद होगा, जबकि कंपनी के शेयर एनएसई और बीएसई दोनों पर सूचीबद्ध होंगे। संभावित लिस्टिंग तिथि 14 अगस्त निर्धारित की गई है। जेएसडब्ल्यू सीमेंट के आईपीओ के लिए प्राइस बैंड ₹139-147 तय किया गया है।

क्या चल रहा GMP?

ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयर ₹6 प्रीमियम पर उपलब्ध है। यह सिर्फ 4.08% मुनाफे का संकेत है। कंपनी के शेयरों की संभावित लिस्टिंग कीमत 153 रुपये हो सकती है। बता दें कि कंपनी के शेयर ग्रे मार्केट में लगातार गिर रहे हैं। 5 अगस्त को इस आईपीओ का जीएमपी ₹14 था। उससे पहले 4 अगस्त को ₹19 था। निवेशक कम से कम 102 शेयरों के लिए बोली लगा सकते हैं और इसके बाद 102 के गुणांक में बोली लगा सकते हैं।

कंपनी की योजना

आईपीओ में 1,600 करोड़ रुपये तक के नये शेयर और मौजूदा शेयरधारकों द्वारा 2,000 करोड़ रुपये तक का ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) शामिल है। नये शेयरों से मिले पैसों में से 800 करोड़ रुपये तक का इस्तेमाल राजस्थान के नागौर में नयी सीमेंट फैक्ट्री लगाने के लिए होगा। इसके अलावा 520 करोड़ रुपये तक का इस्तेमाल कंपनी के कुछ कर्ज चुकाने या आंशिक भुगतान के लिए होगा। शेष राशि सामान्य कॉर्पोरेट कामों के लिए इस्तेमाल होगी। जेएसडब्ल्यू सीमेंट लिमिटेड, जेएसडब्ल्यू समूह का हिस्सा है, जो इस्पात, ऊर्जा, शिपिंग, इंफ्रा, रक्षा, बिजनेस-टू-बिजनेस ई-कॉमर्स, रियल एस्टेट, पेंट्स, खेल और वेंचर कैपिटल जैसे कई क्षेत्रों में काम करती है।

जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।